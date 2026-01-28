El Queen Mary 2 realiza su primer tránsito por el Canal de Panamá durante su viaje mundial 2026

El Queen Mary 2, con una eslora de 345 metros y capacidad para más de 2 600 pasajeros y más de 1 200 tripulantes, completó su primer tránsito por el Canal de Panamá entre el 24 y 25 de enero como parte de su viaje mundial 2026. Cortesía

El cruce del Queen Mary 2 por el Canal de Panamá se convirtió en uno de los hitos más relevantes de la actual temporada de cruceros, al tratarse del primer tránsito de este buque por las nuevas esclusas de la vía interoceánica como parte de su viaje mundial 2026.

La operación se realizó entre el 24 y 25 de enero, en el marco de una temporada ya en desarrollo, y destacó por la complejidad logística asociada a una de las embarcaciones más emblemáticas de la industria marítima.

El tránsito inició por las esclusas neopanamax del Pacífico, continuó con el pernocte del buque en Cocolí y posteriormente avanzó hacia el Atlántico, pasando bajo el Puente de las Américas, conforme a los protocolos de seguridad y eficiencia que rigen las operaciones del Canal.

La travesía se desarrolló sin incidentes y de acuerdo con los estándares establecidos para embarcaciones de gran tamaño.

El Queen Mary 2, buque insignia de la naviera Cunard, es reconocido como el único transatlántico (ocean liner) en operación en el mundo, una categoría distinta a la de los cruceros convencionales, diseñada para travesías oceánicas continuas y de larga distancia.

Durante la temporada de cruceros 2025-2026 del Canal de Panamá, el Queen Mary 2 forma parte de una programación de alrededor de 195 tránsitos de cruceros que combinan recorridos completos y parciales por la vía interoceánica. Cortesía

La embarcación cuenta con una eslora cercana a los 345 metros, capacidad para más de 2,600 pasajeros y una tripulación superior a 1,200 personas, y forma parte de un itinerario global que se extiende por varios meses y conecta distintos continentes.

Tras su paso por Panamá, el buque continuará su ruta por la costa oeste de Estados Unidos, donde sostendrá un encuentro simbólico en Long Beach con The Queen Mary, su histórica homónima, un hecho de especial significado para la industria marítima y turística internacional.

El tránsito del Queen Mary 2 se dio dentro del desarrollo de la temporada de cruceros 2025-2026 del Canal de Panamá, que inició en octubre de 2025 y se extiende hasta abril de 2026.

Precisamente, la temporada arrancó formalmente con el cruce del Queen Elizabeth en dirección norte, como parte de un itinerario de reposicionamiento, y contempla alrededor de 195 tránsitos de cruceros, entre recorridos completos y parciales por la vía interoceánica.

De acuerdo con proyecciones de la Autoridad del Canal de Panamá, la temporada 2025-2026 combina tránsitos de paso y escalas en puertos panameños. No todos los cruceros que cruzan el Canal tienen como destino o escala el país, ya que muchos utilizan la vía interoceánica exclusivamente como corredor logístico dentro de itinerarios de reposicionamiento entre océanos.

El Queen Mary 2 tiene una eslora de 345 metros y capacidad para más de 2 600 pasajeros y más de 1 200 tripulantes. Cortesía

Las perspectivas globales para la industria son positivas. Para 2026 se estima un crecimiento del 5% en la demanda mundial de pasajeros, mientras que la flota global de cruceros aumentará en 14 nuevas embarcaciones, alcanzando un total de 475 buques en operación.

Este crecimiento se refleja en el interés sostenido de las navieras por incluir el Canal de Panamá dentro de sus rutas de largo recorrido.

Durante la temporada actual, líneas como Norwegian Cruise Line, Carnival Cruise Line y Royal Caribbean Cruises continuarán operando itinerarios que incluyen tránsitos completos y parciales por el Canal. También se espera la presencia de cruceros de menor tamaño y expedición, como Insignia, Le Lyrial, Le Champlain, National Geographic Quest, Star Pride y Viking Mars, entre otros.

Un elemento destacado de la temporada es el primer tránsito por el Canal de Panamá de cinco cruceros: Aidadiva, Brilliant Lady, Celebrity Ascent, Disney Adventure y Star Seeker. Estos debuts refuerzan el atractivo de la vía interoceánica como experiencia de navegación y como componente estratégico dentro de rutas globales.

En términos operativos, se anticipan 41 tránsitos de buques tipo neopanamax, incluidos algunos de los mayores cruceros que han utilizado las nuevas esclusas. Entre ellos figuran el Norwegian Bliss, Norwegian Joy y Norwegian Encore, con capacidades cercanas a las 168,000 toneladas.

Asimismo, se espera el debut en las esclusas neopanamax de embarcaciones como Celebrity Ascent, Brilliant Lady, Aidadiva y Disney Adventure, este último proyectado para establecer un récord con 201,000 toneladas.

El Canal de Panamá se ha consolidado como una de las principales atracciones turísticas del país. En respuesta al crecimiento sostenido de visitantes, en 2003 se habilitó el Centro de Visitantes de Miraflores, seguido en 2012 por el Centro de Visitantes de Agua Clara, en la provincia de Colón. Más recientemente, en abril pasado, se inauguró el nuevo mirador de Gatún, que amplía el circuito turístico en la costa Atlántica.

Se espera que 246 cruceros atraquen en puertos panameños durante la temporada 2025-2026, consolidando al país como un punto clave de escala en itinerarios turísticos y de tránsito marítimo internacional. EFE/Alejandro Bolívar

Este mirador ofrece vistas directas del tránsito por las históricas esclusas de Gatún y complementa la experiencia educativa del Centro de Visitantes de Agua Clara, enfocado en las operaciones de las esclusas neopanamax y el rol del Canal en el comercio mundial. Como parte de su política de acceso, el ingreso a los centros de visitantes es gratuito para los residentes menores de 18 años, con el objetivo de fomentar el turismo familiar y la educación.

Además del tránsito por la vía interoceánica, la temporada de cruceros genera movimiento turístico en el país. De acuerdo con la Autoridad Marítima de Panamá, más de 246 embarcaciones atracarán en puertos panameños durante la actual temporada.

La temporada de cruceros en Panamá incluye la operación de terminales como Colón 2000 y la terminal de cruceros en Amador, en el Pacífico. Navieras como Royal Caribbean, Norwegian, Carnival y nuevas incorporaciones mantienen itinerarios que posicionan al país como punto de salida y escala en rutas por el Caribe Sur, con viajes que van desde siete hasta más de quince días.