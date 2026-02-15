Panamá

Las autoridades de Panamá incautan casi dos toneladas de cocaína en el Pacífico

Un operativo realizado al sureste de la Playa Cambutal, permitió a agentes del Servicio Nacional Aeronaval interceptar una embarcación y retener a dos ciudadanos colombianos junto a un cargamento ilícito

Guardar
Las autoridades de Panamá incautan
Las autoridades de Panamá incautan cerca de dos toneladas de cocaína en el Pacífico, reforzando la lucha contra el narcotráfico regional. Foto cortesía PGN

Las autoridades de Panamá incautaron casi dos toneladas de cocaína en una embarcación en el Pacífico, reforzando el alerta regional frente al aumento de la oferta de esta droga y el papel del país como punto clave en las rutas hacia Estados Unidos. Este decomiso refleja un año particularmente activo en operaciones antidrogas, marcado por la confiscación de 129 toneladas de drogas durante 2025, según datos del Ministerio Público.

En el operativo realizado al sureste de la Playa Cambutal, provincia de Los Santos, agentes del Servicio Nacional Aeronaval interceptaron la embarcación y descubrieron 1,702 paquetes de un kilo de cocaína cada uno. Además, detuvieron a dos ciudadanos colombianos y confiscaron un arma de fuego. La Procuraduría General de la Nación publicó imágenes del cargamento incautado en la red social X, confirmando la magnitud del hallazgo.

Imágenes del reciente decomiso masivo realizado por la Procuraduría General de la Nación de Panamá, demostrando el trabajo continuo de las autoridades en la vigilancia y control territorial.

Aumento de incautaciones en el Caribe y el Pacífico

El 1 de febrero, las autoridades panameñas informaron sobre la incautación de 3,029 paquetes de droga y la detención de cinco extranjeros tras interceptar una lancha rápida en la zona de Santa Isabel, provincia de Colón, en el Caribe. El Ministerio Público precisó que los paquetes contenían presuntas sustancias ilícitas, cada uno con un peso estimado de un kilo. Este decomiso se suma a los 5,356 paquetes de droga incautados el 17 de enero tras interceptar otra embarcación en el Archipiélago de Las Perlas, en el Pacífico panameño, según agentes del Servicio Nacional Aeronaval.

Panamá se ha consolidado como un punto estratégico en Centroamérica de la cocaína que proviene en su mayoría de Colombia, con destino final en Estados Unidos. Las estadísticas oficiales indican que desde 2023, la policía panameña ha confiscado más de 360 toneladas de drogas. Al cierre de 2025, la cifra alcanzó al menos 118 toneladas, incluyendo un decomiso récord de 13.5 toneladas en una sola operación.

El operativo realizado en Playa
El operativo realizado en Playa Cambutal, provincia de Los Santos, permitió la captura de dos colombianos y el decomiso de un arma de fuego. (Instagram/@pgn_panama)

El ministro de Seguridad, Frank ábrego, describió 2025 como un año “particularmente desafiante” debido a la sobreproducción de drogas en la región. Colombia continúa registrando un fuerte aumento en la oferta de cocaína, lo que incrementa la presión sobre las autoridades panameñas y el flujo de sustancias ilícitas a lo largo de las rutas marítimas.

Presencia de precursores químicos y acciones del Estado

Según el Ministerio Público, además de la cocaína, durante 2025 se confiscó 47.8 toneladas de precursores químicos, insumos esenciales en la elaboración de las drogas ilícitas. El Servicio Nacional Aeronaval y la Procuraduría General de la Nación mantienen la coordinación en las operaciones marítimas, intensificando los controles en ambas costas panameñas y la vigilancia en los principales corredores utilizados por las redes internacionales del narcotráfico.

Temas Relacionados

Ministerio PúblicoPanamáServicio Nacional AeronavalProcuraduría General de la NaciónNarcotráfico MarítimoDecomiso de Cocaína

Últimas Noticias

Radio El Salvador cumple 100 años: un siglo de historia y legado en la radiodifusión nacional

Desde 1926, Radio El Salvador ha sido testigo y protagonista de los principales acontecimientos del país, convirtiéndose en la voz que une a los salvadoreños a lo largo de cien años de historia.

Radio El Salvador cumple 100

Casi 1,000 detenidos en siete días, reporta la Policía Nacional Civil de Guatemala

El informe destaca arrestos entre el 8 y el 14 de febrero en distintos departamentos de Guatemala, incluyendo avances contra redes de extorsión y detenciones relevantes antes de que concluya la disposición de emergencia

Casi 1,000 detenidos en siete

La búsqueda de desaparecidos del conflicto armado en Guatemala persiste en 2026

El hallazgo de cementerios clandestinos y osamentas en varias regiones pone en evidencia la continuidad de las investigaciones sobre crímenes del pasado, mientras persisten críticas por la ausencia de acciones estatales integrales

La búsqueda de desaparecidos del

El pasaporte dominicano ahora incluye seguro de repatriación

La inclusión de un respaldo financiero en el documento busca responder a una inquietud de las familias en el extranjero, facilitando el retorno en caso de fallecimiento y reforzando el apoyo institucional a ciudadanos fuera del país

El pasaporte dominicano ahora incluye

Informe anual de la Corte de Cuentas de El Salvador destaca mayor control sobre fondos públicos y modernización institucional

La administración de la Corte de Cuentas ha extendido auditorías a nivel nacional, mejorando el control sobre recursos públicos y promoviendo la modernización de los procesos mediante programas de capacitación y actualización tecnológica

Informe anual de la Corte

TECNO

Tomando el mando: así transforman

Tomando el mando: así transforman las mujeres el líderazgo tecnológico del desarrolo científico

Revive la Nintendo Wii: todo lo que necesitas saber sobre el lanzamiento de Metal Canary

Activar la función de los siete toques en Android hace que tu celular habilite opciones ocultas y se potencie

De dónde viene la palabra ‘Therian’: el fenómeno viral que está dando de qué hablar en redes sociales

¿Te hackearon WhatsApp? Así puedes saberlo y recuperar tu cuenta

ENTRETENIMIENTO

El productor de “Los Simpson”

El productor de “Los Simpson” se refirió a las extrañas predicciones de la serie: “Es inquietante”

El error en “El Caballero de los Siete Reinos” que no pasó desapercibido y fue admitido por su creador

Cynthia Erivo cuestionó la percepción pública sobre su amistad con Ariana Grande: “Creo que la gente no entendía”

Stellan Skarsgård reveló el secreto detrás del humor de Robin Williams: “Ser gracioso para sobrevivir”

Las celebridades que eligieron eventos deportivos para oficializar sus nuevas parejas

MUNDO

Nuevas imágenes satelitales revelan la

Nuevas imágenes satelitales revelan la expansión del arsenal nuclear del régimen de China

Viajaba hacia Nicaragua pero terminó en Japón tras un error de embarque

El aumento de robos en barrios exclusivos de Londres preocupa a residentes y comercios

El discurso completo de Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Netanyahu expuso las condiciones de Israel para respaldar un eventual acuerdo nuclear entre EEUU e Irán