Panamá: Mulino destaca reemplazo total de personal y operación al 100% en el puerto Cristóbal

El presidente José Raúl Mulino anunció el 100% de sustitución laboral en terminales portuarias estratégicas de Panamá. (Cortesía: Presidencia de la República de Panamá)

El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el sábado que el sistema portuario panameño ha superado con éxito una de sus transiciones más complejas, destacando que se ha alcanzado el 100% de la sustitución laboral en las terminales estratégicas, y además que el puerto de Cristóbal opera actualmente a su máxima capacidad, garantizando la fluidez del comercio en el Caribe panameño.

Este anuncio surge como respuesta a la reciente reconfiguración del sector tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato de concesión previo, obligando al Estado a asumir una supervisión transitoria de la mano de operadores globales.

El eje central de la comunicación presidencial ha sido la protección del trabajador y la continuidad del negocio. Para el presidente Mulino, el éxito de esta etapa no reside solo en las grúas moviéndose, sino en la seguridad social de quienes las operan.

“Logramos el 100% de la sustitución laboral en Cristóbal y Balboa. Hoy nuestros puertos están plenamente operativos, con miles de movimientos de contenedores y buques atendidos”, enfatizó el mandatario, destacando que la terminal de Cristóbal ha recuperado su ritmo total de trabajo.

La plena operatividad del Puerto de Cristóbal refuerza el rol de Panamá como eje logístico del Caribe tras la reactivación portuaria. (Cortesía: José Raúl Mulino)

Mulino fue enfático al reconocer el esfuerzo colectivo: “Gracias a los trabajadores portuarios y a todos los que hicieron posible esta transición con compromiso y responsabilidad por Panamá”.

Sus declaraciones buscan enviar un mensaje de calma a las líneas navieras internacionales, asegurando que el país sigue siendo un socio confiable y predecible.

Cristóbal al 100% bajo Supervisión de la AMP

Bajo la mirada vigilante de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Puerto de Cristóbal ha logrado restablecer la totalidad de sus servicios. Gestionado transitoriamente por TIL Panamá (filial de MSC), el puerto en el Atlántico se reporta hoy en su nivel máximo de eficiencia, manejando miles de movimientos diarios de carga.

“Panamá avanza con firmeza como hub confiable del comercio mundial”, expresó la presidencia del país centroamericano por medio de una publicación en redes sociales.

Por su parte, el Puerto de Balboa mantiene sus servicios activos y en proceso de consolidación bajo la operación de APM Terminals. En ambas terminales, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ha garantizado que los puestos de trabajo están blindados, manteniendo la estructura laboral y la antigüedad de los operarios, lo cual ha sido clave para evitar interrupciones en la cadena de suministro.

La coordinación entre el Ministerio de Trabajo, la Autoridad Marítima y operadores globales permitió mantener el ritmo habitual en las terminales. (Cortesía: Presidencia de la República de Panamá)

Panamá se afianza como Hub Mundial

La capacidad del gobierno de José Raúl Mulino para estabilizar la operación en Cristóbal en tiempo récord es vista por analistas como una señal de fortaleza soberana. Al asegurar que las “manos panameñas” sigan moviendo la carga del mundo, el Estado reafirma su papel protagónico en la logística global.

“Panamá avanza con firmeza como hub confiable del comercio mundial”, concluyó el presidente. Con las garitas abiertas para exportaciones e importaciones y un flujo ininterrumpido de contenedores, el país cierra este capítulo de transición con un sistema portuario fortalecido y, sobre todo, operativo.

La rápida normalización de las operaciones ha generado confianza entre los actores del sector marítimo y comercial.