Opinión

¿Quién pone las reglas del comercio agéntico?

La expansión de sistemas autónomos para comprar y vender expone vacíos jurídicos, probatorios y de responsabilidad que exigen soluciones urgentes

Una mujer joven y sonriente con una chaqueta vaquera usa una laptop, interactuando con un chatbot de IA en pantalla y sosteniendo una tarjeta de crédito.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El comercio electrónico tardó dos décadas en construir su arquitectura legal. Términos y condiciones, botones de aceptación, políticas de devolución, contracargos: todo ese andamiaje descansaba en que había una persona en el momento de la compra. Esa premisa es la que el comercio agéntico elimina, y con ella empiezan a fallar los mecanismos legales.

Cada vez más, quien busca un producto, compara precios, negocia condiciones y cierra una operación es un agente de inteligencia artificial que actúa en nombre de una persona o de una empresa. La infraestructura para que eso ocurra ya funciona a gran escala. Lo que todavía no existe es aquello en lo que se apoya la ley para hacer cumplir un contrato: un registro confiable de qué se acordó, quién lo hizo, en qué términos y bajo qué jurisdicción.

PUBLICIDAD

En ese contexto, existen cuatro puntos de quiebre concretos. El primero es el consentimiento: aceptar términos con un click funcionaba porque una persona hacía ese click, pero ningún tribunal definió si que un agente procese automáticamente una página de condiciones equivale a un consentimiento. El segundo es la resolución de disputas: el comercio agéntico se liquida cada vez más en stablecoins y cripto, rieles irreversibles, sin contracargos ni garantías, donde el único recurso que queda ante un problema es el juicio.

El tercero son las leyes de defensa del consumidor, que exigen informar de forma clara y visible antes de cerrar una operación, algo difícil cuando dos agentes cierran un trato en milisegundos. El cuarto es la prueba: no existe un mecanismo estándar para registrar qué se ofreció, qué se aceptó y con qué nivel de autorización actuaba cada agente.

PUBLICIDAD

Hay una figura legal, en particular, que crece en silencio y que merece atención: la ratificación. Si una empresa acepta los beneficios de lo que compró su agente —aunque desconozca los detalles de esa operación—, puede quedar obligada por todas las cláusulas del acuerdo, incluidas las que nunca vio.

A escala humana, eso es un riesgo menor y recuperable. A escala de máquina, donde un agente puede cerrar miles de operaciones por día, equivale a incorporar los términos que publique cada contraparte. La pregunta deja de ser qué sabía el responsable de la empresa y pasa a ser qué hizo el sistema que esa empresa construyó, una discusión que ya empieza a asomar en casos como Mobley v. Workday en Estados Unidos.

De ahí se desprenden los patrones que van a protagonizar los primeros litigios: demandas colectivas por cláusulas aceptadas por un agente frente a cientos de proveedores; sanciones de defensa del consumidor que se multiplican por cada operación; disputas sobre cuál fue el acuerdo final entre dos agentes que negociaron en tiempo real; y cascadas de responsabilidad que alcanzan al comprador, al proveedor, a la plataforma, al desarrollador del agente, al proveedor del modelo de IA y al procesador de pagos. Un solo error de configuración puede generar miles de afectados en cuestión de horas.

La buena noticia es que ya existe una dirección técnica concreta para empezar a resolverlo. El Legal Context Protocol (LCP), impulsado por la American Arbitration Association junto con Integra Ledger, con Google, IBM, Circle y varias de las principales redes blockchain, no estandariza el contenido de los contratos, sino cómo se localizan sus términos, cómo se vinculan al pago y cómo se verifican después. Cada operación genera una huella criptográfica única atada al pago: un juez o un regulador puede verificarla sin frenar la transacción.

Por su parte, Midnight, la red de privacidad de Cardano, aporta la posibilidad de que esos términos permanezcan privados por defecto y solo se revelen cuando resulta necesario. Es una prueba sin revelación: los términos quedan resguardados, pero cualquiera con autorización puede verificar que son exactamente los que se pactaron.

Sobre esa base se propone un modelo de “confianza en profundidad” de cuatro capas: identificar al humano detrás de cada cadena de agentes, verificar la organización en cuyo nombre actúa, registrar los términos y la jurisdicción, y limitar la autorización de cada agente para que sea auditable, revocable y acotada. El principio que lo resume consiste en firmar lo que se ve, en contraste con las aprobaciones a ciegas que hoy piden muchas aplicaciones.

Nada está garantizado ni es definitivo. Que un acuerdo sea demostrable no significa que sea válido: la prueba criptográfica no resuelve si el agente tenía autorización. LCP compite con otros marcos emergentes, y la propia divulgación selectiva puede jugar en contra si una contraparte alega que nunca recibió aviso suficiente de los términos. Por eso, antes de llevar cualquier esquema a producción, hace falta someterlo a una disputa legal simulada, con abogados externos, para encontrar sus puntos ciegos antes de que lo haga un tribunal real.

