El fisco cobra más rápido de lo que la pyme puede reaccionar

El IVA de julio venció el 15 de agosto. No llegaron a juntar la plata completa. El 22 de agosto -apenas una semana después- ya tenían la boleta de deuda y el juicio de ejecución fiscal en marcha

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Una pyme metalúrgica del conurbano bonaerense, con 18 empleados, factura todo en blanco, paga sueldos al día y cumple con sus obligaciones tributarias. En agosto, sin embargo, un cliente grande le atrasó 45 días el cobro de una factura importante. El IVA de julio venció el 15 de agosto. No llegaron a juntar la plata completa. El 22 de agosto -apenas una semana después- ya tenían la boleta de deuda y el juicio de ejecución fiscal en marcha.

El 25 le notificaron la intimación de pago. Cinco días hábiles. Nada más. ARCA ya pidió el embargo preventivo. Si no paga o no presenta una de las excepciones limitadas que admite la ley, le traban las cuentas bancarias.

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Otra pyme del conurbano bonaerense quedó sujeta a ejecución fiscal una semana después del vencimiento del IVA y recibió la intimación de pago tres días más tarde. El caso expone el impacto que la aceleración del cobro tributario puede tener sobre empresas con problemas transitorios de liquidez.

Es el reflejo de una política de cobranza que acelera en pocos días el paso del vencimiento a la ejecución judicial. El daño sobre una pyme incluye costos judiciales, embargos y tensión sobre el capital de trabajo

Este no es un caso aislado. Es el reflejo de una política de cobranza que acelera en pocos días el paso del vencimiento a la ejecución judicial. El daño sobre una pyme incluye costos judiciales, embargos y tensión sobre el capital de trabajo.

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En primer lugar, convierte un problema de liquidez en un problema judicial. La empresa no es insolvente: sufrió un descalce temporal entre cobros y pagos, algo habitual en la actividad productiva. Llevar esa situación a la Justicia en cuestión de días transforma una dificultad financiera transitoria en un conflicto costoso, con intereses, costas y honorarios profesionales que elevan exponencialmente el monto original de la deuda.

La empresa no es insolvente: sufrió un descalce temporal entre cobros y pagos, algo habitual en la actividad productiva (Foto: Unión Industrial Provincia de Buenos Aires -Uitba-)

Golpea de lleno el capital de trabajo. Las pyme necesitan caja para pagar sueldos, proveedores, alquileres, servicios y reponer mercadería. Un embargo sobre fondos bancarios, medida que ARCA puede solicitar dentro del proceso, afecta justamente el recurso vital para seguir operando.

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Sin cuentas disponibles, no se pagan salarios ni proveedores. Sin proveedores, se detiene la producción. Sin producción, llegan los despidos. Es un efecto dominó que puede empezar por una deuda tributaria relativamente acotada y terminar comprometiendo la continuidad de la empresa.

Un plazo de defensa de cinco días

El plazo de defensa es muy corto. La Ley 11.683 establece solo cinco días para oponer excepciones, y estas están limitadas: pago total documentado, espera documentada, prescripción o inhabilidad del título, entre otras. No hay espacio para una defensa amplia ni para negociar un plan de pagos razonable. En ese tiempo no se arregla el atraso de un cliente, no se vende stock de emergencia ni se reconstruye documentación de manera ordenada.

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Muchas veces se yransforma una dificultad financiera transitoria en un conflicto costoso, con intereses, costas y honorarios profesionales que elevan exponencialmente el monto original de la deuda

Aquí aparece una asimetría: una pyme tiene menos capacidad de reacción que una gran empresa. Mientras una compañía grande cuenta con abogados internos, tesorería y equipos contables permanentes, en una pyme muchas veces la misma persona administra pagos, proveedores, bancos e impuestos.

Cinco días pueden resultar insuficientes para consultar al contador, conseguir un abogado de urgencia, reunir la documentación y tomar una decisión financiera sensata. La necesidad de contratar asistencia legal inmediata agrega otro costo en el momento en que la caja ya está tensionada.

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El efecto del embargo sobre la operatoria

El empresario deja de saber si el dinero depositado en su cuenta estará disponible mañana para pagar salarios o si será alcanzado por una medida cautelar sistémica. Esa incertidumbre genera un efecto psicológico y empresarial desproporcionado:

No es lo mismo recibir una intimación para regularizar una deuda que enterarse de que existe una ejecución judicial con posibilidad de embargo. Se introduce una presión que obliga a priorizar al Fisco por encima de la actividad productiva: el dinero destinado a comprar insumos o sostener la operación se redirige para evitar que la deuda pase rápidamente a instancia judicial.

Una medida orientada a cobrar un impuesto puede dificultar el cumplimiento de otras obligaciones: cargas sociales, salarios, proveedores o incluso otros tributos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una medida orientada a cobrar un impuesto puede dificultar el cumplimiento de otras obligaciones: cargas sociales, salarios, proveedores o incluso otros tributos. Aumenta el costo administrativo de hacer negocios (contadores, abogados, seguimiento de expedientes, control permanente del Domicilio Fiscal Electrónico) y puede dañar la relación con bancos y proveedores, que genera señales negativas cuando la empresa necesita crédito comercial o financiamiento.

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Castiga el descalce financiero propio de la actividad pyme. Muchas empresas pagan impuestos antes de haber cobrado todas sus ventas. Si el Estado pasa del vencimiento a la ejecución en apenas días, elimina el margen mínimo que tiene el empresario para administrar ese desfase.

Castiga el descalce financiero propio de la actividad pyme

Para una gran compañía una restricción temporal de fondos puede ser un inconveniente; para una micro o pequeña empresa puede significar no poder operar durante varios días y poner en riesgo puestos de trabajo reales.

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La velocidad de la ejecución fiscal

El Estado tiene derecho y obligación de cobrar sus impuestos. Nadie discute esa facultad. El problema no es que ARCA ejecute. El problema es la velocidad con la que lo hace. Pasar del vencimiento a una ejecución fiscal en una semana puede transformar una dificultad financiera transitoria en una crisis empresarial. La propia normativa contempla un procedimiento previo de intimación; acelerar de manera tan drástica ese tramo final reduce el espacio de regularización y convierte la cobranza en un riesgo para las pyme.

Una pyme necesita tiempo razonable para administrar su caja, regularizar un incumplimiento y continuar produciendo. Cuando ese tiempo se comprime hasta casi desaparecer, el costo no lo paga solo el contribuyente: lo paga el empleo, la producción y la capacidad de generar valor en la economía real. Cobrar es legítimo.

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El autor es analista económico y director de la consultora Focus Market