Derecho y economía: la seguridad jurídica como fundamento de la prosperidad

La calidad institucional y la seguridad jurídica condicionan el desarrollo económico y la inversión en Argentina

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El desarrollo económico de una nación depende de sus recursos naturales, su capacidad productiva o sus decisiones macroeconómicas. Pero, además, existe un factor determinante: la calidad de sus instituciones jurídicas. La Constitución, las leyes, la protección de la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y el funcionamiento de la Justicia constituyen condiciones esenciales para la inversión, la seguridad, la innovación, el crecimiento sostenible y, en definitiva, la inserción de Argentina en el mundo.

La relación entre el derecho y la economía es mucho más profunda de lo que habitualmente se reconoce: ambos organizan aspectos centrales de la convivencia social. Mientras la economía estudia la asignación de recursos, los incentivos y las decisiones de los individuos, el derecho establece las reglas bajo las cuales esas decisiones se adoptan, se desarrollan y producen consecuencias.

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No existe actividad económica completamente ajena al ordenamiento jurídico. Desde la celebración de un contrato hasta la constitución de una empresa, desde la adquisición de una vivienda hasta el desarrollo de tecnología, toda iniciativa necesita un marco de derechos, obligaciones y garantías que permita proyectar sus consecuencias.

Por eso, la calidad de un sistema jurídico debe medirse por su capacidad para resolver conflictos o sancionar conductas ilícitas y, también, por su contribución a la estabilidad institucional, la confianza social y la generación de oportunidades.

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El derecho crea las condiciones para que millones de personas produzcan riqueza. Un ordenamiento jurídico imprevisible o incapaz de garantizar los derechos puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo, incluso en países que disponen de abundantes recursos naturales y capital humano.

Las instituciones como determinantes del desarrollo

Uno de los principales aportes para comprender este vínculo entre derecho y economía ha sido desarrollado por el economista Douglass North, distinguido con el Premio Nobel de Economía en 1993.

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North señala que las instituciones estructuran las relaciones humanas y determinan los incentivos que orientan el comportamiento de los individuos y las organizaciones. Dentro de ellas se encuentran las constituciones, las leyes, los derechos de propiedad y los mecanismos destinados a garantizar su cumplimiento. Su contribución permite comprender que las diferencias en el desempeño económico de los países no pueden explicarse únicamente por la disponibilidad de recursos o la acumulación de capital. También intervienen las reglas institucionales que condicionan su utilización.

En su trabajo Institutions (1991), North explicó cómo las instituciones influyen sobre los costos de transacción, la incertidumbre y los incentivos económicos. Posteriormente, en su conferencia de aceptación del Nobel, profundizó sobre el papel de las instituciones políticas y económicas en el desempeño de las sociedades.

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El marco jurídico debe acompañar la innovación tecnológica sin limitar la creación de nuevos negocios

Un empresario que decide invertir, una familia que busca adquirir una vivienda o un emprendedor que desarrolla un producto necesitan poder anticipar, con razonable certeza, cuáles serán las consecuencias jurídicas de sus decisiones. La posibilidad de proyectar esas consecuencias depende de factores concretos: la estabilidad normativa, la protección de los derechos adquiridos, el respeto por los contratos y la actuación de tribunales independientes.

La seguridad jurídica constituye una condición del desarrollo económico porque permite transformar expectativas individuales en proyectos sostenibles.

Gary Becker: el derecho y los incentivos que orientan la conducta humana

Otro aporte relevante corresponde a Gary Becker, premio Nobel de Economía en 1992, cuya obra amplió el análisis económico hacia campos tradicionalmente estudiados por otras disciplinas.

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Becker demostró que los incentivos influyen sobre las decisiones humanas en ámbitos tan diversos como la educación, la familia, el trabajo, la discriminación y la criminalidad. Su contribución ofrece herramientas para comprender cómo las personas responden a diferentes beneficios, costos y restricciones.

