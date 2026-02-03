Panamá

La rueda de negocios de CAF en Panamá generó más de $72 millones en expectativas comerciales

El encuentro reunió a compradores y exportadores de América Latina y el Caribe y proyectó negocios en distintos plazos

Durante el evento se desarrollaron más de 4,000 citas comerciales uno a uno, con una agenda previamente programada. Cortesía

La Rueda de Negocios América Latina y el Caribe: Conexión al Mercado Global, realizada en Ciudad de Panamá como parte del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, generó expectativas comerciales por $72,208,019, según los reportes de los compradores internacionales participantes.

De ese monto, $2,646,800 correspondieron a negocios cerrados durante el evento, reflejando resultados concretos en el corto plazo para exportadores y empresas de la región.

El encuentro se desarrolló los días 29 y 30 de enero y formó parte de las actividades organizadas por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en el marco de su foro anual, considerado uno de los principales espacios de articulación económica de la región.

Por segundo año consecutivo, Panamá fue sede de este evento, consolidándose como punto de encuentro para líderes empresariales, inversionistas y compradores internacionales.

La rueda de negocios reunió por primera vez a 149 compradores de 34 países y cerca de 270 exportadores de 20 naciones, lo que permitió una amplia diversidad de mercados y sectores representados.

Entre los países participantes estuvieron Estados Unidos, Alemania, Canadá, España, Italia, Japón, Corea del Sur, India, Brasil, México, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Paraguay y Bolivia, entre otros.

Más de 270 exportadores y 149 compradores de 34 países participaron en las reuniones empresariales realizadas en Ciudad de Panamá. Cortesía

Este formato permitió establecer contactos directos entre empresas exportadoras de América Latina y el Caribe con compradores internacionales, facilitando negociaciones enfocadas en bienes y servicios con potencial de inserción en mercados globales.

La diversidad geográfica de los participantes amplió las oportunidades para sectores tradicionales y emergentes de la región.

Durante el evento se realizaron más de 4,000 citas comerciales, con un promedio superior a 20 reuniones por empresario.

Los encuentros se desarrollaron bajo un esquema uno a uno, con sesiones de aproximadamente 25 minutos, previamente programadas mediante una plataforma digital. A estas reuniones se sumaron contactos adicionales concretados de forma presencial durante las jornadas.

De acuerdo con el consolidado de resultados reportado por los compradores, se proyecta que en los próximos tres meses se concreten negocios por $9,114,970.

En un plazo de tres a seis meses, el monto estimado asciende a $20,616,100, mientras que en más de seis meses se prevén operaciones por $21,628,899 adicionales, lo que evidencia un impacto sostenido en el mediano plazo.

Agroalimentos, manufacturas, Sistema Moda y servicios concentraron la mayor parte de las negociaciones durante la rueda de negocios. Cortesía

Estas proyecciones reflejan el potencial de los encadenamientos productivos generados durante el encuentro, así como la capacidad de las empresas participantes para avanzar desde el contacto inicial hacia acuerdos comerciales estructurados. El seguimiento posterior a la rueda será clave para materializar estos compromisos.

Durante el evento, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, destacó que los resultados confirman la competitividad de la oferta exportable regional.

Señaló que el espacio se ha consolidado como uno de los principales puntos de conexión empresarial de América Latina y el Caribe, fortaleciendo las relaciones comerciales entre productores y compradores.

Por segundo año consecutivo, el Foro Económico Internacional organizado por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe se realizó en Panamá, consolidando al país como sede regional del encuentro. Archivo

La organización del evento respondió a una estrategia orientada a promover la internacionalización de las empresas regionales, especialmente de pequeñas y medianas compañías con potencial exportador. A través de estas plataformas, CAF busca facilitar el acceso a mercados, financiamiento y redes de negocio.

Los sectores con mayor dinamismo durante la rueda de negocios fueron agroalimentos, manufacturas, Sistema Moda y servicios, reflejando la diversidad productiva de la región.

En el caso de los agroalimentos, destacaron productos procesados, frutas, cafés especiales y alimentos con valor agregado, orientados a nichos específicos de consumo.

En manufacturas, se registró interés en bienes industriales, materiales especializados y productos semi elaborados, mientras que el Sistema Moda concentró empresas vinculadas a textiles, confecciones, calzado y diseño. En servicios, sobresalieron áreas como tecnología, logística, consultoría y soluciones empresariales.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF, es considerado uno de los principales espacios de diálogo económico de la región y ha sido comparado con el “Davos” latinoamericano por su capacidad de reunir a líderes políticos, empresariales y financieros.

La realización de este evento por segundo año consecutivo en Panamá refuerza el posicionamiento del país como plataforma regional de negocios.

Además de la rueda de negocios, el foro incluyó paneles, conferencias y espacios de networking enfocados en temas como inversión, transformación digital, sostenibilidad, comercio internacional y desarrollo productivo. Estas actividades complementaron los encuentros empresariales y ampliaron el alcance del evento.

La rueda de negocios formó parte de las actividades organizadas por la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, realizado en Panamá. Cortesía

Los organizadores destacaron que la metodología aplicada en la rueda de negocios permitió maximizar el tiempo de los participantes y optimizar las oportunidades de cierre. La agenda estructurada, el perfilamiento previo de empresas y la segmentación por sectores facilitaron encuentros más eficientes.

Para los exportadores participantes, el evento representó una oportunidad para diversificar mercados, reducir la dependencia de destinos tradicionales y explorar nuevas rutas comerciales. En varios casos, las reuniones derivaron en procesos de certificación, pruebas de producto y negociaciones contractuales.

Tras la pandemia de COVID-19 y las interrupciones masivas en el comercio global, se ha reforzado la necesidad de que las empresas y países cuenten con cadenas de suministro más resilientes y regionalizadas.

La disrupción de las cadenas de valor globales expuso la vulnerabilidad de depender excesivamente de proveedores lejanos y altamente concentrados, lo que impulsó un interés renovado por diversificar los orígenes de insumos y acercar proveedores a los mercados finales, en una tendencia conocida como nearshoring o regionalización de cadenas de valor.

Este enfoque busca reducir riesgos logísticos y de abastecimiento, disminuir tiempos de transporte y fortalecer la integración productiva entre países vecinos.

Organismos como la CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe han señalado que la crisis de las cadenas de suministro ofrece una oportunidad para transformar y fortalecer las cadenas regionales de suministro, mediante estrategias que aumenten la resiliencia, promuevan la relocalización de operaciones y mejoren la infraestructura logística.

Este impulso a la integración productiva regional se considera clave para que América Latina y el Caribe puedan aprovechar mejor las oportunidades comerciales tras la pandemia, estimular la competitividad y reducir la exposición a futuras disrupciones globales.

