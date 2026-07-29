La lección de la neurociencia para la inteligencia artificial y la ciberseguridad

La inteligencia artificial adopta un principio similar al del cerebro humano porque aprende al reducir el error entre la predicción y la realidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Especialistas en neurología afirman que “El cerebro no solo reacciona: predice.” Este mismo principio comienza a redefinir nuestra forma de entender la ciberseguridad y la gestión de riesgos.

Durante décadas predominó un modelo conductista de estímulo-respuesta, según el cual el cerebro funcionaba principalmente reaccionando a los estímulos del entorno. Si aparece un problema, lo resolvemos. Si surge una amenaza, la mitigamos. Si ocurre un incidente, reaccionamos. Sin embargo, los avances en neurociencia han modificado profundamente esa concepción.

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Hoy sabemos que el cerebro humano no es, ante todo, un sistema reactivo. Su mayor fortaleza radica en una capacidad mucho más sofisticada: anticipar. El cerebro no espera a que el mundo suceda para interpretarlo. Constantemente construye modelos internos, formula hipótesis sobre el futuro y compara esas predicciones con lo que realmente ocurre. La realidad, en cierto modo, es una corrección permanente de aquello que el cerebro esperaba encontrar.

Esta idea, conocida como Predictive Processing o procesamiento predictivo, trasciende el ámbito de la neurociencia. Se ha convertido en uno de los paradigmas más influyentes para comprender la inteligencia humana y, cada vez más, inspira el desarrollo de la inteligencia artificial.

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Pero existe un tercer ámbito donde esta perspectiva resulta particularmente transformadora: la ciberseguridad. Porque quizá el mayor error que seguimos cometiendo sea pensar que la seguridad consiste en reaccionar frente a los ataques cuando, en realidad, debería consistir en predecirlos.

Del procesamiento predictivo al aprendizaje automático

Cuando observamos cómo funcionan los modelos modernos de inteligencia artificial encontramos una analogía sorprendente. Los grandes modelos de lenguaje, los sistemas de visión computacional o los motores de recomendación no “piensan” como los humanos, pero sí comparten un principio fundamental: trabajan realizando predicciones.

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· Un modelo de IA predice cuál será la próxima palabra.

· Predice qué objeto aparece en una imagen.

· Predice el comportamiento futuro de un cliente.

· Predice la probabilidad de fraude.

· Predice la intención detrás de una consulta.

En esencia, aprender significa reducir el error entre la predicción y la realidad. Curiosamente, eso es exactamente lo que hace el cerebro. Cada experiencia mejora el modelo interno. Cada error ajusta la hipótesis y cada nueva evidencia modifica la comprensión del mundo.

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La ciberseguridad sigue atrapada en el paradigma reactivo

Mientras la neurociencia y la inteligencia artificial evolucionan hacia modelos predictivos, muchas organizaciones continúan administrando la ciberseguridad bajo una lógica esencialmente reactiva. Aún se mide el desempeño por indicadores como:

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cantidad de incidentes detectados;

tiempo de respuesta;

tiempo de recuperación;

número de vulnerabilidades corregidas;

cantidad de alertas procesadas.

Si bien son indicadores importantes, todos describen acontecimientos que ya sucedieron. Es equivalente a conducir un automóvil mirando únicamente por el espejo retrovisor. La verdadera pregunta debería ser por ejemplo, ¿cuáles son las condiciones que aumentan la probabilidad del próximo incidente? o ¿qué cambios organizacionales están incrementando silenciosamente la superficie de ataque? Responder estas preguntas requiere abandonar definitivamente la cultura del incidente para adoptar una cultura de la predicción.

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Las respuestas ya no surgirán únicamente de la experiencia humana, surgirán de modelos predictivos cada vez más sofisticados, y quienes desarrollen antes esa capacidad obtendrán una ventaja competitiva difícil de igualar.

El futuro de las organizaciones

Quizá el mayor cambio no sea tecnológico, sea cultural. Durante décadas formamos profesionales para resolver problemas, pero el futuro exigirá profesionales capaces de anticiparlos, y eso modifica completamente el perfil del liderazgo será irreversible.

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Cuando la neurociencia afirma que el cerebro no solo reacciona: predice, no está describiendo únicamente un fenómeno biológico, está ofreciendo una poderosa metáfora para comprender el futuro de las organizaciones.

La inteligencia artificial avanza precisamente porque aprende a predecir. La ciberseguridad evoluciona cuando deja de perseguir ataques y comienza a anticiparlos. La gestión del riesgo madura cuando deja de contabilizar pérdidas y empieza a modelar futuros posibles.

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En definitiva, la diferencia entre sobrevivir y liderar ya no estará determinada por quién responde más rápido, sino por quién comprende antes lo que todavía no sucedió. Porque en un mundo impulsado por algoritmos, amenazas cada vez más sofisticadas e incertidumbre permanente, la ventaja competitiva no será reaccionar mejor. Será desarrollar la capacidad de predecir con mayor inteligencia.

Quizás esa haya sido siempre la mayor fortaleza del cerebro humano: no esperar que el futuro llegue, sino construirlo antes de que ocurra.