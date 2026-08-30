Opinión

¿Estamos envejeciendo antes de tiempo?

No existe suplemento, moda ni “bala de plata” que compense los efectos de una vida desordenada sobre el envejecimiento. Construir una longevidad saludable depende de las decisiones diarias y de la incorporación sistemática de hábitos protectores

Empaques de cereales, gaseosa y golosinas al lado de un tazón con aguacate, brócoli, zanahoria y frutos secos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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El tiempo posee dos relojes incomparables. El primero, cuelga inflexible de la pared, marcando segundos idénticos para cada ser humano sobre la Tierra. El segundo no entiende de calendarios: late en el entramado invisible de las arterias, en la salud de las mitocondrias y en el impacto silencioso de las decisiones cotidianas. Cada 28 de agosto se conmemora en la Argentina el Día Nacional de la Ancianidad, una fecha concebida para honrar a los adultos mayores y reflexionar sobre la vejez. Sin embargo, en el consultorio y en la investigación científica contemporánea la pregunta obligada es otra: ¿por qué estamos condenando a nuestro organismo a envejecer prematuramente mucho antes de alcanzar esa etapa?

Existe la falsa creencia de que la vejez es una suerte de factura intempestiva que se cobra al final de la vida, determinada casi de manera ineludible por el código genético. Nada más distante de la realidad biológica. La genética apenas dibuja las cartas con las que jugamos; la forma en que vivimos es la que determina cómo jugamos esa partida. El verdadero envejecimiento no comienza con las canas ni con las arrugas en el espejo, sino con la “oxi-inflamación”: un proceso sistemático de oxidación celular e inflamación de bajo grado alimentado por el stress crónico, la falta de sueño reparador, el sedentarismo y, de forma contundente, una nutrición deficiente (60% de procesados y ultraprocesados).

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Ante este panorama, la industria alimentaria actual juega un rol determinante. Detrás de los comestibles que inundan las góndolas existe una precisa ingeniería formulada para alterar el centro de recompensa cerebral. Al combinar elevadas dosis de azúcares refinados, grasas saturadas y sodio, la góndola no nos ofrece alimento, sino calorías vacías diseñadas para generar un hiperconsumo irrefrenable. Para reconocer este peligro, basta una regla de tres simple al mirar la información nutricional: cuando el contenido de sodio expresado en miligramos supera al valor calórico del producto, nos encontramos frente a un ultraprocesado puro.

A esta trampa industrial se le suma una paradoja cultural muy propia de nuestro tiempo: la falsa ilusión de las soluciones instantáneas. En la búsqueda desesperada por frenar el paso de los años, caemos con frecuencia en el espejismo de los parches nutricionales, los suplementos aislados o las modas pasajeras que promueven en redes sociales. Sin embargo, no existe ninguna píldora mágica capaz de neutralizar el daño metabólico de una vida desordenada. Para evitar un envejecimiento acelerado es imprescindible desplazar la mirada de la bala de plata hacia el terreno biológico integral. La verdadera prevención pasa por entender que las células necesitan nutrientes reales para reparar sus estructuras y que cualquier estrategia antiedad efectiva debe priorizar la regulación del metabolismo, la salud intestinal y la preservación de la masa muscular mediante el movimiento constante.

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Ahora bien, ¿qué deberíamos cambiar antes de que aparezcan las patologías crónicas? El secreto no reside en la cultura de la restricción ni en las dietas punitivas, sino en la incorporación sistemática de hábitos protectores. La mayor carencia del habitante urbano actual es la falta de fibra y polifenoles, compuestos fundamentales para combatir el estrés oxidativo. Una meta simple y pedagógica para revertir este déficit consiste en asegurar la ingesta diaria de al menos cinco porciones de fuentes vegetales —combinando frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas y cereales integrales—. Este hábito no solo aporta los antioxidantes que el cuerpo exige, sino que por mero desplazamiento reduce la ingesta de insumos nocivos. Asimismo, es urgente recuperar la costumbre de cocinar con ingredientes reales, beber agua simple y revalorizar el valor del descanso (7 a 9 hs de sueño reparador).

Por encima de la alimentación, se alza el principal enemigo metabólico de nuestro siglo: el estrés crónico. Un cuerpo sumergido de manera constante en cortisol es un organismo en aceleración biológica. Combatir este desgaste exige devolverle espacio al contacto social y al disfrute compartido. No impacta de la misma manera en el metabolismo engullir un plato de comida en diez minutos frente a la pantalla de la computadora, que sentarse a la mesa a charlar, intercambiar miradas y reír con colegas o seres queridos. La pausa, la conversación y el lazo humano son, en última instancia, moduladores neuroendocrinos de primer orden.

Por eso, envejecer bien no es una casualidad genética ni un privilegio reservado para unos pocos. Es la consecuencia biológica de cómo decidimos tratar a nuestro cuerpo hoy. En el Día Nacional de la Ancianidad, el mejor homenaje que podemos rendirnos a nosotros mismos no es esperar pasivamente la llegada de la vejez, sino empezar a construir, desde este preciso momento, una longevidad con vitalidad, lucidez, bienestar y plenitud.

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