Inteligencia artificial y viralización: cuando el daño reputacional se acelera

Una mujer reflexiona frente a la pantalla de su laptop, donde se superpone una alerta de "NOTICIA FALSA" y "INFORMACIÓN FALSA" sobre un artículo de noticias, destacando la preocupación por la veracidad de los contenidos digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una operación de desinformación y daño reputacional ya no necesita una gran estructura. Una cuenta de X, un streamer o un sitio digital sin reglas editoriales verificables puede reiterar una acusación, reformularla, producir imágenes y viralizarla en pocos minutos. No se trata de una equivocación, una opinión o una noticia incómoda, sino de presentar como verdadero aquello que se sabe falso para destruir el prestigio o la credibilidad de una persona o empresa.

La desinformación describe el método: inventar, manipular, tergiversar o descontextualizar hechos. El daño reputacional revela la finalidad: influir sobre clientes, bancos, inversores o funcionarios capaces de adoptar una decisión perjudicial. La eficacia no depende solamente de cuántos la vean, sino de quiénes la reciben y qué pueden hacer con ella.

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La nueva desigualdad está entre la velocidad con la que se instala una versión y el tiempo necesario para demostrar que es falsa. Cuando llega la aclaración, el contenido puede haber sido indexado y resumido. En una crisis informacional, llegar tarde también produce consecuencias.

La apariencia de una noticia

Una noticia adversa puede ser legítima, rigurosa e incómoda. El buen periodismo investiga, contrasta fuentes, contextualiza y asume responsabilidad. Una operación reputacional imita esa forma, pero persigue otra finalidad. Utiliza el lenguaje y la apariencia de una noticia para conferir credibilidad a una construcción destinada a dañar, condicionar una negociación o influir sobre una causa.

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La maniobra suele combinar elementos verdaderos, como una causa existente, una sociedad inscripta, una fotografía o un vínculo personal, y deformarlos para sugerir una participación no probada. La proximidad se presenta como complicidad; una mención lateral, como imputación; una investigación abierta, como condena. Al contener fragmentos reales, la falsedad es más difícil de explicar y más sencilla de reproducir.

La inteligencia artificial como acelerador

La inteligencia artificial no creó la desinformación ni el daño reputacional, pero redujo sus costos, aumentó su escala y aceleró su circulación. Puede generar variaciones del mismo relato, adaptar el contenido a diferentes públicos y mantener activa una acusación mediante publicaciones aparentemente distintas.

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Antes, el daño quedaba principalmente asociado a una publicación y a los enlaces que aparecían en los buscadores. Hoy esos buscadores y sistemas de inteligencia artificial también resumen y combinan información. Una acusación falsa puede reaparecer sin contexto, convertida en una respuesta breve y aparentemente concluyente. El usuario ya no necesita abrir la nota: puede recibir la falsedad resumida antes de conocer su origen o su falta de rigor.

La primera decisión es medir, no reaccionar

Frente a una publicación falsa, la reacción intuitiva es contestar de inmediato. Sin embargo, velocidad no significa exposición. Una respuesta precipitada puede amplificar un contenido de alcance limitado, revelar la estrategia defensiva o fijar una explicación incompatible con lo que después deba sostenerse judicialmente.

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El alcance tampoco debe medirse solo por visualizaciones. Una publicación de alcance limitado puede cumplir su objetivo si llega a quien debe aprobar un crédito, mantener un contrato o adoptar una decisión institucional. Hay que identificar públicos, no solamente audiencias, y establecer si hubo mensajes privados o publicidad dirigida. La trazabilidad permite distinguir una reacción espontánea de una acción coordinada.

Un protocolo para recuperar el control

Durante las primeras 24 horas existen tres objetivos: verificar los hechos, preservar la prueba y contener el daño. Antes de intervenir debe resguardarse el contenido, el enlace, la fecha, la autoría y sus modificaciones, muchas veces con apoyo de peritos informáticos para documentar su integridad y trazabilidad. Asegurada la prueba, corresponde activar gestiones jurídicas, técnicas o ante las plataformas para procurar el cese, la rectificación o la remoción y limitar su reproducción. No siempre será posible eliminar el daño, pero una intervención temprana puede contener su expansión.

