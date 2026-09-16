Opinión

El liderazgo que la inteligencia artificial no puede reemplazar

La discusión se desplaza de la automatización a las capacidades humanas que sostienen decisiones con sentido, con énfasis en el contexto, la empatía y los valores para conducir equipos en entornos inciertos

Una mujer observa varias pantallas grandes con gráficos, esquemas e indicadores digitales de color azul en una sala oscura.
La inteligencia artificial acelera la transformación del trabajo y cambia las competencias necesarias para seguir siendo relevantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada revolución tecnológica vino acompañada de la misma pregunta: ¿qué trabajos desaparecerán? La inteligencia artificial no es la excepción. Desde que irrumpió con fuerza en nuestra vida cotidiana, la conversación parece girar alrededor de los empleos que automatizará, las profesiones que transformará y las habilidades que dejarán de ser necesarias.

Pero quizá esa sea la pregunta equivocada. La verdadera discusión no es qué puede hacer la inteligencia artificial. La verdadera discusión es qué seguirá dependiendo de nosotros. Muchos puestos de trabajo desaparecerán en los próximos años, pero también surgirán nuevas oportunidades. El problema no será la falta de trabajo sino la velocidad con la que cambian las competencias necesarias para seguir siendo relevantes en el plano profesional.

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Durante décadas construimos carreras relativamente previsibles. Estudiábamos, conseguíamos un empleo, construíamos una trayectoria y, en muchos casos, permanecíamos durante años en una misma organización y casi siempre en una misma profesión. Este modelo es el que dejará de existir. Vivimos más años, trabajaremos durante más tiempo y probablemente atravesemos varias reinvenciones profesionales a lo largo de nuestra vida. Ya no hablamos de una carrera, sino de múltiples etapas. Y eso exige algo que las organizaciones todavía están aprendiendo a desarrollar: la capacidad de transformarse de manera permanente.

Frente a este escenario aparece una paradoja. Mientras el contexto cambia a una velocidad sin precedentes, muchas personas siguen definiéndose por lo que hacen. Soy gerente, soy director. Soy médico, abogado, arquitecto. Soy emprendedor. Como si el puesto o la profesión fueran la mejor respuesta a una pregunta mucho más profunda: ¿quién soy?

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Cuando acompaño procesos de transformación cultural y desarrollo de líderes, suelo hacer una pregunta que, aunque parece simple, pocas personas responden con facilidad. ¿Cuál es el valor que aportás? No qué hacés. No cuál es tu profesión. No cuál es tu cargo. ¿Cuál es el valor que generás cuando entrás a una reunión, liderás un equipo o atravesás una crisis?

La diferencia no es menor. Porque el cargo cambia. El valor permanece. Durante mucho tiempo confundimos ambas cosas. Creímos que nuestra contribución dependía del lugar que ocupábamos en un organigrama. Sin embargo, basta observar cualquier organización para comprobar que las personas más influyentes no siempre son las que tienen mayor jerarquía. Es algo que observo una y otra vez en los procesos de liderazgo que acompaño. Las más influyentes son aquellas que generan confianza. Las que ayudan a otros a crecer. Las que conectan personas. Las que encuentran oportunidades donde otros sólo ven problemas. Las que aportan criterio cuando no existen respuestas evidentes. Y esa palabra —criterio— probablemente sea una de las más importantes para entender el liderazgo que viene.

La inteligencia artificial puede procesar cantidades inmensas de información en segundos. Puede identificar patrones, redactar informes, analizar escenarios y automatizar procesos con una eficiencia extraordinaria. Pero sigue necesitando algo profundamente humano para transformar esa información en decisiones con sentido. Necesita contexto, empatía y valores. Necesita criterio.

No estamos frente a una competencia entre personas y tecnología. Estamos frente a una oportunidad histórica para ampliar nuestras capacidades. No se trata de inteligencia artificial versus inteligencia humana, sino de inteligencia aumentada: la combinación de ambas. La tecnología puede hacer más eficiente nuestro trabajo. Pero sigue siendo responsabilidad de las personas decidir para qué utilizarla, cómo hacerlo y qué impacto tendrá sobre otros.

Y allí aparece el verdadero desafío del liderazgo. Durante años asociamos liderar con ejercer autoridad. Con dar respuestas. Con controlar. Con tener certezas. Sin embargo, en un contexto donde todo cambia permanentemente, el liderazgo ya no consiste en saber más que los demás. Consiste en crear las condiciones para que otros puedan aprender, adaptarse y desplegar su potencial.

Las organizaciones que marcarán la diferencia no serán necesariamente las que incorporen primero una nueva tecnología, sino aquellas que logren desarrollar culturas donde las personas puedan aprender de manera continua, trabajar colaborativamente y construir confianza en medio de la incertidumbre. Porque la confianza sigue siendo una construcción profundamente humana. También lo es la capacidad de escuchar. De acompañar una conversación difícil. De sostener a un equipo durante una crisis. De inspirar cuando no existen garantías. De tomar decisiones éticas cuando el camino no resulta evidente. Nada de eso puede automatizarse.

Vivimos una época extraordinaria. La velocidad del cambio puede generar miedo. Es comprensible. Pero también ofrece una oportunidad única para revisar una idea que durante mucho tiempo dimos por sentada. Tal vez nuestro mayor activo nunca haya sido el conocimiento técnico. Tal vez siempre haya sido aquello que construimos a lo largo del camino: la experiencia, el criterio, las relaciones, la capacidad de aprender, la resiliencia y los valores con los que elegimos actuar. Ese es nuestro verdadero capital. Y ese capital no desaparece porque cambie la tecnología. Se vuelve más valioso.

Quizá, entonces, la pregunta que deberíamos hacernos no sea si la inteligencia artificial podrá reemplazarnos. La pregunta es otra. ¿Estamos desarrollando aquello que ninguna tecnología podrá hacer por nosotros? Porque el liderazgo del futuro no pertenecerá a quienes sepan más.

Pertenecerá a quienes sean capaces de integrar tecnología y humanidad, aprendizaje y experiencia, innovación y propósito. En definitiva, a quienes comprendan que el mayor diferencial competitivo seguirá siendo, como siempre lo fue, profundamente humano.

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