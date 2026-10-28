Opinión

Por qué las familias deben volver al centro del debate

La OCDE identifica la participación de los padres como un factor clave del desempeño escolar

Adulto latino y niño, ambos de perfil, escriben en cuadernos con lápices sobre una mesa. Lápices de colores y libros se ven cerca de una ventana.
Las pruebas PISA registraron una caída sostenida en el aprendizaje escolar a nivel global desde el año 2006. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los resultados de PISA se publicaron hace unas semanas y las conclusiones difícilmente podrían ser más preocupantes: se aprende cada vez menos. Argentina y el conjunto de América Latina no son una excepción. Preocupa no solo la fotografía, sino la tendencia: una evolución negativa desde 2006. El problema es global.

En foros académicos y gubernamentales se preguntan qué nuevo paradigma permitiría revertir esta tendencia. La revolución de la inteligencia artificial añade aún más incertidumbre a un entorno ya de por sí inestable. ¿Qué debemos hacer?

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Nuestra postura es que ni las soluciones simplistas —como el mero aumento del gasto educativo o la reducción de las ratios— ni las últimas modas educativas —como el aprendizaje basado en proyectos— han logrado cambiar significativamente la trayectoria general.

Proponemos una solución diferente: ampliar las opciones educativas y establecer altas expectativas de aprendizaje para todos. Estas dos palancas —la financiación pública de centros no estatales y un currículo compartido, rico en conocimientos— constituyen instrumentos poderosos para impulsar el éxito académico y cívico.

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Precisamente, la consideración de la familia y el foco en una educación académica de calidad constituyen los fundamentos de una iniciativa cuyo objetivo es elaborar unos Principios Rectores para el Pluralismo Educativo.

Durante este año, representantes públicos, académicos, y expertos de organismos internacionales y de la sociedad civil se han reunido para proponer un marco educativo para un mundo cada vez más complejo y plural. Esta iniciativa está liderada por OIDEL y Johns Hopkins Institute for Education Policy.

Se celebraron reuniones en Ginebra, con la participación de varios relatores especiales de las Naciones Unidas, y en París, en la sede de la UNESCO. Estos encuentros consultivos han sido esenciales para establecer áreas de consenso. Aunque el trabajo aún sigue, resulta evidente que, en lugar de seguir experimentando con el futuro de nuestros hijos, debemos consolidar lo que funciona.

El pluralismo educativo parte de la convicción de que la educación es una tarea compartida en la que participan Estado, familias y sociedad civil. En este sentido, es esencial garantizar que las familias desempeñen un papel activo en la educación de sus hijos, lo que incluye confiarles la elección de la escuela, con independencia de sus ingresos.

A comienzos de noviembre, quienes impulsamos esta iniciativa reuniremos en la Universidad Austral, en Buenos Aires, a expertos de toda la región para profundizar en estos principios y evaluar hasta qué punto reflejan las realidades y los desafíos de América Latina.

Mientras seguimos perfeccionando este marco, observamos que nuestras conclusiones preliminares coinciden con algunas de las recomendaciones que la OCDE ha señalado para la mejorar el rendimiento educativo.

En primer lugar, la OCDE ha subrayado que la implicación de los padres en la educación de sus hijos es uno de los factores de mayor impacto en el rendimiento académico. Asimismo, ha alertado sobre la creciente falta de implicación de los padres. También preocupan las tendencias en Argentina y la región.

En segundo lugar, la OCDE ha destacado la importancia de que los alumnos sientan que forman parte de su comunidad escolar. Una vez más, Argentina no es una excepción: algunas comunidades se sienten alejadas de la vida escolar. Garantizar que los centros educativos sean entornos en los que los alumnos se sientan integrados es primordial, no solo para prevenir el acoso escolar y la soledad, sino también para favorecer el rendimiento educativo. Esto difícilmente se logrará si solo las familias con más recursos pueden elegir alternativas al centro asignado por la administración pública.

Los responsables políticos suelen afirmar que la educación es lo más importante. En los próximos días, en Buenos Aires, nos reuniremos para transformar las palabras en acciones y desarrollar una propuesta integradora que reúna distintas perspectivas y se centre en lo que realmente funciona: situar a los padres en el centro del debate educativo y dar mayor protagonismo a los contenidos académicos compartidos.

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