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Entre las 24 y las 48 horas debe definirse la intervención: rectificación, derecho de respuesta, intimación, denuncia ante la plataforma, eliminación, desindexación, medida judicial o denuncia penal. Guardar silencio también puede ser estratégico, pero debe ser una decisión y no el resultado de la parálisis.

Entre las 48 y las 72 horas corresponde controlar réplicas y ajustar la respuesta. La desaparición de la publicación original no termina necesariamente el problema: pueden subsistir copias, capturas, resultados en buscadores y resúmenes generados por inteligencia artificial. Reparar exige saber qué fue removido, qué permanece y qué conserva capacidad de daño.

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Cuando el daño responde a un interés económico

El dinero puede aparecer en distintos momentos. Un tercero puede financiar publicaciones para perjudicar a una persona, empresa o competidor; también puede exigirse un pago para retirar el contenido o impedir nuevas publicaciones. Son modalidades diferentes, pero en ambas el daño reputacional se convierte en objetivo, servicio o instrumento de presión. Hay que preservar conversaciones, instrucciones de pago, perfiles y enlaces para reconstruir quién encargó, financió o se benefició con la maniobra.

Dos expedientes, una sola estrategia

En casi 25 años de ejercicio profesional, y con especial atención durante la última década a causas penales atravesadas por campañas virales de daño reputacional, comprobé que toda crisis de alta exposición produce dos expedientes. El judicial se rige por reglas procesales, prueba y garantías. El reputacional se desarrolla en medios, buscadores, redes y plataformas. El primero busca una decisión jurídicamente válida; el segundo modifica percepciones en tiempo real.

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Estas crisis no admiten una mirada fragmentada. Una defensa procesal correcta puede desatender una versión falsa que se consolida fuera del expediente, una dinámica que no suele aparecer en los manuales jurídicos tradicionales. Cada hora sin estrategia amplía el daño y dificulta su reversión. La respuesta debe ser interdisciplinaria e integrar estrategia penal, preservación de la prueba, peritos informáticos, comunicación, tecnología y análisis reputacional bajo una conducción coordinada. Cada comunicado, entrevista, intimación y silencio produce consecuencias públicas, procesales y probatorias.

Libertad de prensa, criterio y responsabilidad

La libertad de prensa protege la investigación, la crítica severa y la información de interés público. Esa protección es indispensable frente a quienes pretenden utilizar el derecho para impedir preguntas incómodas. Pero ninguna garantía exige equiparar una investigación seria con la fabricación deliberada de hechos, la deformación de una fuente o la presentación de una sospecha como condena.

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La diferencia no surge del enojo de quien se considera afectado, sino del método: fuentes, contexto, trazabilidad, forma de difusión y conocimiento de la falsedad. La inteligencia artificial puede colaborar en esas tareas, pero no reemplaza el criterio editorial, la responsabilidad profesional ni la estrategia jurídica.

Este vacío no debería resolverse ampliando los delitos contra el honor. Propongo que el Poder Legislativo analice un delito autónomo de desinformación dolosa, con prisión de dos a cuatro años para quien difunda públicamente, a sabiendas de su falsedad, hechos falsos o contenidos manipulados, deliberadamente descontextualizados o creados mediante inteligencia artificial, dirigidos contra una persona humana o jurídica y aptos para causarle un daño grave. La escala aumentaría de dos años y ocho meses a seis años ante maniobras coordinadas, organizadas o financiadas clandestinamente destinadas a interferir gravemente en instituciones constitucionales o procesos electorales. Quedarían excluidos la opinión, la crítica, la sátira, el error y el periodismo de buena fe.

La tecnología seguirá acelerando la circulación de información. La respuesta no es detenerla, sino actuar a su velocidad sin abandonar la verificación, las garantías y el juicio humano. Las primeras 72 horas no aseguran una reparación, pero suelen definir si la persona afectada conducirá la respuesta o perseguirá durante meses una versión instalada en pocos minutos