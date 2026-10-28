Cuando una historia personal se vuelve una causa compartida

Flávio Bolsonaro se disculpó tras aludir en un debate al accidente laboral que le costó un dedo a Lula da Silva a los 17 años. (REUTERS/Brian Snyder)

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Flávio Bolsonaro señaló lo que le faltaba a Lula y puso en el centro lo que lo unía a millones de brasileños. El dedo que perdió en un accidente laboral volvió a contar una historia: la suya y la de quienes llevan en el cuerpo las marcas del trabajo. Lula encontró en el ataque una forma de hacer presente esa experiencia compartida.

En el último debate antes del balotaje brasileño, el candidato del Partido Liberal hizo una referencia burlona a los nueve dedos del presidente. Lula respondió desde el accidente laboral que sufrió a los 17 años y llevó la escena hacia los trabajadores que conocen ese riesgo. Flávio Bolsonaro terminó pidiendo disculpas. Lula recuperó su biografía y la puso en relación con una vida colectiva. El ataque ofreció una oportunidad para recordar a quienes buscaba representar. Después de una victoria, resulta tentador encontrar esa escena que parece explicarlo todo. Para comprender su fuerza, hay que recorrer también la campaña que la sostuvo: las historias que volvieron a encontrar eco, las conversaciones que llegaron a otros y las personas que decidieron involucrarse. La remontada de Lula se construyó durante esas semanas, en la capacidad de conectar lo que muchos sentían con una razón para actuar juntos.

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Un ballotage modifica las condiciones de la decisión del voto, concentrando la atención sobre dos futuros posibles: una persona puede cuestionar la gestión de un presidente y aún así elegir su continuidad cuando evalúa la alternativa. Las campañas intervienen en esa complejidad, proponen qué comparación resulta relevante, qué riesgos merecen atención y qué consecuencias tendría cada elección.

De una historia propia a un nosotros

Marshall Ganz define la narrativa pública como una práctica de liderazgo que “traduce valores en acción”. Su enfoque conecta la historia personal con la de una comunidad y con un presente que exige tomar una acción. Esa relación ayuda a comprender la respuesta de Lula: el accidente pertenecía a su biografía. Al hablar de él, lo puso en relación con quienes conocen el cansancio de una jornada, el riesgo de una máquina y las consecuencias de condiciones laborales que los exponen. Su historia recupera un nosotros. La cercanía de la elección le dio a ese reconocimiento una posibilidad inmediata de acción. La respuesta tenía raíces. Su origen social, su trayectoria sindical y la memoria de su vínculo con los trabajadores hicieron posible esa interpretación.

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Una historia personal adquiere profundidad política cuando permite comprender una realidad compartida. Su valor está en lo que ayuda a representar y en el compromiso que habilita hacia adelante. El propósito se vuelve concreto en esa relación entre una trayectoria y las posibilidades de una comunidad. Tener claridad sobre aquello que se quiere representar permite reconocer la oportunidad y encontrar una forma propia de intervenir.

El significado también lo construyen quienes reciben el mensaje

Días antes había ocurrido otro desplazamiento. Durante el debate anterior, Flávio mostró la palabra “corrupto” escrita en la palma de su propia mano para atacar a Lula. En las redes, el gesto derivó en una parodia: personas de distintas ocupaciones publicaron sus manos con sus profesiones escritas. Una acusación se convirtió en una imagen que otros podían apropiarse, modificar y reproducir. El humor ofreció una forma sencilla de participación. Cada persona podía sumar algo propio a una conversación que había comenzado en televisión. Quienes reciben un mensaje lo interpretan desde sus experiencias, lo discuten, lo alteran y a veces lo devuelven convertido en otra cosa.

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La comunicación política necesita comprender ese movimiento y aprender a trabajar con él. El canal de WhatsApp “Exército do Lula”, impulsado por André Janones, reunió millones de seguidores y distribuyó consignas, materiales y tareas para actuar en distintas plataformas. Su escala llamó la atención. Su funcionamiento permite observar cómo una campaña puede convertir una audiencia dispersa en una comunidad con capacidad de intervención. Tener seguidores ofrece una posibilidad de contacto, movilizarlos exige dar motivos para actuar y formas concretas de hacerlo. La apuesta por furar a bolha (atravesar la burbuja) buscó llevar esa presencia más allá de quienes ya seguían al presidente. Un mensaje que circula entre convencidos fortalece una pertenencia, para alcanzar a otros necesita encontrar puentes con experiencias, preocupaciones y lenguajes diferentes. Quien comparte un contenido agrega una explicación, responde una objeción y cuenta por qué le importa: la campaña empieza a ser también de quienes participan. Determinar cuántos votos produjo una acción necesita evidencia adicional.

Aún así, la organización deja una enseñanza relevante para liderazgos emergentes: construir una comunidad implica ofrecerle un papel en aquello que se propone transformar. El temor se vuelve acción cuando existe algo que cuidar La campaña también trabajó sobre el temor a un nuevo gobierno bolsonarista, la continuidad de políticas sociales y la defensa de la soberanía brasileña.

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Los usuarios de redes sociales parodiaron la acusación de Flávio Bolsonaro con imágenes de sus manos que exhibían sus respectivas profesiones. (REUTERS/Jean Carniel)

Esas dimensiones ofrecieron razones para reunir apoyos que excedían la aprobación de la gestión. La decisión podía incluir el malestar con el Gobierno y una preocupación mayor por las consecuencias de la alternativa. El miedo tiene capacidad de movilizar y también de producir parálisis. La relación entre una amenaza y una acción posible resulta decisiva. Cuando una persona reconoce algo valioso en riesgo y percibe que su participación puede ayudar a cuidarlo, encuentra una razón para involucrarse. Ese vínculo permite profundizar la lectura de Ganz: las emociones expresan valores y pueden convertirse en recursos para actuar con otros.

La defensa de la soberanía ofreció, además, un horizonte de identificación más amplio que la pertenencia partidaria. En un contexto de tensiones con Estados Unidos, Lula buscó presentar su liderazgo como una defensa de la capacidad de Brasil para decidir su rumbo. Ese encuadre podía convocar a personas con evaluaciones diferentes de su Gobierno alrededor de un interés nacional compartido. Lo que los liderazgos argentinos pueden aprender La remontada de Lula invita a tomar en serio el trabajo de campaña. Mirar Brasil solo como un repertorio de recursos exitosos dejaría afuera lo más interesante: una historia personal crece cuando otros descubren algo propio dentro de ella.

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Las campañas pueden activar decisiones que parecían cerradas, pueden hacer que alguien reconsidere una preferencia, encuentre motivos para votar o se anime a conversar con una persona que piensa distinto. En una elección ajustada, esos movimientos pueden adquirir una importancia decisiva. Quizás el aprendizaje más fértil de esta campaña esté en esa conexión entre biografía, propósito y organización, una experiencia propia encuentra lugar en la vida de otros; esas personas la hacen suya y deciden actuar. Ahí, una historia empieza a convertirse en una causa compartida.