El espejo del éxito: agosto define cómo termina el año

"La vuelta de timón ocurre cuando distintas señales forman un patrón y ese patrón permite construir una nueva hipótesis de negocio", expresó la autora (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Agosto es un mes clave para los CEOs.

El primer semestre ya dejó suficiente información para reconocer qué funciona, qué objetivo se aleja y qué supuesto del plan perdió vigencia. Todavía quedan meses para modificar el resultado.

PUBLICIDAD

En diciembre se evalúa. En agosto todavía se conduce.

Sin embargo, muchas empresas usan este momento para actualizar el forecast y confirmar, con enorme precisión, que no van a llegar. Un forecast que anticipa el incumplimiento sigue siendo una forma sofisticada de llegar tarde.

PUBLICIDAD

Agosto es la ventana de corrección. El momento de distinguir qué desvíos son coyunturales, qué señales anuncian un cambio y qué vuelta de timón puede acercar nuevamente a la empresa a sus objetivos.

Las empresas suelen corregir el rumbo cuando cae el margen o pierden un cliente importante: en ese momento, la señal ya se convirtió en evidencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las grandes transformaciones suelen anunciarse mediante señales pequeñas. Los sistemas hablan antes de romperse. El problema es que hablan bajo.

Las empresas suelen corregir el rumbo cuando cae el margen, pierden un cliente importante, una unidad deja de ser rentable o la competencia ocupa una posición difícil de recuperar. En ese momento, la señal ya se convirtió en evidencia. Y cuando la evidencia es indiscutible, casi siempre también es cara.

PUBLICIDAD

El liderazgo competitivo gira antes. Cuando todavía existe margen para decidir, probar y corregir. Cuando el mercado susurra, antes de que empiece a gritar.

Ruido, síntoma o señal

La calidad del liderazgo se juega en la capacidad de distinguir tres categorías.

El ruido llama la atención, pero carece de consistencia.

El síntoma muestra que algo está ocurriendo dentro del sistema.

La señal permite formular una hipótesis sobre el cambio que puede venir.

El éxito también entrena reflejos: frente a un problema nuevo, la empresa responde con aquello que alguna vez funcionó (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una queja aislada puede ser ruido. Cuando se repite, se convierte en síntoma. Si además coincide con una caída en la recompra, nuevos competidores o cambios en la percepción de valor del cliente, aparece una señal.

PUBLICIDAD

Las organizaciones suelen explicar cada episodio por separado. El CEO necesita relacionarlos y reconocer el patrón. Cuando espera que el indicador principal confirme la tendencia, pierde la posibilidad de intervenir en la fase inicial. El balance termina haciendo la autopsia de algo que la organización venía murmurando hacía meses.

El espejo del éxito

Las empresas exitosas tienen una dificultad particular. La imagen que construyeron sobre sí mismas suele sobrevivir más tiempo que las condiciones que la hicieron posible.

PUBLICIDAD

“Somos innovadores”, “Conocemos a nuestros clientes”, “Siempre reaccionamos a tiempo.”

Probablemente haya sido cierto. El problema aparece cuando esa imagen deja de describir el presente y se convierte en un recuerdo corporativo.

Una organización puede seguir considerándose ágil mientras acumula aprobaciones.

El CEO no necesita esperar certeza, sino reunir suficiente criterio para actuar bajo incertidumbre: cuando todo está claro, decidir es bastante sencillo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede definirse como innovadora mientras protege productos históricos. Puede hablar de cercanía con el cliente y llevar meses sin hacerle una pregunta incómoda.

El éxito también entrena reflejos. Frente a un problema nuevo, la empresa responde con aquello que alguna vez funcionó. El riesgo aparece cuando la respuesta surge antes que la interpretación.

PUBLICIDAD

Muchas empresas reaccionan al presente desde la memoria de su éxito.

El espejo obliga a revisar si aquello que la organización afirma sobre sí misma todavía coincide con lo que el mercado, los clientes y sus equipos están devolviendo.

PUBLICIDAD

La vuelta de timón

Girar no significa cambiar de opinión cada vez que aparece un dato nuevo.

La vuelta de timón ocurre cuando distintas señales forman un patrón y ese patrón permite construir una nueva hipótesis de negocio.

El CEO no necesita esperar certeza. Necesita reunir suficiente criterio para actuar bajo incertidumbre. Cuando todo está claro, decidir es bastante sencillo. El liderazgo comienza cuando los datos todavía admiten más de una interpretación.

PUBLICIDAD

Por eso, la vuelta de timón requiere menos dramatismo y más experimentación.

El giro mínimo viable

Cambiar el rumbo no exige desarmar toda la compañía. Puede comenzar con una intervención acotada que permita poner a prueba una nueva hipótesis de negocio antes de comprometer a toda la organización. Podríamos llamarlo giro mínimo viable.

Lo distintivo no es que el cambio sea pequeño. Es que nace de una señal, tiene indicadores definidos y produce evidencia para decidir si conviene escalar, ajustar o abandonar la nueva dirección.

Muchas veces el giro más inteligente empieza con una hipótesis bien formulada, un alcance acotado y criterios claros para evaluar el resultado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, si varios clientes empiezan a priorizar la previsibilidad de entrega por sobre la espera de fabricación de productos con requerimientos específicos, la empresa puede probar una nueva política comercial con algunas cuentas. El objetivo no es solamente vender más. Es comprobar si esa lectura del mercado justifica un cambio mayor. Verificar esa hipótesis es la misión de ese giro mínimo viable, para luego generalizar o escalar.

Las empresas suelen imaginar el cambio estratégico como una gran transformación. Sin embargo, muchas veces el giro más inteligente empieza con una hipótesis bien formulada, un alcance acotado y criterios claros para evaluar el resultado.

Matriz de la Vuelta de Timón

¿Cómo saber si una señal merece observación, investigación o una modificación concreta del rumbo?

El comité ejecutivo debería cruzar dos variables. La primera es la consistencia de la señal, es decir, qué tan repetida, persistente y transversal resulta. La segunda es el costo de esperar, cuánto valor puede perder la empresa si demora la intervención.

Para evaluar la consistencia de una señal, conviene pasarla por cuatro filtros.

Hay una pregunta adicional que conviene hacer, aunque moleste: ¿Qué evidencia necesitaríamos para cambiar nuestra decisión?

Decir “todavía es pronto” sin definir qué información falta puede ser prudencia. También puede ser una manera elegante de seguir haciendo lo mismo.

Agosto exige tres decisiones

La revisión del segundo semestre debería terminar con tres definiciones concretas.

Sostener. Qué objetivos continúan siendo relevantes y merecen concentración de recursos. Corregir. Qué iniciativas necesitan un giro mínimo viable para recuperar impacto. Detener. Qué proyectos, hábitos o inversiones consumen capacidad y ya no acercan a la empresa al resultado.

Agosto todavía ofrece algo que diciembre ya no puede dar: capacidad de intervención.

El segundo semestre se define ejecutando con criterio, concentrando recursos y corrigiendo mientras todavía hay tiempo. Diciembre mostrará los resultados. Agosto define cuánto estamos dispuestos a hacer para modificarlos.

Porque una vuelta de timón a tiempo se llama estrategia. y para eso hay que saber mirarse al espejo. Una vez escuché una frase muy cierta: “Si no te mirás al espejo, nunca sabrás si estás despeinado”.

*La autora es Asesora Organizacional de Empresarios y CEO´s. Asesora Banco Mundial. Y ex socia de BDO.