Opinión

Cinco cambios estructurales reabren en la Argentina el desafío de crear empresas

La apertura económica, la redefinición del Estado, los nuevos motores del crecimiento, la eventual normalización financiera y la inteligencia artificial plantean una reasignación de capital y empleo hacia actividades de mayor productividad

Por décadas confundimos proteger empresas con proteger el empleo. Construimos un entramado de subsidios, barreras comerciales, regímenes especiales y regulaciones destinado a preservar actividades (Foto: Reuters)
Por décadas confundimos proteger empresas con proteger el empleo. Construimos un entramado de subsidios, barreras comerciales, regímenes especiales y regulaciones destinado a preservar actividades (Foto: Reuters)
Guardar

La Argentina atraviesa cinco transformaciones estructurales simultáneas -apertura económica, redefinición del Estado, cambio en los motores del crecimiento, eventual normalización financiera e irrupción de la inteligencia artificial- que pueden reconfigurar su economía. El desafío no es evitar cierres, sino crear más empresas nuevas.

La convergencia de estos cinco cambios puede poner en marcha, por primera vez en mucho tiempo, un proceso de destrucción creativa. El desafío ya no será evitar que desaparezcan empresas, sino crear suficientes nuevas compañías para que el capital y el talento encuentren rápidamente actividades más productivas.

PUBLICIDAD

Por décadas confundimos proteger empresas con proteger el empleo. Construimos un entramado de subsidios, barreras comerciales, regímenes especiales y regulaciones destinado a preservar actividades que habían perdido competitividad.

Ese esquema funcionó como un analgésico: alivió el costo inmediato de los cambios, pero también redujo los incentivos para innovar, invertir y reasignar recursos hacia actividades más productivas. Terminamos preservando estructuras existentes, pero debilitando nuestra capacidad para crear nuevas.

PUBLICIDAD

Diagrama con un círculo central azul oscuro con texto, rodeado por cinco círculos blancos conectados con líneas
Terminamos preservando estructuras existentes, pero debilitando nuestra capacidad para crear nuevas

El primer cambio es la apertura económica y el progresivo desarme de numerosas artificialidades productivas acumuladas durante años. Más que una simple reducción de aranceles.

La Argentina comienza a adaptarse, con un retraso considerable, a una realidad que el resto del mundo asumió hace mucho tiempo. La producción textil masiva migró hacia Asia hace décadas. Lo mismo ocurrió con buena parte de la electrónica de consumo y con numerosos segmentos manufactureros. No es el mundo el que cambió ahora. Somos nosotros quienes empezamos a adaptarnos a un mundo que ya había cambiado.

Durante buena parte de los últimos 20 años, el sector público actuó como uno de los principales motores de la actividad económica y del empleo (Foto: Reuters)
Durante buena parte de los últimos 20 años, el sector público actuó como uno de los principales motores de la actividad económica y del empleo (Foto: Reuters)

El segundo fenómeno es la redefinición del papel del Estado. Durante buena parte de los últimos 20 años, el sector público actuó como uno de los principales motores de la actividad económica y del empleo. Ese esquema comienza a modificarse. El crecimiento dependerá cada vez más de la capacidad del sector privado para invertir, innovar y generar empleo de calidad.

La tercera transformación es la de los motores del crecimiento. Por años, la expansión descansó principalmente sobre el consumo interno, la construcción, algunos sectores industriales y el gasto público. Hoy ganan protagonismo la energía, la minería, el agro de alta tecnología, la economía del conocimiento y los servicios exportables.

Por años, la expansión descansó principalmente sobre el consumo interno, la construcción, algunos sectores industriales y el gasto público

También cambia la geografía económica. Neuquén, San Juan, Salta o Catamarca adquieren un protagonismo creciente, mientras algunos grandes centros urbanos deberán reinventar parte de su estructura productiva.

La experiencia internacional demuestra que estos procesos también redefinen países y ciudades enteras. Detroit y Pittsburgh enfrentaron la misma crisis: el declive de la industria pesada estadounidense:

  • Detroit dedicó demasiado tiempo a preservar el modelo que la había convertido en la capital mundial del automóvil.
  • Pittsburgh entendió que debía construir una nueva ventaja competitiva y apostó por universidades, salud, robótica, inteligencia artificial y tecnología.

