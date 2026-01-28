Panamá

Presidentes latinoamericanos recorren las nuevas esclusas del Canal de Panamá

Los mandatarios que participan en el Foro Económico de la CAF recorrieron las esclusas de Cocolí, clave del proyecto de ampliación inaugurado en 2016 bajo administración panameña

Guardar
Desde el inicio de su
Desde el inicio de su gestión, el presidente José Raúl Mulino ha promovido el respaldo de mandatarios y líderes internacionales al tratado de neutralidad del Canal de Panamá, en un esfuerzo por reforzar el apoyo global a la administración panameña de la vía. Cortesía

Los presidentes y jefes de Gobierno que participan en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 realizaron este martes una visita oficial a las esclusas de Cocolí del Canal de Panamá, como parte de la agenda paralela del encuentro regional que se desarrolla esta semana en el país.

El recorrido permitió a los mandatarios conocer de primera mano la operación de la ruta interoceánica y el alcance del proyecto de ampliación inaugurado en 2016, ejecutado y administrado íntegramente por el Estado panameño.

La delegación fue encabezada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y estuvo integrada por Luiz Inácio “Lula” da Silva, presidente de Brasil; Gustavo Petro, presidente de Colombia; Daniel Noboa, presidente de Ecuador; Rodrigo Paz, presidente de Bolivia; Bernardo Arévalo, presidente de Guatemala; Andrew Holness, primer ministro de Jamaica; y José Antonio Kast, presidente electo de Chile.

También participó el presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados.

Los presidentes y jefes de
Los presidentes y jefes de Gobierno que participan en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026 recorrieron las esclusas de Cocolí del Canal de Panamá, acompañados por autoridades panameñas y directivos de la vía interoceánica. Cortesía

Las esclusas de Cocolí, ubicadas en el sector Pacífico del Canal, fueron el escenario de la fotografía oficial de los mandatarios. Construidas como parte del programa de ampliación que permitió el tránsito de buques neopanamax, estas infraestructuras marcaron un hito en la historia de la vía acuática al consolidar la capacidad de Panamá para administrar y operar uno de los corredores logísticos más estratégicos del comercio mundial.

Durante la visita, los jefes de Estado recorrieron las instalaciones y se trasladaron a la torre de control, donde el presidente Lula da Silva, acompañado por el presidente Mulino, accionó la apertura de las compuertas para el tránsito del buque portacontenedores MSC Leo VI, que cubre la ruta Florida–Corea del Sur.

En el recorrido también participaron el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales.

Más allá del simbolismo institucional, la visita se produce en un contexto de creciente relevancia política y geopolítica del Canal de Panamá. Desde el inicio de su gestión, el presidente Mulino ha insistido en reforzar el respaldo internacional al Tratado de Neutralidad del Canal, instrumento que garantiza su operación abierta, segura y no discriminatoria para el comercio global.

El presidente de Brasil, Luiz
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, junto al presidente panameño José Raúl Mulino, accionó la apertura de las compuertas de la esclusa de Cocolí para el tránsito de un buque portacontenedores durante la visita oficial. Cortesía

En ese marco, el mandatario ha invitado a distintos jefes de Estado —entre ellos el presidente brasileño— a expresar su apoyo explícito al régimen de neutralidad de la vía interoceánica.

Esta estrategia cobra mayor peso en medio de las tensiones geopolíticas que atraviesan el sistema internacional y, en particular, en el contexto de la relación entre Panamá y Estados Unidos.

El presidente estadounidense Donald Trump ha reiterado en múltiples ocasiones que, de considerarlo necesario, su país podría buscar recuperar el control del Canal de Panamá, argumentando razones de seguridad nacional y el avance de la influencia china en América Latina, una postura que ha generado preocupación en distintos sectores políticos y diplomáticos de la región.

Frente a ese escenario, el Gobierno panameño ha subrayado de manera reiterada que el Canal es una infraestructura soberana, administrada eficientemente por Panamá desde su reversión en 1999, y que su neutralidad constituye una garantía para la estabilidad del comercio internacional.

La ampliación inaugurada en 2016 es presentada como prueba tangible de la capacidad técnica, financiera y operativa del país para gestionar la vía, incrementar su competitividad y adaptarla a las nuevas dinámicas del transporte marítimo.

