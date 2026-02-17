Balance preliminar del Carnaval en Panamá revela alta demanda de servicios médicos y policiales

En los controles sanitarios se inspeccionaron 3,795 puestos y se decomisaron 289 productos. Cortesía Minsa

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que 10,776 personas han recibido atención médica en hospitales y centros de la red primaria desde el inicio de las festividades de Carnaval.

La mayoría de los casos corresponden a urgencias, en un contexto de alta movilidad y concentración masiva de personas en playas, ríos, culecos y actividades al aire libre en todo el país.

Entre las atenciones registradas destacan 907 casos por trauma, 24 por quemaduras, 64 por intoxicaciones alimentarias y 59 por accidentes vehiculares. Además, se han contabilizado cinco defunciones durante este periodo.

Las cifras reflejan el impacto sanitario que generan estos días festivos, especialmente en zonas del interior del país donde la afluencia de visitantes aumenta de forma significativa.

En materia de emergencias médicas, el Minsa detalló que se realizaron 630 traslados, desglosados en 268 vía terrestre, 2 vía acuática, 5 vía aérea, 270 traslados interhospitalarios y 85 prehospitalarios. Estos movimientos han permitido atender casos de mayor complejidad y garantizar atención oportuna en situaciones críticas.

Paralelamente, el Departamento de Saneamiento Ambiental y la Dirección Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria realizaron 3,795 inspecciones a puestos de venta fijos y ambulantes.

La supervisión incluyó la verificación de 6,544 manipuladores de alimentos, de los cuales 6,122 cumplían con la normativa sanitaria, mientras que 422 no portaban el carné correspondiente.

Como resultado de las inspecciones, las autoridades procedieron con la destrucción y decomiso de 289 productos, impusieron 43 multas y emitieron 55 citaciones a distintos locales.

También se inspeccionaron 863 carros cisterna, de los cuales 854 cumplieron con la normativa y 9 fueron rechazados por incumplimientos.

En paralelo al balance sanitario, las autoridades de tránsito informaron que desde el inicio del operativo se han desplazado hacia el interior del país más de 122 mil vehículos, mientras que alrededor de 30 mil ya han retornado a la ciudad capital. El movimiento masivo ha incrementado la presión sobre las carreteras principales.

Víctimas fatales

Según los datos preliminares, se han registrado 285 accidentes vehiculares, que dejaron 88 personas lesionadas y una víctima fatal por atropello, ocurrida debajo de la estación del Metro de San Miguelito.

Las autoridades registraron 285 accidentes vehiculares y 4,500 infracciones por exceso de velocidad. Tomada de X

Además, 232 conductores fueron sorprendidos manejando bajo los efectos del alcohol, y 500 vehículos fueron removidos con grúas por distintas faltas, incluyendo conducir sin licencia o sin póliza de seguro.

Las autoridades también reportaron 4,500 infracciones por exceso de velocidad desde el inicio del operativo. En el segundo día de Carnaval, el flujo vehicular hacia el interior alcanzó 116,424 vehículos, mientras que las infracciones registradas sumaron 3,713.

A estas cifras se suman los incidentes en balnearios. Un menor de 8 años falleció ahogado en el balneario Aguas Blancas, en Penonomé, luego de ser trasladado al hospital con signos vitales. Además, un hombre de aproximadamente 45 años fue reportado como desaparecido tras sumergirse en el balneario Charco Las Lajas, en Gualaca, provincia de Chiriquí.

En la zona se mantienen labores de búsqueda con apoyo de la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Cuerpo de Bomberos y el Sinaproc.

La Fuerza Pública tramitó 107 acciones en áreas de mayor concentración, incluyendo órdenes de captura y conducción. Tomada de X

El Sistema Nacional de Protección Civil informó que en sus puntos de cobertura en playas y ríos se reportaron aproximadamente 10 mil visitantes durante la jornada dominical. La concentración de personas en cuerpos de agua incrementa el riesgo de incidentes, especialmente en áreas sin vigilancia permanente.

Ordenes de captura

En materia de seguridad ciudadana, en los dos primeros días del Operativo Carnaval Seguro 2026 se reportaron 107 tramitaciones en áreas de mayor concentración de celebraciones.

El informe oficial incluye 19 órdenes de captura, 34 órdenes de conducción, 9 por riña, 7 por subrogado penal y 4 por alteración del orden público.

También se emitieron 7 boletas de citación y se contabilizaron 37 menores de edad dentro de las acciones de control. El operativo es desarrollado por la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Migración y el Servicio Único de Manejo de Emergencias Prehospitalarias.

Durante el operativo se desplazaron más de 122 mil vehículos hacia el interior del país. (AP Foto/Matias Delacroix)

Alta radiación

En medio de las fiestas de carnaval el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, que emitió un aviso de vigilancia por índices de radiación solar de muy altos a extremos hasta el miércoles 18 de febrero.

La entidad explicó que la menor cobertura nubosa y el ambiente seco favorecen una mayor incidencia de radiación UV-B en regiones del Pacífico central y occidental.

El Imhpa emitió aviso por índices de radiación solar de muy altos a extremos hasta el 18 de febrero. (AdobeStock)

Las áreas bajo aviso incluyen la vertiente del Caribe, Darién, Panamá, Panamá Oeste, Coclé, Herrera, Los Santos y el centro y sur de Veraguas. Precisamente, Herrera y Los Santos son algunas de las regiones que más personas atraen para las fiestas de carnaval.

El Imhpa recordó que los niveles entre 6 y 7 son altos, entre 8 y 10 muy altos, y superiores a 11 extremadamente altos, lo que puede provocar enrojecimiento, ardor e irritación en la piel en poco tiempo de exposición.