Ambas enfrentaron el mismo desafío. La diferencia estuvo en la velocidad con la que aceptaron el cambio y reasignaron recursos hacia actividades con mayor potencial de crecimiento.

Mina a cielo abierto con grandes excavadoras, camiones de carga, infraestructura industrial y varios trabajadores con equipos de seguridad.
La diferencia entre las jurisdicciones está en la velocidad con la que aceptan el cambio y reasignaron recursos hacia actividades con mayor potencial de crecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cuarta transformación es la eventual normalización financiera. Si la estabilidad macroeconómica logra consolidarse y Argentina recupera el acceso al crédito, comenzarán a desarrollarse mercados de capitales más profundos, fondos de venture capital y nuevas fuentes de financiamiento. No se trata solamente de conseguir crédito para las empresas existentes. Se trata, sobre todo, de financiar emprendimientos que todavía no existen.

El quinto cambio es la irrupción de la inteligencia artificial. Como ocurrió con la electricidad o internet, no estamos frente a una innovación más, sino ante una tecnología de propósito general capaz de transformar prácticamente todas las actividades económicas.

La IA automatiza tareas, acelera la innovación, reduce costos y disminuye las barreras de entrada. Nunca fue tan posible que una firma pequeña desafíe a organizaciones mucho más grandes utilizando conocimiento y tecnología como principal ventaja competitiva.

Si la estabilidad macroeconómica logra consolidarse y Argentina recupera el acceso al crédito, comenzarán a desarrollarse mercados de capitales más profundos

Cada uno de estos procesos tendría efectos por separado. La coincidencia de los cinco representa una profunda reasignación de recursos. Son cinco placas tectónicas moviéndose al mismo tiempo. Y cuando varias placas se desplazan simultáneamente, el paisaje económico cambia para siempre.

La destrucción creativa como marco

Hace más de 80 años, Josef Schumpeter bautizó ese fenómeno como destrucción creativa. Su idea era simple: las economías progresan porque permanentemente aparecen nuevas empresas, nuevas tecnologías y nuevos modelos de negocio que desplazan a los anteriores. El crecimiento no surge de conservar intacta la estructura productiva, sino de renovarla continuamente.

Múltiples robots humanoides trabajan en una oficina moderna con escritorios, sillas y numerosas pantallas holográficas que muestran datos, gráficos y texto digital.
La IA automatiza tareas, acelera la innovación, reduce costos y disminuye las barreras de entrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Años más tarde, Philippe Aghion, Premio Nobel de Economía 2025, profundizó esa visión al demostrar que la innovación y la competencia constituyen uno de los principales motores del crecimiento de largo plazo. Sus investigaciones muestran que las economías más dinámicas no son aquellas que protegen indefinidamente a sus empresas líderes, sino aquellas donde constantemente aparecen nuevos competidores capaces de desafiarlas.

La innovación y la competencia constituyen uno de los principales motores del crecimiento de largo plazo (Aghion)

En otras palabras, el progreso no depende solamente de cuánto invierte un país, sino de la velocidad con la que nuevas empresas logran desafiar a las ya establecidas. La tarea de las políticas públicas no consiste en impedir esos cambios, sino en construir instituciones que faciliten la innovación, aceleren la reconversión y hagan socialmente sostenible la destrucción creativa.

La historia ofrece ejemplos elocuentes. Kodak inventó la primera cámara digital en 1975. Sin embargo, decidió no desarrollarla porque temía afectar su exitoso negocio de películas fotográficas. Confundió preservar el presente con construir el futuro. Cuando reaccionó, otros ya habían transformado el mercado. Kodak no fue víctima de la fotografía digital. Fue víctima de intentar preservar un modelo de negocios que el mundo ya había decidido abandonar. Los países también pueden cometer ese error.

La Argentina ha discutido durante demasiado tiempo la cuestión equivocada. Cada vez que una compañía cierra, el debate público se concentra -con razón- en esa pérdida. Pero esa es apenas una parte de la historia. Las economías más dinámicas registran todos los años miles de empresas que desaparecen, pero también miles de empresas nuevas que nacen incorporando tecnologías, conocimientos y modelos de negocio más eficientes.

