Opinión

Cuando el horror se convierte en mensaje

Los registros, obtenidos de cámaras corporales, teléfonos y sistemas de vigilancia, documentaron el asalto de Hamás y otros grupos armados contra comunidades judías y el festival Nova en 2023 en Israel

La nueva embajadora de Israel en Argentina, Ahuva Spieler Reshef, presentó registros audiovisuales de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023. (REUTERS/Agustin Marcarian)
La nueva embajadora de Israel en Argentina, Ahuva Spieler Reshef, presentó registros audiovisuales de los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023. (REUTERS/Agustin Marcarian)
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Hay imágenes que uno desearía no haber visto jamás. Pero hay acontecimientos que ninguna sociedad libre, y mucho menos una que abraza los valores judeocristianos, tiene derecho a ignorar. En la presentación de la nueva embajadora de Israel en Argentina, Ahuva Spieler Reshef, se presentó una proyección de registros audiovisuales de los ataques perpetrados por Hamás y otros grupos armados en Israel el 7 de octubre de 2023.

Resulta difícil de describir aquellos hechos. No había actores, guión ni dirección artística. No eran reconstrucciones ni escenas preparadas para conmover al espectador. Eran imágenes captadas por las cámaras corporales (bodycams) de los propios atacantes, sus teléfonos celulares, los sistemas de vigilancia de los kibutz, cámaras de automóviles y dispositivos que registraron el ataque al festival de música Nova.

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Había familias aterrorizadas, padres intentando proteger a sus hijos, jóvenes perseguidos y hogares convertidos en escenarios de muerte. Y algunos terroristas no se limitaron a registrar sus crímenes. También los celebraron. En una grabación presentada por Israel ante Naciones Unidas, uno de los atacantes se jactaba ante sus padres de haber asesinado judíos, utilizando el teléfono de una de sus víctimas.

En otro registro, el cuerpo de Shani Louk, una joven asesinada en el ataque al festival Nova, fue exhibido en una camioneta por las calles de Gaza, mientras algunas personas entre la multitud vitoreaban. La barbarie no se ocultaba: se exhibía como un trofeo.

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Ninguna descripción alcanza para transmitir la dimensión de aquellas imágenes. Su crudeza interpela incluso a quienes llevamos años estudiando los conflictos internacionales, la seguridad y las amenazas contra las democracias. No se trata solo del impacto emocional, sino de comprender hasta dónde puede llegar la deshumanización cuando el asesinato de civiles se convierte en un acto deliberado.

El objetivo: las comunidades judías

Documentos recuperados de atacantes en aquel 7 de octubre—manuales, mapas e instrucciones operativas— revelaron preparativos y objetivos definidos. Human Rights Watch confirmó que los asesinatos y los secuestros de civiles fueron elementos centrales del asalto planificado, no hechos aislados. No fue resistencia: fue una masacre terrorista contra familias judías, cuyo carácter antisemita no debe diluirse en ningún relato posterior.

La violencia tuvo también una dimensión comunicacional. Cuando los atacantes registran los asesinatos y las imágenes circulan, el miedo atraviesa fronteras y continúa golpeando a los sobrevivientes, a las familias y a sociedades enteras. El terror busca imponerse no solo sobre un territorio, sino sobre la conciencia de quienes lo observan.

Esa es una expresión brutal de la guerra cognitiva contemporánea: convertir el horror en mensaje, explotar su impacto psicológico y procurar quebrar la confianza de las sociedades abiertas. Combatirla exige inteligencia, cooperación internacional, capacidades tecnológicas y desarticular las redes que sostienen y financian al terrorismo.

La defensa del Mundo Libre

Las palabras de la embajadora Spieler Reshef adquirieron otra profundidad después de aquella proyección. La defensa del Mundo Libre no puede agotarse en proclamar valores o invocar una herencia judeocristiana. Debe traducirse en la voluntad y en la capacidad de proteger a las sociedades democráticas frente a amenazas concretas.

Samuel P. Huntington planteó hace más de tres décadas que las identidades culturales tendrían un peso creciente en los conflictos internacionales. Su tesis sobre el choque de civilizaciones sigue invitando a pensar en los desafíos de Occidente, aunque no obliga a aceptar un enfrentamiento inevitable entre pueblos o religiones. El adversario que aquí debemos identificar son las organizaciones terroristas y quienes justifican sus métodos.

La causa palestina no puede utilizarse como coartada para romantizar a Hamás ni para celebrar la masacre del 7 de octubre. Y el antisemitismo que reaparece en Europa —también en París y otras grandes ciudades— exige atención. Francia registró 1.320 actos antisemitas en 2025, según su Ministerio del Interior: una señal concreta de que la seguridad de las comunidades judías sigue siendo un desafío para las democracias europeas.

Una relación estratégica entre Argentina, Estados Unidos, Israel y otras democracias debe expresarse en cooperación real: inteligencia compartida, ciberseguridad, protección de infraestructura crítica y combate al financiamiento terrorista, dentro del Estado de derecho. Requiere alianzas capaces de transformar los principios compartidos en seguridad efectiva.

Antes de la proyección, los asistentes debieron dejar sus teléfonos celulares y se prohibió fotografiar, filmar o registrar las imágenes. La restricción respondía al respeto por las víctimas y sus familias. No se trataba de un espectáculo ni de material destinado al consumo inmediato, sino de documentos visuales de crímenes reales, cuya preservación resulta fundamental para que la memoria histórica no quede a merced de las consignas, la manipulación o la negación.

Detrás de cada decisión sobre seguridad nacional hay una razón esencial: proteger la posibilidad de que las familias vivan sin el temor de sufrir un ataque como el del 7 de octubre. La defensa de las libertades requiere instituciones fuertes, cooperación internacional y aliados dispuestos a actuar. No alcanza con proclamar principios si no existe la voluntad de protegerlos.

La libertad no es gratis. El horror de ese día no debe desvanecerse en una disputa de relatos ni quedar relegado al paso del tiempo. Debe permanecer en la memoria con los rostros de sus víctimas y el nombre de sus responsables. Frente al terrorismo, recordar es un deber. Defender el Mundo Libre, una responsabilidad. Y el silencio no puede ser nuestra respuesta.

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