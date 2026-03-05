Panamá

Director del Idaan deja el cargo en medio de renuncias dentro del gobierno panameño

La dimisión ocurre en medio de cuestionamientos sobre la calidad del suministro de agua potable y problemas estructurales en la infraestructura hidráulica del país

Guardar
Rutilio Villarreal, director ejecutivo del
Rutilio Villarreal, director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, había advertido que el presupuesto aprobado para la entidad —$358.8 millones— no era suficiente para sostener la operación, mantenimiento e inversiones del sistema de agua potable y saneamiento en Panamá. Cortesía

El director ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Rutilio Villarreal, presentó su renuncia al cargo, sumándose a la lista de autoridades que han dejado sus puestos en las últimas semanas dentro del aparato estatal panameño.

La salida del funcionario se produce en un contexto marcado por presiones sobre la gestión institucional, cuestionamientos sobre la calidad del servicio público y una serie de crisis sectoriales que han puesto bajo escrutinio a varias entidades del gobierno.

La dimisión del director del Idaan ocurre luego de que en las últimas semanas otros funcionarios de alto nivel también abandonaran sus cargos, entre ellos la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia, el director de la Cadena de Frío, el viceministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) y la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

Estas salidas consecutivas dentro de instituciones clave del Estado panameño han llamado la atención en el ámbito político y administrativo, ya que se producen en un periodo relativamente corto y afectan áreas vinculadas a programas sociales, seguridad alimentaria y servicios públicos.

En el caso del Idaan, la renuncia ocurre en un momento en que la institución enfrenta fuertes cuestionamientos por la calidad y continuidad del suministro de agua potable en distintas regiones del país.

La institución administra la red
La institución administra la red nacional de agua potable y alcantarillado sanitario en Panamá. Cortesía

La entidad ha sido históricamente criticada por fallas en la red de distribución, interrupciones frecuentes del servicio y problemas estructurales en la infraestructura hidráulica, especialmente en zonas urbanas densamente pobladas y en sectores cercanos a la planta potabilizadora Federico Guardia Conte de Chilibre, la mayor instalación de tratamiento de agua del país.

Poco antes de presentar su renuncia, Villarreal había advertido públicamente que el presupuesto asignado al Idaan para el presente año fiscal es insuficiente para sostener la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento en Panamá.

Según explicó el funcionario, la entidad cuenta con un presupuesto total de 358.8 millones de dólares, de los cuales 155.8 millones (43%) están destinados a funcionamiento, operación y mantenimiento, mientras que 202.9 millones (57%) corresponden a inversiones en proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario a nivel nacional.

Sin embargo, el presupuesto aprobado representa un recorte significativo frente a lo solicitado originalmente por la institución. El Idaan había planteado una propuesta presupuestaria de 789.2 millones de dólares, pero finalmente recibió 430 millones de dólares menos, lo que equivale a una reducción de aproximadamente 54.5% respecto al monto requerido para atender las necesidades operativas y de inversión de la entidad.

La potabilizadora Federico Guardia Conte,
La potabilizadora Federico Guardia Conte, en Chilibre, es la mayor planta de tratamiento de agua potable de Panamá. Tomada de Instagram

Este ajuste presupuestario, según el propio director saliente, limita la capacidad del organismo para ejecutar proyectos de modernización, mantenimiento y ampliación del sistema de agua potable.

A estos desafíos financieros y operativos se suma una morosidad acumulada cercana a los 100 millones de dólares, producto de cuentas pendientes de pago por parte de usuarios residenciales, comerciales e institucionales.

Este nivel de deuda en la facturación del servicio de agua potable también impacta la capacidad de inversión y sostenibilidad financiera de la institución, que depende en gran medida de los ingresos por cobro del servicio para financiar mantenimiento, reparaciones y ampliación de la red de distribución.

La crisis del suministro de agua potable en la región de Azuero es otro de los factores que ha mantenido al Idaan en el centro del debate público durante los últimos meses.

Desde mediados de 2025, la contaminación del río La Villa, principal fuente de abastecimiento para las provincias de Herrera y Los Santos, ha generado una situación sanitaria y ambiental compleja que afecta a miles de residentes en esta importante zona productiva del país.

Las autoridades han señalado que la contaminación del río se relaciona con descargas ilegales de desechos provenientes de granjas porcinas ubicadas en las cercanías del afluente, lo que provocó altos niveles de contaminación en el agua utilizada para el abastecimiento de la región.

