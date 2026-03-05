Director del Idaan deja el cargo en medio de renuncias dentro del gobierno panameño

Rutilio Villarreal, director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, había advertido que el presupuesto aprobado para la entidad —$358.8 millones— no era suficiente para sostener la operación, mantenimiento e inversiones del sistema de agua potable y saneamiento en Panamá. Cortesía

El director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, presentó su renuncia al cargo, sumándose a la lista de autoridades que han dejado sus puestos en las últimas semanas dentro del aparato estatal panameño.

La salida del funcionario se produce en un contexto marcado por presiones sobre la gestión institucional, cuestionamientos sobre la calidad del servicio público y una serie de crisis sectoriales que han puesto bajo escrutinio a varias entidades del gobierno.

La dimisión del director del Idaan ocurre luego de que en las últimas semanas otros funcionarios de alto nivel también abandonaran sus cargos, entre ellos la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, el director de la Cadena de Frío, el viceministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Estas salidas consecutivas dentro de instituciones clave del Estado panameño han llamado la atención en el ámbito político y administrativo, ya que se producen en un periodo relativamente corto y afectan áreas vinculadas a programas sociales, seguridad alimentaria y servicios públicos.

En el caso del Idaan, la renuncia ocurre en un momento en que la institución enfrenta fuertes cuestionamientos por la calidad y continuidad del suministro de agua potable en distintas regiones del país.

La institución administra la red nacional de agua potable y alcantarillado sanitario en Panamá. Cortesía

La entidad ha sido históricamente criticada por fallas en la red de distribución, interrupciones frecuentes del servicio y problemas estructurales en la infraestructura hidráulica, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas y en sectores cercanos a la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, la mayor instalación de tratamiento de agua del país.

Poco antes de presentar su renuncia, Villarreal había advertido públicamente que el presupuesto asignado al Idaan para el presente año fiscal es insuficiente para sostener la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento en Panamá.

Según explicó el funcionario, la entidad cuenta con un presupuesto total de 358.8 millones de dólares, de los cuales 155.8 millones (43%) están destinados a funcionamiento, operación y mantenimiento, mientras que 202.9 millones (57%) corresponden a inversiones en proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional.

Sin embargo, el presupuesto aprobado representa un recorte significativo frente a lo solicitado originalmente por la institución. El Idaan había planteado una propuesta presupuestaria de 789.2 millones de dólares, pero finalmente recibió 430 millones de dólares menos, lo que equivale a una reducción de aproximadamente 54.5% respecto al monto requerido para atender las necesidades operativas y de inversión de la entidad.

La potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, es la mayor planta de tratamiento de agua potable de Panamá. Tomada de Instagram

Este ajuste presupuestario, según el propio director saliente, limita la capacidad del organismo para ejecutar proyectos de modernización, mantenimiento y ampliación del sistema de agua potable.

A estos desafíos financieros y operativos se suma una morosidad acumulada cercana a los 100 millones de dólares, producto de cuentas pendientes de pago por parte de usuarios residenciales, comerciales e institucionales.

Este nivel de deuda en la facturación del servicio de agua potable también impacta la capacidad de inversión y sostenibilidad financiera de la institución, que depende en gran medida de los ingresos por cobro del servicio para financiar mantenimiento, reparaciones y ampliación de la red de distribución.

La crisis del suministro de agua potable en la región de Azuero es otro de los factores que ha mantenido al Idaan en el centro del debate público durante los últimos meses.

Desde mediados de 2025, la contaminación del río La Villa, principal fuente de abastecimiento para las provincias de Herrera y Los Santos, ha generado una situación sanitaria y ambiental compleja que afecta a miles de residentes en esta importante zona productiva del país.

Las autoridades han señalado que la contaminación del río se relaciona con descargas ilegales de desechos provenientes de granjas porcinas ubicadas en las cercanías del afluente, lo que provocó altos niveles de contaminación en el agua utilizada para el abastecimiento de la región.

Miles de usuarios en Azuero no pueden utilizar el agua del grifo para consumo humano desde 2025.REUTERS

Como consecuencia, miles de usuarios en Herrera y Los Santos no pueden utilizar el agua que llega a sus viviendas para consumo humano, una situación que ha obligado a reforzar operativos de distribución de agua potable y monitoreo sanitario en las comunidades afectadas.

La salida del director del Idaan se suma así a una serie de cambios recientes dentro del aparato estatal panameño, en un momento en que varias instituciones enfrentan presiones operativas, cuestionamientos sobre su desempeño y demandas ciudadanas para mejorar la calidad de los servicios públicos. El caso del sistema de agua potable, considerado uno de los servicios básicos más sensibles para la población, vuelve a poner sobre la mesa el desafío de modernizar la infraestructura hidráulica del país y fortalecer la gestión institucional del sector.