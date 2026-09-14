El crimen organizado también aprendió a usar inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La seguridad ya no se define solamente en las calles. La nueva disputa por la información y la capacidad de anticipación obliga al Estado a incorporar nuevas herramientas sin resignar las garantías democráticas.

Durante décadas, la lucha contra el crimen organizado se disputó en el territorio físico: barrios, fronteras, puertos, rutas y cárceles. Ese territorio sigue siendo decisivo, pero ya no alcanza.

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Existe una segunda dimensión, menos visible y cada vez más importante: el territorio digital. Allí circulan datos, comunicaciones, dinero, identidades, movimientos y relaciones. Y allí también se libra una nueva competencia entre los Estados y las organizaciones criminales.

La inteligencia artificial está cambiando las reglas. Permite procesar enormes cantidades de información en segundos, detectar patrones, vincular personas, anticipar comportamientos y automatizar tareas que antes requerían equipos enteros.

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Pero estas herramientas no están disponibles solamente para los gobiernos. El crimen organizado también puede utilizarlas para perfeccionar fraudes, crear identidades falsas, analizar movimientos policiales, ocultar operaciones financieras y mejorar su logística.

El verdadero riesgo no es un delincuente utilizando una aplicación de inteligencia artificial. Es una organización criminal aumentada por algoritmos.

En la era de la inteligencia artificial, tener datos no alcanza. La ventaja pertenece a quien logra integrarlos, analizarlos y convertirlos rápidamente en conocimiento operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estructura capaz de combinar información financiera, geolocalización, redes sociales, comunicaciones, drones, criptomonedas e inteligencia artificial puede volverse más rápida, flexible y difícil de detectar.

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Frente a esto, el Estado tiene una ventaja potencial: dispone de grandes volúmenes de información. El problema es que muchas veces están fragmentados entre organismos y sistemas que no se comunican entre sí.

En la era de la inteligencia artificial, tener datos no alcanza. La ventaja pertenece a quien logra integrarlos, analizarlos y convertirlos rápidamente en conocimiento operativo.

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Por eso, la seguridad del futuro no dependerá solamente de quién tenga más policías, tecnología o presupuesto. También dependerá de quién sea capaz de comprender antes lo que está ocurriendo y anticiparse.

El desafío es hacerlo dentro de la ley, preservando las garantías constitucionales y la privacidad de los ciudadanos. Una democracia no puede combatir al crimen organizado renunciando a sus propios principios.

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La seguridad ya no se define solamente en las calles. El Estado debe ser capaz de actuar sobre el territorio físico y, al mismo tiempo, comprender el territorio digital.

Porque la próxima batalla contra el crimen organizado será también por los datos, la velocidad de análisis y la capacidad de anticipación.

*Diego Kravetz es subsecretario de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), especialista en seguridad.