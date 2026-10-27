Opinión

Más allá de Milei y Lula: los pueblos permanecen, los gobiernos pasan

La democracia no termina cuando se cuentan los votos. En realidad, allí comienza una tarea mucho más difícil: transformar las diferencias en acuerdos que permitan gobernar para todos

Lula Da Silva fue reelecto como presidente de Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)
Lula Da Silva fue reelecto como presidente de Brasil (REUTERS/Amanda Perobelli/File Photo)
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La ajustada victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil vuelve a poner sobre la mesa esta cuestión. En un país profundamente dividido, con un Congreso en el que no cuenta con una mayoría propia, el presidente tendrá que demostrar que la política es algo más que una disputa entre adversarios. La edad de Lula y la dificultad de encontrar nuevos liderazgos capaces de representar un proyecto político también plantean interrogantes sobre el futuro de su espacio.

La democracia no consiste en que una mitad de la sociedad se imponga sobre la otra. Consiste en reconocer que, aun después de una elección, quienes piensan distinto siguen formando parte de la misma comunidad. Los dirigentes expresan ideas, convicciones e intereses que representan a una parte de la sociedad. Por eso, descalificar al adversario o desconocer sus razones no hace desaparecer a quienes piensan como él. El voto otorga legitimidad para gobernar, pero no elimina la obligación de escuchar, negociar y buscar consensos.

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En su mensaje posterior a las elecciones, la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil recordó que la responsabilidad de los elegidos alcanza también a quienes votaron por otras opciones. La pluralidad de ideas, señalaron, no debe impedir la búsqueda de puntos de convergencia. Es una enseñanza que vale para Brasil, para la Argentina y para cualquier democracia que quiera superar la polarización.

Pero hay otra cuestión que merece nuestra atención: la prudencia en las relaciones internacionales.

Los presidentes tienen derecho a expresar sus ideas y preferencias políticas. Sin embargo, cuando actúan en el ejercicio de sus funciones, no lo hacen solamente a título personal. Representan a sus países. Sus palabras, sus silencios y sus gestos tienen consecuencias que exceden sus convicciones individuales.

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Javier Milei y Luiz Inácio Lula da Silva sentados en una mesa frente a frente. Fondo con banderas de Argentina y Brasil, vasos de agua y papeles.
"Las diferencias ideológicas entre sus presidentes no deberían poner en riesgo la cooperación que necesitan sus pueblos", destacó el autor (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Argentina y Brasil son mucho más que dos gobiernos de distinto signo o de afinidades circunstanciales. Son países vecinos, con una intensa relación comercial, una historia compartida y responsabilidades comunes en el Mercosur y en el continente. Las diferencias ideológicas entre sus presidentes no deberían poner en riesgo la cooperación que necesitan sus pueblos.

Un mandatario puede no compartir las ideas de otro gobierno, pero debe preservar los canales de diálogo y los intereses permanentes de su país. Un saludo institucional no significa adhesión política, del mismo modo que una discrepancia no justifica descuidar una relación estratégica. La política exterior exige distinguir entre las convicciones personales y la responsabilidad de representar a toda una nación.

En tiempos de tanta confrontación, conviene recuperar una mirada más amplia. El papa Francisco, en Fratelli tutti, nos invitó a construir una «vecindad cordial entre sus pueblos» y recordó la necesidad de una integración regional capaz de abrirse al vecino. También evocó la Patria Grande soñada por San Martín y Bolívar. No se trata de borrar las identidades nacionales ni las diferencias políticas, sino de comprender que hay desafíos que ningún país puede resolver por sí solo.

La prudencia no significa renunciar a las convicciones. Significa comprender que el ejercicio del poder exige poner el interés general por encima de las preferencias propias. Y que la fraternidad no consiste en pensar igual, sino en reconocer al otro como alguien con quien necesariamente debemos convivir y construir.

Quizás sea tiempo de que nuestros dirigentes levanten un poco la mirada. Las elecciones pasan, los gobiernos cambian, pero los pueblos permanecen. La Argentina, Brasil y América Latina necesitan menos encierro en las disputas partidarias y más capacidad para imaginar un destino compartido.

Porque cuidar la relación entre los pueblos también es una forma de servir al bien común.

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