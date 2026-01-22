¿Podrá Panamá cumplir la meta de internet en todas las escuelas desde el primer día de clases?

Las escuelas ubicadas en áreas de difícil acceso contarán con internet satelital.(Imagen ilustrativa Infobae)

El inicio del año escolar 2026 estará marcado por una de las promesas más ambiciosas del sistema educativo panameño en la última década: todas las escuelas públicas del país contarán con acceso a internet desde el primer día de clases.

Así lo aseguró la ministra de Educación, Lucy Molinar, al presentar los resultados de la gestión 2025 y las principales acciones previstas para este año, en un contexto en el que la conectividad se ha convertido en una herramienta clave para recuperar el tiempo perdido en las aulas y modernizar los procesos de enseñanza.

El calendario oficial establece que los estudiantes regresarán a clases el lunes 2 de marzo de 2026, luego de un año lectivo anterior que estuvo marcado por severas interrupciones.

En 2025, el sistema educativo perdió más de dos meses de clases regulares debido a la huelga de maestros y profesores que se opusieron a las reformas de la Caja de Seguro Social, un conflicto que mantuvo cerradas miles de escuelas y afectó a cientos de miles de estudiantes.

Aunque las reformas finalmente fueron aprobadas y el año escolar logró cerrarse, el impacto sobre el aprendizaje y la continuidad educativa sigue siendo uno de los principales desafíos para el Ministerio de Educación.

Lucy Molinar sostuvo que, pese a un 2025 complejo, el sistema educativo logró sostener su operación y avanzar en planes de modernización para este año. Cortesía

En ese escenario, la conectividad aparece como uno de los ejes centrales de la estrategia oficial. Molinar afirmó que el año lectivo comenzará con 100% de acceso a internet en las 3,102 escuelas públicas del país, una cobertura que combinará 58% de conexión mediante fibra óptica y 42% a través de tecnología satelital, con el objetivo de llegar incluso a los centros educativos ubicados en zonas rurales y de difícil acceso.

La ministra subrayó que esta meta busca reducir brechas históricas y asegurar que la tecnología sea una herramienta disponible para todos los estudiantes, independientemente de su ubicación geográfica.

El proyecto de conectividad escolar se sustenta en un contrato adjudicado a Cable & Wireless Panamá (+Móvil), uno de los principales operadores de telefonía y telecomunicaciones del país.

El acuerdo contempla una inversión cercana a $44.7 millones y permitirá dotar a los centros educativos de servicios de internet con capacidades que pueden alcanzar hasta 1,024 megabits por segundo, beneficiando a más de 800 mil estudiantes y docentes.

Antes de esta iniciativa, una parte significativa de las escuelas públicas carecía de acceso estable a internet, lo que limitaba el uso de plataformas educativas, recursos digitales y herramientas de aprendizaje remoto.

La conectividad no es el único componente de la agenda educativa para 2026. El Ministerio de Educación anunció que, después de una década sin cambios estructurales, se implementará el rediseño curricular en los niveles de básica general, media académica y media profesional y técnica.

Actualmente el 45 % de los planteles no tiene acceso a internet, siendo las escuelas multigrado de áreas remotas las más afectadas. EFE/Carlos Lemos

Este proceso incluye la actualización de programas de asignaturas y la incorporación de dos nuevas competencias transversales: socioemocional y emprendimiento, que formarán parte del currículo oficial a partir de este año escolar.

Según las autoridades, el objetivo es alinear la formación de los estudiantes con las demandas del entorno social y productivo, fortaleciendo habilidades que van más allá del conocimiento académico tradicional.

Ese rediseño se plantea en paralelo a una discusión más amplia: la reforma de la ley educativa vigente desde 1946, un debate que el Gobierno quiere reactivar como parte de su agenda 2026.

El presidente José Raúl Mulino adelantó que en febrero hará un anuncio formal sobre el rumbo de este proceso y sostuvo que, tras la aprobación de la reforma a la Caja de Seguro Social, la educación se convirtió en el siguiente eje de prioridades.

El mandatario indicó que la iniciativa partirá del Ejecutivo, pero con un esfuerzo nacional que convoque a docentes, padres de familia, gremios y otros actores para construir una nueva ley orgánica con visión de largo plazo.

El Gobierno y la Asamblea Nacional avanzan por rutas distintas en la discusión para reformar la ley educativa vigente desde 1946. EFE/Bienvenido Velasco

Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional también ha delineado su propia ruta para abrir el debate. El diputado Jorge I. Bloise, presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, informó que el Legislativo está listo para iniciar mesas de trabajo y un ciclo de sesiones con participación de distintos sectores, con la meta de generar insumos para una propuesta de reforma.

La agenda legislativa contempla seis encuentros y la intervención de actores como el Meduca, gremios docentes, estudiantes, padres de familia, rectores universitarios, sociedad civil, sector privado y trabajadores, alrededor de ejes como gobernanza del ministerio, calidad y equidad, formación docente, financiamiento y gestión con énfasis en descentralización, además de educación técnica y superior.

Durante 2025, el Meduca avanzó también en la creación de 30 redes educativas por especialidad, que conectaron a más de 51 mil docentes a nivel nacional para promover el intercambio de conocimientos y buenas prácticas.

A esto se sumaron más de 10 mil horas de capacitación docente, bajo un enfoque de formación continua orientado a mejorar la calidad de la enseñanza. Molinar reconoció que el año pasado fue particularmente complejo, pero sostuvo que la rendición de cuentas evidenció la solidez del equipo de trabajo y la capacidad institucional para sostener los procesos educativos pese a las dificultades.

El respaldo financiero a esta agenda se refleja en el presupuesto asignado al sector. Para 2026, el Ministerio de Educación cuenta con uno de los presupuestos más altos dentro del Presupuesto General del Estado, con una asignación que supera los $3,700 millones, y que, al incluir transferencias y programas vinculados, se acerca a los $4,800 millones.

Los resultados de pruebas internacionales como PISA han evidenciado brechas persistentes en comprensión lectora, matemáticas y ciencias entre los estudiantes panameños. EFE/Bienvenido Velasco

Esta cifra ubica a educación como una de las áreas prioritarias del gasto público, en un país donde el debate sobre la calidad y la cobertura del sistema educativo ha cobrado fuerza tras los efectos acumulados de la pandemia, las huelgas y las brechas estructurales.

La ministra Molinar señaló que la apuesta por la conectividad y la modernización curricular busca sentar bases más sólidas para la recuperación educativa.

“El 2025 fue un año complicado, pero cuando nos sentamos a hacer la rendición de cuentas, afortunadamente tenemos un equipo muy sólido con el que pudimos sostener el año y nada se detuvo”, afirmó.