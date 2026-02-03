Las ventas de autos en Panamá superan las 60 mil unidades en 2025

El segmento de SUV lideró el mercado en 2025 con 33,668 unidades vendidas, un crecimiento de 17.4% frente al año anterior. Cortesía

Las ventas de autos nuevos en Panamá cerraron 2025 por encima de las proyecciones del sector, confirmando la recuperación sostenida de la industria automotriz tras el impacto de la pandemia.

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censo, el país pasó de 54,384 vehículos inscritos en 2024 a 60,233 en 2025, superando la estimación inicial del gremio, que preveía poco más de 56 mil unidades para el año.

Este desempeño refleja un crecimiento interanual de 10.8% y consolida una tendencia que se viene fortaleciendo desde 2021, luego de que el mercado tocara fondo en 2020, cuando la venta de autos nuevos se desplomó como consecuencia de las restricciones sanitarias, el cierre de comercios y la contracción del consumo provocados por la pandemia respiratoria.

A partir de 2022, el sector inició un proceso gradual de recuperación que se aceleró en los últimos dos años.

En este contexto, la Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) inició en enero de 2026 una nueva etapa institucional con la toma de posesión de su presidente, Raúl Civiello.

Durante su mensaje, el dirigente destacó la continuidad de los proyectos gremiales, el fortalecimiento institucional y la promoción de la ética como pilares para sostener el crecimiento del sector.

Civiello reconoció el trabajo de las directivas anteriores y subrayó que la consolidación del gremio ha permitido posicionar a los distribuidores formales como actores relevantes dentro de la economía nacional.

Según indicó, el enfoque en la transparencia y el respeto a las reglas del mercado ha contribuido a mejorar la percepción del sector entre consumidores, autoridades y entidades financieras.

Uno de los factores clave detrás del repunte en las ventas ha sido el acceso al crédito. Durante 2025, los préstamos para la compra de vehículos registraron un crecimiento de 8.4% y superaron los $2,000 millones, impulsados por tasas competitivas, abonos iniciales desde 10% y plazos de financiamiento que se extienden hasta 96 y 108 meses, equivalentes a ocho y nueve años.

En algunos casos, entidades bancarias incluso han flexibilizado requisitos, ofreciendo financiamiento sin abono inicial para determinados perfiles.

Estas condiciones han permitido ampliar la base de compradores, especialmente entre jóvenes profesionales y familias que anteriormente enfrentaban barreras para acceder a un vehículo nuevo.

A ello se suma la competencia entre bancos y financieras, que ha presionado a la baja los costos de financiamiento y ha dinamizado el mercado.

FOTO DE ARCHIVO: Una mujer sostiene un cable para cargar un vehículo utilitario eléctrico Renault Kangoo ZE en un concesionario de automóviles Renault en Cagnes-Sur-Mer, Francia. 22 de octubre de 2020La venta de vehículos eléctricos sumó 836 unidades hasta noviembre de 2025, elevando el parque total a 2,224 autos desde 2015. REUTERS

Y esto quedó demostrado en las ventas de octubre pasado, cuando se colocaron 7,837 nuevas unidades, convirtiéndose en uno de los meses de mayor dinamismo del año, en coincidencia con la feria de ventas más grande del sector automotriz panameño, un periodo en el que las agencias concentran promociones, facilidades de financiamiento y una amplia oferta de modelos para atraer a los compradores.

Otro segmento que ha ganado peso en los últimos años es el de las marcas de origen chino, que han incrementado su presencia en el país con modelos de bajo y mediano costo, equipamiento tecnológico competitivo y garantías extendidas.

Estas marcas han logrado captar una porción creciente del mercado, especialmente entre compradores sensibles al precio, obligando a las marcas tradicionales a revisar sus estrategias comerciales.

Paralelamente, el mercado de vehículos eléctricos mantiene una tendencia al alza. Al cierre de noviembre de 2025, la Secretaría Nacional de Energía registró la venta de 836 automóviles 100% eléctricos, superando el total del año anterior.

Con ello, el parque vehicular eléctrico alcanzó las 2,224 unidades acumuladas desde 2015. Estas ventas representaron el 1.56% del total de autos nuevos comercializados en el país, en un contexto donde ya operan 274 cargadores distribuidos en 205 estaciones.

El crecimiento del segmento eléctrico ha sido impulsado por incentivos fiscales, una mayor oferta de modelos y el acceso a créditos similares a los de los vehículos convencionales.

La posibilidad de financiar autos eléctricos con plazos largos y tasas competitivas ha reducido la brecha de precio frente a los modelos de combustión, facilitando su adopción.

Las marcas de origen chino han fortalecido su presencia en el mercado panameño con modelos de bajo y mediano costo, ampliando la competencia y presionando a las marcas tradicionales. (AP Foto/Víctor R. Caivano)

Desde el punto de vista institucional, ADAP ha señalado que el reto para los próximos años será sostener el crecimiento sin comprometer la estabilidad del mercado.

Entre las prioridades se encuentran la lucha contra la informalidad, el fortalecimiento de los controles regulatorios y la adaptación a los cambios tecnológicos que atraviesa la industria, incluyendo la electrificación y la digitalización de procesos de venta.

La evolución del sector también tiene impacto en otras actividades económicas, como seguros, repuestos, talleres, servicios financieros y logística.

El aumento en las ventas genera efectos multiplicadores sobre el empleo y la recaudación fiscal, consolidando al mercado automotriz como uno de los motores del comercio interno.

Los más buscados

El segmento de SUV se consolidó como el más dinámico del mercado automotriz panameño en 2025. Entre enero y diciembre, se inscribieron 33,668 unidades, frente a las 28,685 registradas en 2024, lo que representa un incremento de 17.4% en un año.

Esta categoría se mantiene como la preferida de los consumidores, impulsada por su versatilidad, mayor espacio interior y una oferta cada vez más amplia en distintos rangos de precios.

Raúl Civiello, presidente de la ADAP, destacó la importancia de la ética, la formalidad y la transparencia para sostener el crecimiento del sector automotriz. Cortesía

En contraste, el segmento de automóviles regulares mostró un leve retroceso. Durante 2025 se registraron 11,245 unidades, por debajo de las 11,556 reportadas en 2024, lo que equivale a una disminución de 2.7%.

Esta caída sugiere un desplazamiento gradual de la demanda hacia vehículos tipo SUV y crossover, que han ido reemplazando al sedán tradicional como principal opción para uso familiar y urbano.

Otros segmentos también reflejaron una evolución positiva. Las ventas de pick ups aumentaron de 7,665 unidades en 2024 a 8,356 en 2025, mientras que los camiones pasaron de 1,700 a 2,015 unidades en el mismo período, lo que evidencia un crecimiento ligado a actividades comerciales, logísticas y de construcción.