Miles de usuarios en Azuero
Miles de usuarios en Azuero no pueden utilizar el agua del grifo para consumo humano desde 2025.REUTERS

Como consecuencia, miles de usuarios en Herrera y Los Santos no pueden utilizar el agua que llega a sus viviendas para consumo humano, una situación que ha obligado a reforzar operativos de distribución de agua potable y monitoreo sanitario en las comunidades afectadas.

La salida del director del Idaan se suma así a una serie de cambios recientes dentro del aparato estatal panameño, en un momento en que varias instituciones enfrentan presiones operativas, cuestionamientos sobre su desempeño y demandas ciudadanas para mejorar la calidad de los servicios públicos. El caso del sistema de agua potable, considerado uno de los servicios básicos más sensibles para la población, vuelve a poner sobre la mesa el desafío de modernizar la infraestructura hidráulica del país y fortalecer la gestión institucional del sector.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeIdaanAgua PotableDeudaRenunciasGobierno de PanamáJosé Raúl Mulino

Últimas Noticias

El Consejo de Alcaldes y COEXPORT impulsan convenio para fortalecer infraestructura exportadora en San Salvador

Las autoridades acordaron implementar una ventanilla de trámites simplificada, promover la eficiencia energética y robustecer la articulación público-privada a fin de atraer inversiones y mejorar la competitividad regional

El Consejo de Alcaldes y

Las requisas focalizadas desmantelan centros de llamadas y privilegios en penales guatemaltecos

La acción sostenida de las fuerzas de seguridad ha permitido frenar el envío de objetos prohibidos a las cárceles, dificultando la coordinación de extorsiones y asegurando mayor trazabilidad de bienes ingresados

Las requisas focalizadas desmantelan centros

Colectivo de Derechos Humanos exige a Nicaragua cumplir la sentencia de la CorteIDH

La organización reclama al gobierno nicaragüense acatar todas las medidas de reparación ordenadas en el caso de Dina Carrión González y adoptar acciones que erradiquen la impunidad en delitos de violencia basada en género

Colectivo de Derechos Humanos exige

Autoridades de El Salvador monitorean actividad sísmica en Juayúa: Más de 30 réplicas en menos de 12 horas

Tras 38 sismos reportados en Juayúa, el MARN refuerza el monitoreo ante la persistencia de réplicas y llama a la población a acatar las recomendaciones de seguridad

Autoridades de El Salvador monitorean

Combustibles registrarán fuerte aumento en Panamá desde este viernes

Los precios se calculan con base en productos refinados cotizados en la costa del Golfo de Estados Unidos, principal mercado proveedor de Panamá

Combustibles registrarán fuerte aumento en

TECNO

Jensen Huang confirma el fin

Jensen Huang confirma el fin de las inversiones de Nvidia en OpenAI y Anthropic

Fin de las USB en 2026: las formas de reemplazar este formato de almacenamiento retro

La tecnología que podría sustituir al WiFi en los hogares: más velocidad y menos interferencias

Mundial 2026: así operan los hackers en redes WiFi públicas y qué medidas recomiendan los expertos

Estafa de la llamada perdida: cómo funciona y qué tienen que ver prefijos como +234 y +225

ENTRETENIMIENTO

Así fue la vida amorosa

Así fue la vida amorosa de Emma Watson: el historial de parejas de la actriz

¿Las hijas de Nicole Kidman seguirán sus pasos en Hollywood? Esto dijo la actriz

Scarpetta: Médico forense apuesta por Nicole Kidman y Jamie Lee Curtis para revolucionar el género policial en streaming

Christian Bale habla por primera vez sobre su sucesor en ‘American Psycho’: “Quien quiera intentarlo es muy valiente”

Ryan Gosling cumplirá su sueño de la infancia y será protagonista de Star Wars: qué se sabe sobre Starfighter

MUNDO

China ordenó suspender las exportaciones

China ordenó suspender las exportaciones de gasolina y diésel ante la incertidumbre generada por la crisis en Oriente Medio

Ola de amenazas de Irán tras recibir duros golpes militares: un clérigo llamó a derramar la sangre de Trump e Israel

El momento en el que un avión intenta aterrizar en Israel mientras suenan las alarmas por un ataque de Irán

Israel ordenó la evacuación urgente de Dahiyeh, bastión de Hezbollah en el sur de Beirut: “Salven sus vidas”

Israel desplegó fuerzas en el Monte Dov y renovó la orden de evacuación en el sur del Líbano