Feria de bienes raíces en Panamá mide la respuesta del mercado a la nueva ley de interés preferencial

El sector inmobiliario mira la Expo ACOBIR 2026 como la primera señal tangible de si la Ley 481 puede destrabar el crédito hipotecario y reactivar un mercado que en 2025. Archivo

La feria inmobiliaria organizada por la Asociación Panameña de Corredores y Promotores de Bienes Raíces (ACOBIR), que comenzó hoy en Ciudad de Panamá, será el primer termómetro para medir el impacto real de la nueva ley de interés preferencial aprobada en 2025.

El sector de la construcción, los bienes raíces y las actividades vinculadas a la vivienda llega a esta cita con la expectativa de que el nuevo marco reactive una industria que en 2025 tuvo un desempeño lento, golpeada por la incertidumbre regulatoria y por el frenazo en la aprobación de hipotecas bajo el régimen preferencial.

El evento se realiza en el Panama Convention Center y reúne a promotores, desarrolladores, bancos, inversionistas y compradores en una vitrina que abre el calendario inmobiliario de 2026.

La organización ha proyectado que, durante los días de feria, se generen alrededor de $80 millones en transacciones y aprobaciones bancarias, una cifra que el mercado leerá como señal temprana de confianza y de capacidad de recuperación del crédito hipotecario.

El trasfondo es la turbulencia del año pasado. En 2025, modificaciones al esquema que regulaba el incentivo de interés preferencial —un beneficio clave para la compra de la primera vivienda— desordenaron el mercado.

La falta de claridad sobre los tramos y el alcance del subsidio estatal elevó el riesgo operativo para el sistema financiero y derivó en una negativa de los bancos a aprobar nuevas hipotecas en el segmento preferencial, lo que se tradujo en enfriamiento de ventas y retraso en decisiones de inversión.

Los organizadores proyectan transacciones por el orden de los 80 millones de dólares. Tomada de Instagram

En términos simples, el interés preferencial es un subsidio estatal que reduce la tasa de interés que paga el comprador de una vivienda.

El banco mantiene su tasa de mercado, pero el Estado cubre una parte del interés dentro de límites definidos por ley, lo que baja la cuota mensual del préstamo y facilita el acceso al financiamiento para familias que, de otro modo, quedarían fuera por ingreso o capacidad de endeudamiento.

Con la Ley 481, vigente desde el 1 de enero de 2026, el subsidio estatal se organiza por tramos según el precio de la vivienda y por ubicación geográfica.

La norma divide el país en dos zonas: Región 1 (Panamá y Panamá Oeste) y Región 2 (Colón y el resto del país). La diferencia entre ambas aparece sobre todo en los segmentos de menor precio: para viviendas de hasta $50,000, la Región 1 contempla una tasa subsidiada máxima de 5% por ocho años, mientras que en la Región 2 el tope es de 5.5% por el mismo plazo.

En el siguiente tramo, de $50,000.01 a $80,000, el esquema también cambia: en Región 1 la tasa subsidiada máxima es de 4.5% por siete años, y en Región 2 sube a 5.5% por ocho años.

La presidenta de ACOBIR, Sarita Hanono de Hamui, dijo que el sector viene de un 2025 lento, por lo cual la Ley 481 podría devolverle ritmo al mercado y abrir nuevamente la puerta a la primera vivienda. Tomada de Instagram

En cambio, en el tramo que concentra buena parte del mercado de clase media, de $80,000.01 a $120,000, la ley fija condiciones equivalentes para ambas regiones: una tasa subsidiada máxima de 4% por siete años, no renovable.

En la práctica, esto significa que, para ese rango, la ubicación no altera el beneficio, y el principal objetivo pasa a ser la previsibilidad para compradores y bancos, después de la incertidumbre regulatoria que frenó la aprobación de hipotecas en 2025.

Durante la inauguración del evento, la presidenta de ACOBIR, Sarita Hanono de Hamui, subrayó que la Expo Inmobiliaria 2026 llega en un momento decisivo para el mercado, al convertirse en la primera feria del sector que se realiza bajo la Ley 481 de interés preferencial, vigente desde el 1 de enero.

Según planteó, la expectativa del gremio es que este marco permita retomar el acceso a hipotecas en segmentos que quedaron en pausa durante 2025, tras los cambios normativos que generaron incertidumbre y enfriaron el ritmo de la industria.

Durante su intervención, Hanono de Hamui destacó que la vivienda es un factor de seguridad y estabilidad social, y advirtió que el mercado entra en una etapa de modernización que obliga a responder con mayor agilidad.

Mencionó como tendencias el crecimiento de proyectos de uso mixto y el aumento en la preferencia por viviendas sostenibles, con eficiencia energética, recolección de agua, materiales ecoamigables y diseños resilientes, además de la digitalización del proceso de compra con herramientas como tours virtuales, contratos digitales e inteligencia artificial para mejorar la experiencia del comprador.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované Castillo, dijo que el nuevo régimen de interés preferencial busca facilitar la adquisición de la primera vivienda y reducir la cuota mensual, por lo que la feria servirá para medir si el crédito hipotecario vuelve a fluir con reglas claras. Cortesía

Durante la inauguración del evento, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované Castillo, sostuvo que el Gobierno respalda este tipo de ferias como un mecanismo para dinamizar la economía y ampliar la oferta de vivienda nueva, especialmente para familias que buscan comprar por primera vez.

En su mensaje, resaltó que el nuevo régimen de interés preferencial establece subsidios estatales sobre las tasas de interés con tramos diferenciados según el valor de la vivienda y la región del país, lo que apunta a reducir el pago mensual del préstamo hipotecario del comprador.

El ministro añadió que el Ejecutivo trabaja con el Ministerio de Economía y Finanzas, los bancos y los desarrolladores para completar la reglamentación del régimen, incluyendo aspectos vinculados al reconocimiento del crédito fiscal y la transición de préstamos aprobados bajo marcos anteriores.

También mencionó que, en paralelo, el Gobierno mantiene proyectos de vivienda de interés social en distintas regiones y avanza en iniciativas de gran escala como Ciudad del Sol, concebida como un desarrollo integral con componentes habitacionales, educativos, comerciales y recreativos.

En el piso de exhibición, ACOBIR promociona una oferta amplia de proyectos residenciales, comerciales y turísticos, junto con empresas que complementan la actividad inmobiliaria.

El año pasado, la demanda de compradores internacionales tuvo un peso relevante en el mercado inmobiliario, especialmente en segmentos fuera del interés preferencial. EFE/ Carlos Lemos

La feria incluye pabellones temáticos —como áreas enfocadas en desarrollos comerciales y logísticos, propuestas internacionales y segmento de lujo— y apuesta por un formato que combina presencia física con plataforma virtual, para extender la vitrina más allá del fin de semana.

Más allá del número de stands y de la proyección de $80 millones, lo que el sector busca confirmar es si el crédito vuelve a fluir con reglas claras.

Para promotores y desarrolladores, el termómetro es doble: reservas y cierres, pero también velocidad de preaprobaciones y condiciones ofrecidas por la banca. Para los compradores, el foco está en la cuota final y en la estabilidad del beneficio en el tiempo.

Y para el Gobierno, el resultado opera como una señal temprana de si la Ley 481 logra el objetivo político y económico de reactivar el acceso a vivienda y, con ello, empujar empleo y actividad en una industria que funciona como motor de arrastre sobre múltiples sectores.