La destrucción, cuando viene acompañada de creación, deja de ser un síntoma de decadencia para convertirse en el principal mecanismo mediante el cual una economía se renueva.

Quizás el problema histórico de la Argentina no fue una excesiva destrucción de empresas. Fue, precisamente, una insuficiente creación de nuevas empresas.

El problema no es solo el cierre, sino la creación

Los datos ayudan a ilustrarlo. Existen 482.000 empresas con empleados registrados, por debajo del máximo de los últimos seis años, cercano a las 514.000 alcanzado a comienzos de 2024.

BESME 298
Existen 482.000 empresas con empleados registrados, por debajo del máximo de los últimos seis años Fuente: Sistema de Riesgo del Trabajo

Pero el dato más revelador aparece al observar la capacidad para crear nuevas firmas.

Según el Banco Mundial, organismo multilateral, Argentina registra apenas 0,6 empresas nuevas por año por cada 1.000 personas en edad de trabajar. América Latina alcanza 3,5; Brasil, 5,9; y las economías de ingresos altos superan las cinco.

El debate suele concentrarse en las empresas que cierran. Tal vez el verdadero problema sea que nacen demasiado pocas.

Gráfico de barras sobre la creación de empresas por cada mil habitantes en Argentina, Brasil, América Latina y grupos de ingresos
El debate suele concentrarse en las empresas que cierran. Tal vez el verdadero problema sea que nacen demasiado pocas Fuente: Banco Mundial

Esto no implica que cualquier proceso de destrucción sea deseable. Si las organizaciones desaparecen, pero no aparecen otras capaces de absorber trabajadores, inversiones y conocimiento, la destrucción deja de ser creativa para convertirse simplemente en recesión, desempleo y crisis social.

La clave no es proteger indiscriminadamente a las empresas existentes ni celebrar su desaparición. La clave es acelerar la creación de nuevas empresas y facilitar la reasignación del capital, el talento y el trabajo hacia actividades de mayor productividad.

La destrucción creativa tampoco debe convertirse en una excusa para la ingenuidad. Toda transformación profunda genera costos de transición y sectores que quedan temporalmente rezagados.

La clave es acelerar la creación de nuevas empresas y facilitar la reasignación del capital, el talento y el trabajo hacia actividades de mayor productividad

El desafío no consiste en impedir esos cambios, sino en acompañarlos. Allí el Estado conserva un papel irremplazable: proteger a los sectores sociales más vulnerables, facilitar la reconversión laboral, invertir en capacitación y asegurar que quienes pierden una oportunidad puedan encontrar otra rápidamente.

Una economía dinámica necesita mercados que asignen mejor los recursos, pero también un Estado que ayude a las personas a atravesar esa transición. Las empresas deben competir; las personas deben ser acompañadas.

Qué condiciones hacen falta

Eso exige estabilidad macroeconómica, acceso al financiamiento, mercados de capitales profundos, reglas previsibles, educación adaptada a las nuevas tecnologías, capacitación permanente, un sistema tributario que incentive la inversión y un marco regulatorio que facilite tanto abrir empresas como reorganizar rápidamente aquellas que dejan de ser viables.

Kodak creyó que podía detener la fotografía digital. Detroit creyó que podía vivir entera y eternamente de la industria automotriz. Durante décadas, la Argentina entendió que podía preservar una estructura productiva que el resto del mundo ya había comenzado a transformar.

EMPRESAS Y EMPLEO PYME
La discusión ya no debería centrarse únicamente en cómo evitar que desaparezcan empresas. La verdadera discusión es cómo construir un país donde nazcan miles de otras nuevas capaces de innovar, competir y exportar (Foto: Unión Industrial Provincia de Buenos Aires -Uitba-)

Hoy, cinco cambios indican que ese tiempo está llegando a su fin. La discusión ya no debería centrarse únicamente en cómo evitar que desaparezcan empresas. La verdadera discusión es cómo construir un país donde nazcan miles de otras nuevas capaces de innovar, competir y exportar.

Los países desarrollados no se distinguen por la cantidad de empresas que logran conservar. Se distinguen por la capacidad que tienen para crear las próximas.

