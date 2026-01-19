Del Mercosur a Davos: la apuesta internacional de Mulino

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ya se encuentra en Davos para participar en el Foro Económico Mundial. Cortesía

Después de participar como testigo en la firma del Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, tras una negociación que se extendió por 25 años, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó a la ciudad de Davos, Suiza, para asistir al Foro Económico Mundial, un encuentro que este año se desarrolla en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, entre ellas la disputa por el control de Groenlandia entre Estados Unidos y países del bloque europeo.

Mulino estuvo el sábado en Asunción, Paraguay, donde se concretó la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un pacto que une a dos de los mayores bloques económicos del mundo y que involucra a cerca de 700 millones de consumidores.

Panamá, que en 2024 fue admitido como Estado Asociado del Mercosur, participó como observador de alto nivel en la ceremonia y aprovechó el escenario para reiterar su apuesta por el multilateralismo, el comercio abierto y la libertad económica.

Durante su intervención en el Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay, el mandatario panameño felicitó a las partes por concretar el acuerdo y subrayó su relevancia para la economía global.

“Quiero felicitar tanto al equipo del Mercosur como al de la Unión Europea por firmar este acuerdo, que es a favor de la libertad económica y del intercambio de bienes, sin tantos intervencionismos que han sido perjudiciales para la economía global”, expresó Mulino, al tiempo que hizo un llamado a los líderes de Sudamérica y Europa a seguir impulsando las ideas del multilateralismo.

Panamá busca que los países del Mercosur utilicen su plataforma logística para distribuir sus productos en toda la región. REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo

El presidente panameño destacó que, aunque Panamá no es parte plena del Mercosur, su estatus como Estado Asociado lo coloca en una posición estratégica para aprovechar las oportunidades derivadas de este nuevo marco comercial.

Según explicó, el acuerdo no solo amplía el acceso a mercados, sino que también refuerza el papel de Panamá como plataforma logística y de servicios para el intercambio entre América Latina y Europa.

Mulino detalló ante los líderes regionales y europeos las ventajas competitivas del país. “Es el hub aéreo por excelencia de las Américas.

Entre Panamá y los países miembros y asociados al Mercosur, con 576 frecuencias semanales de vuelos a 42 ciudades de sus respectivos países, que se conectan de manera eficiente con el Caribe, con Centroamérica y con Norteamérica, igualmente a Europa”, afirmó.

A finales de enero está programada la visita del presidente brasileño, Luiz Lula da Silva, a Panamá, donde participará en el foro de la CAF. Se espera que durante la visita se sienten las bases de un acuerdo comercial entre ambos países. REUTERS/Adriano Machado

A esto sumó la fortaleza logística del Canal de Panamá y de los puertos del país, dos de los cuales figuran entre los cuatro mayores de América Latina. “Cerramos 2025 manejando 9.9 millones de contenedores”, agregó.

Más allá del discurso protocolar, la presencia de Mulino en la cumbre del Mercosur tuvo un componente político y económico claro: posicionar a Panamá como un socio confiable para la región y como un nodo clave en las cadenas de suministro globales.

Desde su incorporación como Estado Asociado, el país ha buscado profundizar vínculos comerciales con economías como Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, no solo en bienes, sino también en servicios logísticos, financieros y de transporte.

En ese contexto, Mulino adelantó que su gobierno trabaja en una propuesta inicial para negociar un acuerdo comercial con Brasil, la mayor economía del Mercosur.

“Se prevé que los términos de referencia puedan ser suscritos en el Foro de la CAF, a realizarse este 28 de enero en la ciudad de Panamá”, dijo, al señalar que un entendimiento bilateral con Brasil podría traducirse en mayores flujos de inversión y comercio para ambos países.

Otro punto relevante de su intervención fue el reconocimiento al apoyo europeo para que Panamá saliera de listas discriminatorias en materia fiscal y financiera. Mulino agradeció públicamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por su papel en ese proceso.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, fue uno de los oradores durante la firma del tratado entre el Mercosur y la Unión Europea. Cortesía.

“Usted fue instrumental y lo agradecemos mucho”, expresó, al señalar que la salida de esas listas ha sido clave para restaurar la imagen del país y abrir la puerta a acuerdos de integración y cooperación internacional.

La firma del acuerdo Mercosur–Unión Europea reunió en Asunción a los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Javier Milei (Argentina), Yamandú Orsi (Uruguay) y Rodrigo Paz (Bolivia), así como a Von der Leyen y al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

El texto fue suscrito por el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maroš Šefčovič, y por los cancilleres de los países miembros del Mercosur.

Horas después de este acto, Mulino se trasladó a Davos para participar en el Foro Económico Mundial, considerado el principal encuentro anual de líderes empresariales y gubernamentales.

La edición de este año, bajo el lema “Espíritu de Diálogo”, reúne a 64 jefes de Estado y a más de 3,000 líderes políticos y empresariales de 130 países.

Este año el Foro Económico de Davos se desarrolla en medio de la disputa entre Estados Unidos y la Unión Europea por el control de Groenlandia. REUTERS/Denis Balibouse

La presencia del mandatario panameño en Davos tiene como objetivo central impulsar inversiones estratégicas para el país, especialmente en sectores como energía, logística y puertos.

Según informó la Presidencia, Mulino desarrollará una agenda de trabajo de tres días que incluye reuniones con jefes de Estado de Suiza, Singapur, Países Bajos, Ecuador y Austria, así como encuentros con representantes de multinacionales y organismos financieros internacionales.

Entre las empresas y entidades con las que se han coordinado reuniones figuran el banco Citi, la naviera Maersk, el Banco Interamericano de Desarrollo y directivos del propio Foro Económico Mundial.

También están previstos encuentros con compañías del sector energético y logístico, como la emiratí DP World y la estadounidense AES, ambas con intereses en infraestructura y generación eléctrica en la región.

Mulino llegó a Davos acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha; y varios ministros de su gabinete, entre ellos el de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; el del Canal, José Ramón Icaza; y el de Comercio e Industrias, Julio Moltó.

La delegación también incluye a Kristel Getzler, secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad de la Presidencia.

El viaje del presidente panameño se produce en un momento en que la agenda internacional está marcada por crecientes tensiones geopolíticas y por debates sobre el control de territorios estratégicos, como Groenlandia, en medio de la rivalidad entre Estados Unidos y países europeos.

En ese escenario, Panamá busca proyectarse como un actor pragmático, alineado con el comercio abierto y con la atracción de inversión extranjera directa.