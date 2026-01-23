Panamá

La nueva ola migratoria: así regresan los latinoamericanos por Panamá

Las familias que antes cruzaban hacia el norte ahora emprenden el viaje de retorno por el país centroamericano y por Colombia ante un endurecimiento en la política migratoria

El flujo de migrantes latinoamericanos que retornan desde Norteamérica hacia Suramérica ha experimentado un viraje sin precedentes en las primeras semanas de 2026, impulsado por la intensificación de las deportaciones masivas bajo la segunda administración de Donald Trump.

Según cifras oficiales consolidadas hasta diciembre de 2024, el tránsito irregular por la selva del Darién prácticamente se extinguió, con solo 3,091 personas cruzando hacia el norte frente a más de 302 mil en el año anterior, lo que representa una reducción del 99 %, informó el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá a EFE.

En este nuevo escenario migratorio, entre el 1 y el 18 de enero llegaron a Panamá 577 migrantes irregulares en dirección sur, una cifra que incluye 555 venezolanos, siete colombianos, tres ecuatorianos, tres estadounidenses y nueve personas de países extracontinentales, según comunicaron a EFE las autoridades migratorias panameñas. La mayor parte de este grupo procedía de México, donde quedaron atrapados ante el endurecimiento de los controles en la frontera con Estados Unidos.

Este itinerario inverso se concentra en la llegada al poblado costero de Miramar, desde donde los migrantes se trasladan en botecitos hasta Puerto Obaldía, en la provincia de Darién, limítrofe con Colombia. Desde allí, continúan por vía marítima hacia Necoclí, ya en territorio colombiano.

Foto de archivo de migrantes
Foto de archivo de migrantes cruzando el río Tuquesa, luego de atravesar la selva del Darién (Panamá). EFE/ Bienvenido Velasco

Durante todo 2025, la cifra total de migrantes en flujo inverso a través de Panamá ascendió a 22,833 personas, de las cuales más del 90 % son venezolanos. Los colombianos, peruanos y ecuatorianos completan el resto de las nacionalidades presentes en esta ola de retorno.

Los flujos migratorios a través de la selva del Darién vivieron su punto máximo en 2023, cuando 520,085 personas realizaron la travesía con rumbo a Norteamérica, mientras que en 2022 fueron 248,283 y en 2021 se registraron 133,726, según datos oficiales citados por EFE.

El año 2023 marcó el peor momento de la crisis, protagonizada en su mayoría por ciudadanos venezolanos que buscaban escapar de la prolongada crisis en su país de origen.

La abrupta disminución de migrantes en tránsito hacia Estados Unidos responde tanto a la política de deportaciones instaurada por la administración Trump, orientada a limitar las posibilidades de establecerse para los extranjeros en situación irregular, como a la decisión de las autoridades panameñas de cerrar rutas claves en la selva del Darién, dificultando aún más el paso de estas poblaciones.

Las políticas restrictivas en Estados
Las políticas restrictivas en Estados Unidos han desatado un aumento de migrantes que vuelven a sus países a través de Panamá - crédito Carlos Lemos / EFE

Según el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, la dinámica migratoria se compara a niveles de 2012 y 2013, cuando cruzaron el Darién 3,430 y 3,140 personas, respectivamente. El propio ministro Frank Alexis Ábrego calificó el desempeño de este año como “un logro histórico que refleja una gestión responsable y coordinada, siempre con respeto a los derechos humanos”, según un comunicado difundido a inicios de este año.

Para reforzar esas acciones, desde julio de 2024 se puso en marcha el cierre de rutas irregulares en la selva y se firmó un acuerdo para la realización de vuelos de deportación con Estados Unidos.

Las medidas más recientes implementadas por el Gobierno panameño incluyeron la realización de 22 vuelos chárter de deportación y expulsión de extranjeros durante el periodo.