Desde el inicio de su
Desde el inicio de su gestión, el presidente José Raúl Mulino ha promovido el respaldo de mandatarios y líderes internacionales al tratado de neutralidad del Canal de Panamá, en un esfuerzo por reforzar el apoyo global a la administración panameña de la vía. Cortesía

La presencia simultánea de mandatarios latinoamericanos en las esclusas de Cocolí refuerza esa narrativa. Para Panamá, el Canal no solo es un activo económico, sino también una plataforma de integración regional y un símbolo de soberanía en un entorno global marcado por disputas comerciales, rivalidades estratégicas y presiones geopolíticas.

La visita al Canal se inserta así como uno de los momentos más visibles del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, que reúne en Panamá a líderes políticos, empresarios y organismos multilaterales para debatir sobre crecimiento, integración, sostenibilidad y el papel de la región en la economía global.

En ese debate, el Canal de Panamá vuelve a ocupar un lugar central, no solo como infraestructura logística, sino como pieza clave en la discusión sobre gobernanza, neutralidad y equilibrio internacional.

Temas Relacionados

PanamáCanal de PanamáCAFForo EconómicoLuiz Inácio “Lula” da SilvaGustavo PetroEstados UnidosChina

Últimas Noticias

La petición viral de joven salvadoreña para ser telonera de Shakira en la residencia centroamericana

La joven cantante salvadoreña ha revolucionado las redes sociales con un emotivo video dirigido a Shakira, buscando apoyo para convertirse en la telonera de las esperadas noches del Estadio Jorge “Mágico” González

La petición viral de joven

Industrias manufactureras dominicanas encabezan el crecimiento económico del país

La producción de la isla caribeña está mayormente impulsada por las zonas francas en el cual se destacan el procesamiento de alimentos, cemento y otros productos

Industrias manufactureras dominicanas encabezan el

El Tribunal Supremo Electoral en El Salvador refuerza su política de gestión de regalos y beneficios para combatir el soborno

Con la implementación de la nueva política el Tribunal Supremo Electoral busca erradicar los conflictos de interés y fortalecer la confianza ciudadana, bajo los principios de integridad y transparencia.

El Tribunal Supremo Electoral en

Nueva ley otorga incentivos tributarios para expansión de inversiones en El Salvador

Las compañías nacionales y extranjeras pueden acogerse a deducciones impositivas a partir de inversiones superiores a un millón de dólares, bajo estricta supervisión de las autoridades económicas y fiscales del país

Nueva ley otorga incentivos tributarios

El Queen Mary 2 realiza su primer tránsito por el Canal de Panamá durante su viaje mundial 2026

El transatlántico de Cunard realizó su primer tránsito por la vía interoceánica como parte de su viaje mundial 2026

El Queen Mary 2 realiza

TECNO

PlayStation revela los videojuegos gratis

PlayStation revela los videojuegos gratis para febrero 2026: Undisputed, Ace Combat 7 y más

Prepárate para San Valentín: 9 destinos para viajar solo si no tienes pareja, según Airbnb

Starlink vs. internet tradicional: cuáles son las diferencias principales y cuál elegir en 2026

Cómo la tecnología mantiene vivo a BTS mientras el grupo prepara sus shows

¿Tu mando sabe si estás estresado? Así es el nuevo control con pantalla que mide tu ritmo cardíaco

ENTRETENIMIENTO

“Stranger Things” superó a “El

“Stranger Things” superó a “El juego del calamar” como la serie original más vista del 2025 en los Estados Unidos

La razón por la que BlackPink podría separarse, según Rosé

‘KPop Demon Hunters’ es la película más vista en streaming de 2025 al acumular más de 200 millones de vistas

Primer vistazo a la temporada 4 de “Ted Lasso”: todo sobre el regreso de la aclamada serie de Apple TV

El vínculo entre Zac Efron y el caso de tráfico sexual de los hermanos Alexander

MUNDO

El régimen iraní restaura parcialmente

El régimen iraní restaura parcialmente internet tras semanas de bloqueo total

Este destino viral italiano está implementando zonas exclusivas para residentes para detener el turismo excesivo

Los altos costos del hidrógeno verde en el norte de Europa desafían la revolución del transporte

Macron habló en tres idiomas para dejar en claro su apoyo a Groenlandia y Dinamarca

Meloni visitó Sicilia tras el deslizamiento de tierra de 4 kilómetros en la ciudad de Niscemi: hay 1.500 evacuados