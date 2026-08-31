Aprender 2025: la mejora que obliga a mirar más allá de los resultados

Aprender 2025 mostró que el 76,9% de los estudiantes de 6º grado alcanzó niveles Satisfactorio o Avanzado en Lengua, 10,5 puntos más que en 2023. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En educación, los resultados suelen quedar atrapados entre dos reflejos: la mejora y la sospecha automática, el objetivo de la nota apunta a entender qué mirar y en dónde poner el foco para que una mejora se generalice. Para lograrlo, Aprender 2025 exige salir de esa escena El 76,9% de los estudiantes de 6º grado alcanzó desempeños Satisfactorio o Avanzado en Lengua, 10,5 puntos porcentuales más que en 2023. Sin embargo, Matemática llegó al 55%, con una suba de 3,5 puntos. La recuperación de Lengua es significativa y técnicamente consistente: se conservaron la escala, los puntos de corte y los procedimientos de equiparación; además, 32 de 36 ítems idénticos mejoraron su tasa de acierto.

Aceptar la mejora medida no obliga a atribuirla a una sola política. Para poner en claro, Aprender compara cohortes distintas y ofrece una fotografía transversal Puede mostrar qué cambió y dónde, pero no probar por sí mismo qué produjo el cambio. Esa diferencia entre resultado y explicación no es una cautela menor: define si la evidencia se usa para aprender o para confirmar relatos previos.

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El primer aporte: distinguir recuperación de transformación

El movimiento más fuerte ocurrió en la parte baja y media de la distribución. En Lengua, “Por debajo del básico” cayó de 11,9% a 4,9%, mientras “Satisfactorio” aumentó de 37,4% a 44,1%. Es un avance valioso: menos estudiantes quedan fuera de los aprendizajes indispensables. Sin embargo, no hubo una expansión equivalente de los desempeños avanzados. El sistema parece haber recuperado pisos antes que ampliados techos.

Este matiz cambia la conversación Una política que reduce el rezago cumple una función urgente de justicia educativa; una transformación sostenida, además, debe consolidar esos logros, evitar retrocesos y llevar a más estudiantes hacia aprendizajes complejos. El desafío ya no es solo recuperar, sino convertir la recuperación en una nueva capacidad del sistema.

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La divergencia entre áreas impide hablar de una recuperación homogénea: casi uno de cada dos estudiantes sigue en niveles bajos de Matemática.

El segundo aporte: la mejora puede convivir con desigualdad

Todos los grupos socioeconómicos mejoraron, pero no llegaron al mismo lugar En 2025, la distancia entre los extremos alcanza 22 puntos en Lengua y 30 en Matemática. En el nivel socioeconómico bajo, 67% logra desempeños Satisfactorio o Avanzado en Lengua y 43% en Matemática; en el alto, las cifras ascienden a 89% y 73%. La dirección del cambio fue compartida; la distribución de las oportunidades.

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Esto obliga a abandonar una lectura cómoda del promedio nacional. Un promedio puede subir mientras persiste la arquitectura que produce desigualdad: condiciones materiales, acceso a bienes culturales, continuidad de las trayectorias, apoyo familiar, tiempo disponible, estabilidad de los equipos y capacidad escolar para responder a grupos heterogéneos. La escuela importa, pero no trabaja en el vacío Las condiciones institucionales favorables pueden mejorar los resultados dentro de cada contexto; no borran automáticamente las desventajas acumuladas fuera de ella.

Algo similar ocurre con la diferencia entre gestión estatal y privada. La brecha existe, pero está atravesada por la composición social de la matrícula Presentarla como una competencia entre sectores empobrece el análisis. La pregunta productiva es qué recursos, prácticas, expectativas y condiciones de implementación explican las diferencias que permanecen cuando se consideran contextos comparables Informe argentinos por la educación, 2026.

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La mejora fue inclusiva en su dirección, pero no produjo convergencia plena: el origen social continúa asociado con grandes diferencias de desempeño.

