Las autoridades de Panamá incautan casi dos toneladas de cocaína en el Pacífico

Las autoridades de Panamá incautan cerca de dos toneladas de cocaína en el Pacífico, reforzando la lucha contra el narcotráfico regional. Foto cortesía PGN

Las autoridades de Panamá incautaron casi dos toneladas de cocaína en una embarcación en el Pacífico, reforzando el alerta regional frente al aumento de la oferta de esta droga y el papel del país como punto clave en las rutas hacia Estados Unidos. Este decomiso refleja un año particularmente activo en operaciones antidrogas, marcado por la confiscación de 129 toneladas de drogas durante 2025, según datos del Ministerio Público.

En el operativo realizado al sureste de la Playa Cambutal, provincia de Los Santos, agentes del Servicio Nacional Aeronaval interceptaron la embarcación y descubrieron 1,702 paquetes de un kilo de cocaína cada uno. Además, detuvieron a dos ciudadanos colombianos y confiscaron un arma de fuego. La Procuraduría General de la Nación publicó imágenes del cargamento incautado en la red social X, confirmando la magnitud del hallazgo.

Imágenes del reciente decomiso masivo realizado por la Procuraduría General de la Nación de Panamá, demostrando el trabajo continuo de las autoridades en la vigilancia y control territorial.

Aumento de incautaciones en el Caribe y el Pacífico

El 1 de febrero, las autoridades panameñas informaron sobre la incautación de 3,029 paquetes de droga y la detención de cinco extranjeros tras interceptar una lancha rápida en la zona de Santa Isabel, provincia de Colón, en el Caribe. El Ministerio Público precisó que los paquetes contenían presuntas sustancias ilícitas, cada uno con un peso estimado de un kilo. Este decomiso se suma a los 5,356 paquetes de droga incautados el 17 de enero tras interceptar otra embarcación en el Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, según agentes del Servicio Nacional Aeronaval.

Panamá se ha consolidado como un punto estratégico en Centroamérica de la cocaína que proviene en su mayoría de Colombia, con destino final en Estados Unidos. Las estadísticas oficiales indican que desde 2023, la policía panameña ha confiscado más de 360 toneladas de drogas. Al cierre de 2025, la cifra alcanzó al menos 118 toneladas, incluyendo un decomiso récord de 13.5 toneladas en una sola operación.

El operativo realizado en Playa Cambutal, provincia de Los Santos, permitió la captura de dos colombianos y el decomiso de un arma de fuego. (Instagram/@pgn_panama)

El ministro de Seguridad, Frank ábrego, describió 2025 como un año “particularmente desafiante” debido a la sobreproducción de drogas en la región. Colombia continúa registrando un fuerte aumento en la oferta de cocaína, lo que incrementa la presión sobre las autoridades panameñas y el flujo de sustancias ilícitas a lo largo de las rutas marítimas.

Presencia de precursores químicos y acciones del Estado

Según el Ministerio Público, además de la cocaína, durante 2025 se confiscó 47.8 toneladas de precursores químicos, insumos esenciales en la elaboración de las drogas ilícitas. El Servicio Nacional Aeronaval y la Procuraduría General de la Nación mantienen la coordinación en las operaciones marítimas, intensificando los controles en ambas costas panameñas y la vigilancia en los principales corredores utilizados por las redes internacionales del narcotráfico.