Esta perspectiva resulta especialmente significativa para el derecho, porque las leyes no solamente establecen prohibiciones, autorizaciones o sanciones: también modifican los incentivos bajo los cuales las personas actúan. La enseñanza que puede extraerse de Becker es que las consecuencias de una norma no se agotan en su formulación jurídica: también deben examinarse los comportamientos que puede incentivar o desalentar.

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Gary Becker señaló que las leyes no solamente establecen prohibiciones, autorizaciones o sanciones: también modifican los incentivos bajo los cuales las personas actúan (EFE)

En este sentido, no puede ignorarse que las decisiones legislativas, administrativas y judiciales tienen efectos sobre la organización de la sociedad y el desenvolvimiento de la actividad económica. Una buena legislación, será, entonces, aquella que permita alcanzar sus objetivos constitucionalmente legítimos mediante reglas claras, proporcionadas y aplicables.

Edmund Phelps: innovación, dinamismo y calidad institucional

La relación entre derecho y desarrollo también puede examinarse a partir de la obra de Edmund Phelps, distinguido con el Premio Nobel de Economía en 2006.

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Phelps desarrolló importantes contribuciones sobre las relaciones entre inflación, empleo y expectativas. Asimismo, dedicó parte de sus investigaciones al dinamismo económico, entendido como la capacidad de una sociedad para generar, desarrollar e incorporar nuevas ideas.

En sus trabajos sobre innovación e instituciones, destacó la importancia de factores como el derecho societario, los mecanismos de financiamiento, la gobernanza empresarial, los procedimientos concursales y la formación de capacidades individuales para favorecer el desarrollo de nuevos proyectos.

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De este modo, la innovación requiere reglas que permitan convertir una idea en una actividad productiva, proteger los resultados de la investigación, organizar empresas, incorporar inversores y resolver las controversias que inevitablemente surgen en cualquier proceso de transformación. Hoy, la aparición de nuevas tecnologías demuestra la relevancia de esta cuestión. La inteligencia artificial, la economía digital, las plataformas tecnológicas y las nuevas modalidades de contratación presentan desafíos jurídicos que deben abordarse sin desconocer su potencial innovador.

En este contexto, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre la protección de los derechos, la prevención de daños y la preservación de espacios para la innovación. Es allí donde el derecho debe ofrecer respuestas al progreso tecnológico sin convertirse en una barrera para ese progreso.

La Constitución Nacional como fundamento jurídico del desarrollo

En la Argentina, la relación entre libertad, derecho y actividad económica se encuentra presente en el propio diseño constitucional. La Constitución Nacional reconoce un conjunto de derechos y garantías que configuran las bases jurídicas de la actividad económica.

El artículo 14 asegura, entre otros, los derechos de trabajar, ejercer toda industria lícita, comerciar, usar y disponer de la propiedad y asociarse con fines útiles. El artículo 17 consagra la inviolabilidad de la propiedad y establece garantías frente a su privación. El artículo 18 protege el debido proceso y la defensa en juicio, mientras que el artículo 19 delimita el ámbito de actuación de la autoridad estatal frente a las acciones privadas.

Estos principios, entre otros, conforman una estructura de garantías destinada a proteger la libertad individual y limitar el ejercicio arbitrario del poder. Desde esta perspectiva, la Constitución protege un espacio de libertad dentro del cual las personas pueden desarrollar sus proyectos económicos y personales.

La Constitución Nacional establece garantías para la propiedad, el comercio y la libertad de emprender

Esta concepción encuentra su antecedente en Juan Bautista Alberdi. Alberdi examinó las disposiciones de la Constitución de 1853 desde la perspectiva de la libertad económica, la propiedad, el trabajo, el comercio y las condiciones institucionales necesarias para el progreso nacional. Su pensamiento conserva actualidad por una razón fundamental: reconoció que el desarrollo económico no podía separarse de la organización jurídica del país.

La libertad de emprender, producir, comerciar e invertir requiere garantías institucionales que la hagan efectiva. No basta con reconocer derechos de manera declarativa si su ejercicio puede quedar sometido a decisiones arbitrarias o a obstáculos irrazonables.