Las economías no prosperan porque conservan su estructura productiva; prosperan porque tienen la capacidad de renovarla permanentemente.

El autor es economista y director de VDC Consultora

Temas Relacionados

Apertura de la economíaInventivos a la inversiónEstabilidad macroeconómicaSolvencia fiscal y baja de la inflaciónEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

La Tercera Guerra Mundial ya empezó

Mientras se multiplican los frentes de conflicto y avanza el rearme, resalta la posición estratégica de Argentina

La Tercera Guerra Mundial ya empezó

El Gobierno, condicionado por la economía: fisuras en el discurso y enojo con eco K

Algunas medidas y señales del Gobierno exponen un módico registro de una realidad social complicada. Pero sobresale el modo en que escalan los mensajes presidenciales cargados de insultos. Escaso margen para contradecir a Milei

El Gobierno, condicionado por la economía: fisuras en el discurso y enojo con eco K

El desafío de emprender en la Argentina

La incertidumbre económica, la competencia y los cambios en los hábitos de consumo obligan a tomar decisiones con información incompleta y a convertir la capacidad de adaptación en una herramienta de gestión

El desafío de emprender en la Argentina

Ladrillos para pocos en la era Milei

El Gobierno lanzó un esquema hipotecario que alcanzaría para financiar unos 15.000 créditos, una cifra que contrasta con los 176.000 préstamos que otorgó el PRO.CRE.AR entre 2011 y 2015

Ladrillos para pocos en la era Milei

Argentina se fue de la OMS, pero sus números no se fueron de la Argentina

La reciente salida del organismo internacional no elimina la influencia de sus informes en el país ni en sus procesos internacionales

Argentina se fue de la OMS, pero sus números no se fueron de la Argentina

DEPORTES

Vélez empató con Riestra y no pudo quedar en la cima de la tabla anual: el resto de los partidos del sábado del Torneo Clausura

Vélez empató con Riestra y no pudo quedar en la cima de la tabla anual: el resto de los partidos del sábado del Torneo Clausura

Con un show de Lionel Messi, Inter Miami goleó 7-1 a Montreal por la MLS y rompió una racha de cinco partidos sin ganar

La AFA suspendió a los árbitros Nazareno Arasa y Diego Ceballos tras la polémica en el partido Riestra-Velez

Así están las tablas del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

Cuatro goles, una asistencia y una jugada “a lo Maradona”: la histórica actuación de Messi en la aplastante victoria del Inter Miami

TELESHOW

Georgina Barbarossa contó el pedido íntimo que le hacía su marido y por qué siempre se negaba: “En la próxima reencarnación”

Georgina Barbarossa contó el pedido íntimo que le hacía su marido y por qué siempre se negaba: “En la próxima reencarnación”

Mirtha Legrand repasó sus comienzos y recordó cuánto dinero ganó en su primera película: “Me sentí a gusto”

Maxi López reveló qué fue lo que más le dolió de la traición de Mauro Icardi: "Yo le llenaba la heladera"

El elegante look de Mirtha Legrand que acaparó todas las miradas: vestido lavanda con paillettes en dorado y plata

Paulo Londra y Martina Quetglas regresaron a Perú y visitaron el lugar donde anunciaron la llegada de su hija

INFOBAE AMÉRICA

"Tener un hijo aparece en la lista de proyectos junto a viajar a la India o comprar un coche": Santiago Gerchunoff explica cómo los niños se convirtieron en cosas

"Tener un hijo aparece en la lista de proyectos junto a viajar a la India o comprar un coche": Santiago Gerchunoff explica cómo los niños se convirtieron en cosas

“La cumbia se baila, se hereda y se transforma”: un libro con periodistas y músicos de siete países celebra el ritmo que une a Latinoamérica

Libreta de abastecimiento en Cuba en 2026: 64 años de racionamiento, dos fechas fundacionales y la red de Oficodas que aún ordena la mesa

La temporada de cruceros 2025-2026 en Guatemala cierra con 50 embarcaciones y un ingreso económico de USD 11,71 millones

Informe revela deterioro en 754,510 hogares de Costa Rica y recomienda construir 150,000 casas nuevas