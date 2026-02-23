Panamá

Frente frío altera la temporada seca y activa alertas meteorológicas en Panamá

Las autoridades mantienen avisos de vigilancia ante precipitaciones persistentes y aumento del oleaje

El frente frío y un sistema de baja presión en Colombia generan aguaceros intermitentes en la vertiente del Caribe y región oriental. (AP Foto/Arnulfo Franco)

La entrada de un frente frío sobre la cuenca del Caribe está generando condiciones atmosféricas inestables en Panamá, con lluvias, tormentas y aumento de los vientos, según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

La institución mantiene avisos de vigilancia por lluvias significativas y condiciones ventosas, al tiempo que advierte sobre posibles inundaciones, deslizamientos y aumento del nivel de los ríos en diversas regiones del país.

El IMHPA explicó que el sistema frontal, combinado con la activación de un sistema de baja presión en el noroccidente de Colombia, está provocando aguaceros intermitentes a frecuentes en la vertiente del Caribe, sectores del Pacífico norte y la región oriental, especialmente durante los días recientes y en el inicio de la semana.

Estos episodios estarán acompañados de actividad eléctrica y ráfagas de viento, lo que incrementa el riesgo de incidentes asociados a la saturación del suelo y caída de árboles.

Durante la mañana de este lunes, se esperan lluvias dispersas desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas y la comarca Guna Yala, con aguaceros aislados en Colón, norte de Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién.

Se prevén vientos de hasta 45 km/h en zonas marítimas del Pacífico y ráfagas superiores a 75 km/h en áreas montañosas. EFE

En la tarde, el pronóstico indica intensificación de las precipitaciones entre moderadas y fuertes en toda la vertiente del Caribe y el sector montañoso de Chiriquí, mientras que en Darién y Panamá Este podrían registrarse aguaceros con actividad eléctrica y lluvias dispersas en Coclé y Panamá Oeste.

Para la noche, el IMHPA prevé que persistan lluvias de variada intensidad en la vertiente del Caribe, junto con precipitaciones aisladas en Chiriquí montañoso, Coclé, Panamá Oeste, Panamá y Darién, manteniendo condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades recomiendan extremar precauciones, ya que las lluvias continuas podrían favorecer inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos.

El organismo meteorológico también alertó sobre condiciones ventosas asociadas al desplazamiento de sistemas de alta presión en el golfo de México y el Atlántico occidental, que estarán generando vientos de componente norte con velocidades de hasta 45 km/h en zonas marítimas del Pacífico, cerca de 40 km/h en el Caribe y 35 km/h en el resto del país.

Un naufragio reciente en el Caribe panameño evidenció los riesgos de navegación bajo condiciones de mar picado y lluvias intensas. Tomada de Instagram

Se estiman ráfagas superiores a 65 km/h en zonas bajas y mayores de 75 km/h en áreas montañosas y provincias centrales, con énfasis en Coclé y Panamá Oeste.

En el ámbito marítimo, el IMHPA mantiene condiciones de precaución por oleaje en el Caribe oriental y mar picado en el centro y oriente del Pacífico, mientras que se prevén condiciones favorables en el Caribe occidental y Pacífico occidental. La institución recomendó a pescadores y operadores marítimos mantenerse atentos a los avisos oficiales, debido a la variabilidad del viento y del oleaje.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre 19°C y 22°C en la cordillera Central, entre 26°C y 27°C en la vertiente del Caribe y entre 28°C y 33°C en el Pacífico, mientras que los índices de radiación ultravioleta oscilarán entre moderados y altos en el Caribe, Darién y Panamá, alcanzando niveles muy altos en el resto del país, por lo que se recomienda protección solar y evitar exposición prolongada.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 19°C y 33°C dependiendo de la región, con índices UV muy altos en gran parte del país. Archivo

El IMHPA subrayó que la temporada seca en Panamá, que normalmente se extiende de diciembre a marzo, ha mostrado un comportamiento atípico este año, con la presencia de lluvias fuertes pero de corta duración en casi todo el territorio nacional.

Este patrón ha sido asociado a la interacción de sistemas atmosféricos regionales, que favorecen episodios de precipitación convectiva incluso durante meses tradicionalmente secos.

Ante este escenario, las autoridades reiteraron recomendaciones como evitar cruzar ríos crecidos, asegurar objetos susceptibles al viento, revisar drenajes, mantener vigilancia en zonas propensas a deslizamientos y extremar precaución en áreas inundables.

Asimismo, se aconseja seguir los boletines meteorológicos oficiales, ya que la evolución del frente frío y de los sistemas asociados podría modificar la intensidad de las lluvias y los vientos en los próximos días.

En las últimas semanas, los eventos climáticos adversos en el Caribe panameño han coincidido con nuevas tragedias migratorias en rutas marítimas utilizadas por personas que intentan desplazarse entre Panamá y otros países de la región.

La temporada seca 2026 presenta un comportamiento atípico con lluvias cortas pero intensas registradas en gran parte del territorio nacional. AP

Uno de los casos más recientes fue un naufragio de una embarcación con migrantes venezolanos, que dejó víctimas mortales y heridos tras hundirse en aguas del Caribe, evidenciando los riesgos de navegar en condiciones meteorológicas inestables y con embarcaciones precarias.

El incidente refleja cómo la combinación de mar picado, ráfagas de viento y lluvias intermitentes aumenta la vulnerabilidad de estas travesías, especialmente en embarcaciones de pequeña escala utilizadas en rutas irregulares.

Autoridades y organismos humanitarios han reiterado que las condiciones climáticas en el Caribe panameño, sumadas a la migración marítima irregular, continúan generando escenarios de alto peligro, con episodios recurrentes de naufragios que dejan fallecidos y desaparecidos en la región.