Así, el constitucionalismo argentino ofrece fundamentos propios para comprender que la prosperidad no depende solamente de decisiones de política económica, sino también de la vigencia efectiva del Estado de derecho.

La Justicia como garantía de confianza y previsibilidad

La independencia de los jueces y la eficacia de los mecanismos de resolución de controversias constituyen garantías indispensables para la vigencia del Estado de derecho, pero también tienen consecuencias sobre la confianza de quienes desarrollan actividades económicas.

Un contrato es una manifestación de confianza en que las obligaciones asumidas serán cumplidas y, ante un eventual incumplimiento, existirá una instancia institucional capaz de resolver el conflicto mediante reglas previamente establecidas. Así, la posibilidad de recurrir a tribunales independientes reduce la necesidad de depender exclusivamente de relaciones personales, garantías informales o mecanismos privados de protección.

En consecuencia, la existencia de una Justicia imparcial, eficiente, transparente, igualitaria y de fácil acceso para la sociedad, principal usuaria del sistema de administración de justicia, facilita las relaciones económicas entre personas, empresas que operan en distintas jurisdicciones e inversores que deben adoptar decisiones con efectos durante muchos años.

La protección de la propiedad y la libertad contractual

La propiedad privada y la libertad de contratación ocupan un lugar destacado en la arquitectura jurídica de las sociedades modernas. La propiedad permite atribuir derechos sobre bienes materiales e inmateriales, organizar su utilización y establecer las condiciones bajo las cuales pueden ser transmitidos. La libertad contractual, por su parte, posibilita que las personas organicen voluntariamente sus relaciones patrimoniales dentro de los límites establecidos por el ordenamiento jurídico.

La protección jurídica de la propiedad requiere mecanismos confiables, procedimientos eficaces de tutela, garantías frente a intervenciones arbitrarias y criterios judiciales consistentes.

Con los contratos, la autonomía de la voluntad necesita un marco normativo que determine las condiciones de validez de los acuerdos, las consecuencias del incumplimiento y los remedios jurídicos disponibles para las partes. La existencia de reglas contractuales claras contribuye a reducir controversias y facilita la planificación de actividades futuras. Esta relación entre instituciones jurídicas y actividad económica también puede analizarse a partir de los desarrollos de Ronald Coase, premio Nobel de Economía en 1991.

Desde esa perspectiva, el derecho cumple una función que excede la resolución posterior de conflictos: contribuye a establecer las condiciones bajo las cuales las personas pueden coordinar sus decisiones, celebrar acuerdos y desarrollar iniciativas.

El derecho frente a los desafíos de una nueva economía

La transformación tecnológica de las últimas décadas permite advertir con particular claridad la importancia de contar con un ordenamiento jurídico capaz de acompañar nuevas formas de organización económica. La inteligencia artificial, la automatización, y el desarrollo de nuevos activos y servicios plantean interrogantes sobre responsabilidad civil, propiedad intelectual, privacidad, competencia, protección de datos y relaciones contractuales.

Estos fenómenos demuestran que la evolución económica puede avanzar más rápidamente que las respuestas normativas tradicionales. En efecto, cuanto mayor es la capacidad de transformación de una tecnología, más importante resulta contar con criterios jurídicos que permitan identificar responsabilidades, prevenir daños y solucionar controversias. Pero esa capacidad de innovación también exige confianza en las reglas que gobiernan las relaciones entre sus participantes.

El derecho como condición de la prosperidad

Los aportes de Becker, Phelps y North, desde perspectivas diferentes, permiten comprender que las decisiones humanas, los incentivos, la innovación y la calidad institucional se encuentran profundamente relacionados. El análisis jurídico permite incorporar a esa discusión una dimensión indispensable: las sociedades no organizan sus actividades únicamente mediante decisiones individuales, sino también a través de un sistema de normas, derechos, obligaciones y garantías.

Esas instituciones son las que protegen la libertad, permiten resolver conflictos y ofrecen previsibilidad a las relaciones humanas.