El hallazgo: la asistencia es una política de aprendizaje

El ausentismo suele aparecer al final de los informes, como una variable de contexto. Debería ocupar el centro de la política pedagógica. En Aprender 2025, el 50,9% de los estudiantes asiste a escuelas cuyos directivos consideran que las inasistencias son un problema moderado o grave La proporción sube a 60,9% en el sector estatal y a 61,6% en el nivel socioeconómico bajo. No estamos frente a faltas distribuidas al azar, sino ante barreras socialmente concentradas Informe del BID, 2026.

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La diferencia de puntaje entre escuelas donde el ausentismo no constituye un problema y aquellas donde es grave alcanza 42 puntos en Lengua y 52 en Matemática. El indicador surge de la percepción directiva y no de registros nominales, por lo que expresa una asociación institucional, no un efecto causal. Aun así, la señal es demasiado intensa para tratarla como un asunto administrativo.

Faltar significa perder secuencias, explicaciones, práctica y retroalimentación. Y las causas son múltiples: salud, transporte, clima, falta de un adulto que acompañe, responsabilidades de cuidado, problemas familiares, viajes o desmotivación. Por eso registrar no alcanza El dato debe activar respuestas diferenciadas: contacto temprano, resolución de barreras, acompañamiento a las familias y recuperación de aprendizajes desde las primeras ausencias.

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El tercer aporte: pasar del programa a la capacidad institucional

El análisis de escuelas comparables entre 2023 y 2025 aporta otra pista: el punto de partida y la heterogeneidad interna predicen buena parte del cambio Fund Fiel, 2026. La formación directiva y una organización pedagógica sólida se asocian con mejores evoluciones; en escuelas con aprendizajes muy diversos, la intervención de equipos de orientación también muestra una asociación favorable. Estos resultados no prueban causalidad, pero desplazan la pregunta correcta.

No basta saber si una escuela recibió un programa Importa para qué grados, durante cuánto tiempo, con qué intensidad, qué acompañamiento y qué capacidad tuvo para convertirlo en enseñanza. La política no llega al aula por sí sola: atraviesa equipos, rutinas, saberes profesionales y restricciones concretas Por eso la trazabilidad de la implementación debería tener la misma jerarquía que la medición de resultados.

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También explica por qué sería imprudente adjudicar el salto de 6º grado al Plan Nacional de Alfabetización. El plan pudo ordenar agenda, orientar recursos y fortalecer una conversación pública necesaria, pero comenzó en 2024 y su foco principal estuvo en 1º a 3º. La explicación más razonable es multicausal: recuperación desde niveles bajos, trayectorias pospandemia distintas, políticas provinciales, mejor estandarización y capacidades escolares desigualmente distribuidas Bottinelli, L Informe Aprender 2025, 2026.

La agenda que abre la mejora

La lectura reflexiva de Aprender 2025 no consiste en quitar valor a la mejora, sino en volverla más exigente y entender los resultados ayuda y saber qué pudo causar esa mejora nos permite diseñar un mapa de acción para alcanzar y generalizar la meta. Lengua necesita continuidad hasta 6º grado, con comprensión, vocabulario, escritura y lectura en todas las áreas. Matemática, si bien existe un plan nacional, es reciente; requiere una política de igual densidad: foco curricular, formación situada, materiales estructurados, tutorías y evaluación formativa. La heterogeneidad debe transformarse en un dato de gestión para asignar apoyos, no en una etiqueta que reduzca expectativas.

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Además, el sistema necesita seguimiento longitudinal, registros nominales de asistencia con definiciones comunes y mediciones diferenciadas del tiempo escolar: días planificados, días efectivamente dictados, asistencia docente, asistencia estudiantil y tiempo neto de tarea pedagógica. Sin esa infraestructura, será difícil distinguir recuperación, composición de cohortes y efectos de políticas.

Aprender 2025 ofrece una buena noticia, pero también una advertencia. La mejora se vuelve transformación cuando deja de depender del azar territorial o de la capacidad aislada de algunas escuelas; cuando la presencia activa apoyos; cuando la evidencia permite corregir; y cuando subir el promedio significa, al mismo tiempo, reducir la distancia entre quienes más y menos oportunidades tienen. Celebrar el avance es justo Comprender sus mecanismos y distribuirlos es la responsabilidad que sigue.