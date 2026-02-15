Panamá

Más de 530 aprehendidos en los primeros días del Carnaval 2026 en Panamá

La Fuerza Pública realizó 207,452 controles, tramitó 97 diligencias en zonas de alta concentración y aplicó 2,653 sanciones de tránsito.

Más de 207,452 verificaciones ciudadanas
Más de 207,452 verificaciones ciudadanas se realizaron en calles, playas y puntos estratégicos a nivel nacional. Cortesía

El Operativo Carnaval Seguro 2026 dejó hasta este domingo 15 de febrero un balance marcado por las detenciones, infracciones y acciones preventivas desplegadas en todo el país, en medio de las festividades que movilizan a miles de personas hacia el interior.

Según el reporte consolidado de la Fuerza Pública, hasta las 6:00 a.m. se realizaron 207,452 verificaciones ciudadanas, como parte del despliegue nacional enmarcado en el #PlanFirmeza.

En ese contexto, las autoridades informaron que 530 personas fueron aprehendidas por diversas faltas y delitos durante los operativos desarrollados en calles, playas, carreteras y puntos estratégicos. Las cifras reflejan la magnitud del operativo y el nivel de control implementado en las zonas de mayor concentración de celebraciones.

El informe detalla que en las áreas con mayor afluencia se registraron 97 tramitaciones por distintas causas, entre ellas 19 por oficio de captura, 25 por oficio de conducción, 9 por riña, 6 por subrogado penal y 4 por alteración del orden público.

En zonas de alta concentración
En zonas de alta concentración se registraron 97 tramitaciones, incluyendo 19 por oficio de captura y 25 por oficio de conducción. Cortesía

Además, se emitieron 3 boletas de citación y se contabilizaron 31 menores de edad dentro de las acciones registradas por los estamentos de seguridad.

En paralelo al componente de seguridad ciudadana, el movimiento vehicular hacia el interior del país también marcó cifras significativas. De acuerdo con el reporte oficial,107 mil vehículos se trasladaron hacia distintas provincias para participar en las actividades del Carnaval, lo que activó un fuerte despliegue de control vial por parte de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre.

Como resultado de los operativos en carretera, se impusieron 2,653 infracciones, entre las que destacan 486 por exceso de velocidad, 514 por desatender señales de tránsito, 61 por embriaguez comprobada y 45 por aliento alcohólico, además de otras faltas relacionadas con conducción imprudente.

Las autoridades también reportaron 186 casos vinculados a accidentes viales, lo que mantiene la atención en el comportamiento de los conductores durante estas fechas.

Bomberos realizaron 734 inspecciones preventivas
Bomberos realizaron 734 inspecciones preventivas en tarimas, carros alegóricos, puestos de venta y generadores eléctricos. Cortesía

El componente de emergencias también ha sido clave en el desarrollo de las festividades. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que hasta las 11:00 a.m. del segundo día del Operativo Guardianes 2026 – Fase 2 Carnaval, se atendieron 226 emergencias en todo el territorio nacional.

Dentro de ese total se incluyen 66 accidentes de tránsito, 23 casos de control de abejas, tres incendios estructurales y cuatro incendios vehiculares, según el reporte de la Dirección de Operaciones de Extinción, Búsqueda y Rescate.

En materia de prevención, los bomberos realizaron 734 inspecciones de seguridad, que abarcaron la verificación de 55 tarimas, 18 carros alegóricos, 435 puestos de venta, 169 cisternas y 33 generadores eléctricos en áreas de alta afluencia. Estas acciones buscan reducir riesgos en escenarios donde convergen grandes concentraciones de personas.

Por su parte, el Servicio de Atención Médica de Emergencias y Rescate (SAMER) brindó 25 atenciones médicas y asistencias prehospitalarias en distintos puntos del país, reforzando la cobertura sanitaria durante los eventos masivos.

En el ámbito sanitario, el Ministerio de Salud activó controles adicionales para evitar irregularidades en el uso de carnets de salud durante los carnavales, incluyendo la utilización de luz ultravioleta para detectar documentos falsificados en los operativos de verificación.

Las autoridades impusieron 2,653 infracciones,
Las autoridades impusieron 2,653 infracciones, incluyendo 486 por exceso de velocidad y 61 por embriaguez comprobada. Tomada de X

Esta medida forma parte del componente preventivo para garantizar condiciones seguras en la manipulación y venta de alimentos en las zonas de celebración.

Las autoridades han subrayado que, hasta el momento, no se han registrado incidentes mayores que alteren el desarrollo general de las festividades, lo que atribuyen al despliegue coordinado entre la Fuerza Pública, los servicios de emergencia y las entidades de salud.

El Ministerio de Seguridad Pública reiteró que el objetivo del operativo es que “la alegría y la seguridad caminen juntas”, manteniendo vigilancia constante y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Mientras continúan las actividades del Carnaval, los estamentos de seguridad insisten en el llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad, prudencia y respeto a las normas, especialmente en las carreteras y espacios de alta concentración.

Con miles de vehículos desplazándose hacia el interior y cientos de intervenciones registradas en apenas dos días, el balance preliminar muestra un Carnaval bajo estricta supervisión, donde las cifras de aprehensiones, infracciones y emergencias atendidas reflejan tanto el dinamismo de la celebración como el reto operativo que implica mantener el orden en todo el país.