Aún así, hay una razón de fondo para no esperar. Los estándares que logran adopción temprana terminan siendo la referencia que después toman los reguladores, no al revés: ocurrió con ERC-3643 en la tokenización de activos, hoy citado en iniciativas regulatorias. Quien defina el estándar del comercio agéntico va a fijar el vocabulario y la arquitectura sobre los que se construya la regulación futura. El comercio electrónico tuvo veinte años para construir la suya. El comercio agéntico no tiene ese tiempo, porque las transacciones y los riesgos ya están ocurriendo.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialComercio electrónicoContratos

Últimas Noticias

El Papa, Trump y Lula: el oficialismo se fabrica costos políticos por error de cálculo y rigidez ideológica

El mensaje de León XIV es fuerte en contenido social y amplio en cuanto a sus destinatarios. El oficialismo se colocó en el foco. Y ahora reclama que la lectura no sea “politizada”. En paralelo, los datos más significativos en el frente externo exponen las limitaciones de la política exterior

El Papa, Trump y Lula: el oficialismo se fabrica costos políticos por error de cálculo y rigidez ideológica

La gran trampa argentina

Cuando cada administración busca ofrecer beneficios extraordinarios para captar capitales externos, la polarización con la oposición amenaza la estabilidad jurídica futura y termina frenando el desarrollo

La gran trampa argentina

Fondos comunes de inversión: qué dejó octubre y qué mirar en noviembre

El sector administró $116 billones y rozó USD 70.000 millones al tipo de cambio contado con liquidación, en un mes de elevada inestabilidad y con una expansión inferior al promedio semestral

Fondos comunes de inversión: qué dejó octubre y qué mirar en noviembre

Un proyecto puede parecer rentable y destruir valor: el error está en el método

Un peso hoy no vale lo mismo que uno dentro de 20 años: entre ellos hay 19 años de intereses. Qué criterios consideran el valor del dinero en función del tiempo, cuáles pueden llevar a elegir mal y por qué conocer la TIR es clave para decidir

Un proyecto puede parecer rentable y destruir valor: el error está en el método

De Clinton a Trump, el imán del centro hacia 2028

Las derrotas demócrata de 1994 y republicana de 2026 muestran el costo electoral de alejarse del centro y reabren el debate sobre el futuro del trumpismo.

De Clinton a Trump, el imán del centro hacia 2028

DEPORTES

Costa Febre festeja sus 35 años como relator de la campaña de River Plate con un espectáculo para revivir los mejores momentos

Costa Febre festeja sus 35 años como relator de la campaña de River Plate con un espectáculo para revivir los mejores momentos

Detalles exclusivos de la iniciativa del Borussia Dortmund para desalentar los celulares en el estadio: “Aún amamos el juego”

Sarmiento cayó con Tigre y no pudo asegurar su clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura

Con Boca Juniors y River Plate ya clasificados, así está el cuadro de los octavos de final de los playoffs del Torneo Clausura

Arden las posiciones del Clausura y de la Tabla Anual: cómo está la pelea por el ingreso a copas internacionales

TELESHOW

Adriana Aguirre regresa al teatro con una obra a la gorra: “La gente me hizo millonaria, ¿qué me cuesta devolverle algo?”

Adriana Aguirre regresa al teatro con una obra a la gorra: “La gente me hizo millonaria, ¿qué me cuesta devolverle algo?”

Quiénes son los hermanos de Villa Carlos Paz que compusieron la canción de bienvenida para el papa León XIV: “Nos caían las lágrimas”

Lola Berthet, del éxito de Los Roldán al presente con Franquicieros: “La gente quiere sentarse a ver una novela”

A solas con Cypress Hill: la colaboración con Trueno, la mítica aparición en Los Simpsons y su show en Argentina

Qué dice el acta policial por la que Wanda Nara pudo retirar a su hija a pesar de la protesta de Mauro Icardi

INFOBAE AMÉRICA

Los Chalecos Amarillos instaron a la “desobediencia masiva” de cara a una nueva jornada de protestas en Francia

Los Chalecos Amarillos instaron a la “desobediencia masiva” de cara a una nueva jornada de protestas en Francia

EN VIVO: El papa León XIV inicia su segunda jornada en Uruguay con una agenda centrada en encuentros religiosos

Santiago Peña fue citado a indagatoria tras ser detenido y trasladado de su residencia al Regimiento Escolta Presidencial

EN VIVO | Crisis en Paraguay: Santiago Peña fue trasladado de urgencia al Regimiento Escolta Presidencial tras los incidentes frente a su domicilio

El diputado Julio César Portillo de Guatemala muere tras un ataque armado en Río Hondo, Zacapa