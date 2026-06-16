La muerte de Niño Guerrero no entierra al Tren de Aragua

El Tren de Aragua nació en la cárcel de Tocorón y bajo el liderazgo de Héctor Guerrero convirtió el penal en el centro de su gobierno criminal (Reuters)

La noticia recorrió el continente en pocas horas. Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido en el mundo criminal como Niño Guerrero, el hombre que convirtió a una banda carcelaria venezolana en una de las maquinarias delictivas más temidas de América Latina, fue abatido en un operativo militar en el sureste del estado Bolívar. Su muerte fue anunciada el 12 de junio. Para muchos, es el final de una historia. Para quienes hemos dedicado años a estudiar estas estructuras, es apenas el comienzo de una pregunta mucho más incómoda: ¿qué significa realmente su caída para el futuro del Tren de Aragua y para la seguridad regional?

La tentación de leer este episodio como el cierre de un capítulo es comprensible, pero peligrosa. Las organizaciones criminales modernas no son monarquías que se derrumban con la muerte del rey. Son estructuras adaptativas, y el Tren de Aragua es, probablemente, el ejemplo más acabado de esa lógica en nuestra región.

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De una cárcel a un imperio

Conviene recordar de dónde viene esta organización. El Tren de Aragua nació en la cárcel de Tocorón, en el estado venezolano de Aragua, a partir de un sindicato vinculado a un proyecto ferroviario inconcluso que le dio su nombre. Lo que comenzó como el cobro por la asignación de puestos de trabajo y la extorsión a contratistas se transformó, bajo el liderazgo de Guerrero, en un sistema de gobierno criminal. Dentro del penal funcionaba “la causa”, una cuota semanal obligatoria que pagaban más de cinco mil internos. El penal llegó a tener zoológico, piscina, discoteca, restaurante y hasta una sala para minar criptomonedas. La prisión no contenía al Tren de Aragua: era su capital.

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El salto de esa estructura carcelaria a una organización transnacional no fue casual. Se apoyó en la peor tragedia humanitaria reciente del hemisferio. Según la plataforma coordinada por ACNUR y la OIM, a fines de 2024 había más de 7,9 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de los cuales casi el 85 por ciento permanecía en América Latina y el Caribe. El éxodo provocado por el colapso económico bajo el régimen de Maduro fue la autopista que la organización supo aprovechar.

La autopista del crimen

El recorrido es ilustrativo. La banda se instaló primero en Cúcuta, en la frontera colombiana, principal puerta de salida de los migrantes. Allí se enfrentó al Ejército de Liberación Nacional y a otros actores armados por el control de las trochas, y se impuso por la vía de las armas. Desde ese nudo, replicó un modelo que define su naturaleza: la franquicia criminal. El Tren de Aragua no conquistó territorios plantando su propia bandera en cada ciudad; subcontrató bandas locales, les prestó su marca, su método y su reputación de violencia extrema, y cobró por ello. Hoy se le reconocen células permanentes en Colombia, Perú y Chile, y presencia más esporádica en Ecuador, Bolivia y Brasil.

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El negocio nunca fue solo la droga. Fue, sobre todo, la explotación de la propia desesperación migrante: el cobro de peaje a quienes cruzaban, los préstamos usureros del “gota a gota” y, de manera particularmente atroz, la trata de mujeres y niñas para explotación sexual. La organización entendió antes que muchos Estados que las rutas humanas son también rutas de negocios.

El laboratorio chileno

Si hay un país donde el Tren de Aragua mostró toda su capacidad de penetración, ese es Chile. Llegó por el norte, por Arica e Iquique, y avanzó hacia Santiago. La Fiscalía chilena llegó a identificar alrededor de 350 integrantes, de los cuales más de un centenar estaban presos. La organización dividió mercados, impuso el cobro de “vacunas” e introdujo incluso una droga que se volvió su sello, la ketamina.

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Pero el caso que desnudó su verdadera dimensión fue el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, disidente refugiado en Chile, sacado de su departamento en febrero de 2024 por hombres disfrazados de policías y hallado enterrado bajo concreto. La investigación chilena sostuvo que la orden bajó desde la cúpula de la organización. El propio Fiscal Nacional de Chile confirmó que un testigo protegido vinculó el encargo del crimen con altas esferas del poder venezolano. Allí aparece el dato más perturbador de toda esta historia: la frontera entre la organización criminal y el aparato estatal que la incubó nunca fue tan nítida como conviene creer.

¿Y la Argentina? Aquí pido cautela, porque es donde más fácil se desliza el sensacionalismo. La Argentina inscribió al Tren de Aragua en el registro de organizaciones terroristas en febrero de 2025, pocos días después de que lo hiciera Estados Unidos. Conviene decirlo con honestidad: al momento de esa designación no existían registros públicos de acciones de la banda en territorio nacional, y la medida se apoyó en informes reservados.

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Sí hubo, en mayo de 2025, una operación que terminó con una docena de detenidos por lavado de activos y financiamiento, una célula que movía fondos por fuera del circuito bancario mediante el sistema informal conocido como “hawala”. Las estimaciones de inteligencia hablaron de cifras millonarias, aunque hasta hoy no hay condena firme. Y ese es el punto que un especialista no puede pasar por alto: “Tren de Aragua” se ha convertido en una etiqueta cómoda, que tiende a colocarse sobre cualquier delincuente venezolano detenido en el exterior, con prueba o sin ella. Confundir presencia real con pánico moral es el primer error de toda política de seguridad. La Argentina está al final de la ruta migratoria y lejos de los corredores donde la organización echó raíces, pero su relativa estabilidad podría volverla atractiva a futuro, como le ocurrió a Chile. La vigilancia debe ser seria, no histérica.

Tocorón, o la mutación

En septiembre de 2023, unos once mil efectivos tomaron Tocorón en un operativo de enorme despliegue. El Estado venezolano lo presentó como un golpe demoledor. La realidad fue más ambigua. Diversas organizaciones que monitorean el sistema penitenciario venezolano sostuvieron que la toma fue, en buena medida, negociada, y que Guerrero y sus principales lugartenientes abandonaron el penal días antes, presuntamente advertidos. Ningún jefe de primera línea fue capturado. La organización no fue desmantelada: simplemente dejó de necesitar una cárcel como sede. Mutó, se descentralizó y siguió operando. Esa es la lección que conviene tener presente ahora.

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La operación y sus relatos

La muerte de Guerrero llega en un contexto político inédito y todavía volátil. Estados Unidos había designado al Tren de Aragua como organización terrorista extranjera en febrero de 2025 y mantenía una recompensa de cinco millones de dólares por su captura. Pero el escenario cambió por completo tras la caída de Maduro a comienzos de 2026, que abrió una cooperación entre Washington y Caracas que habría sido impensable poco antes.

Sobre el operativo mismo conviene ser prudente, porque los relatos oficiales no coinciden del todo. La versión estadounidense lo presentó como un ataque ejecutado bajo dirección del Comando Sur, en un lenguaje militar y contundente. El comunicado venezolano, mucho más escueto, lo describió como una operación combinada con enfrentamientos en tierra, con apoyo tecnológico e intercambio de inteligencia entre ambos países. Esa diferencia de énfasis no es un detalle: define quién se atribuye el resultado y bajo qué marco. Hasta que existan verificaciones independientes, lo razonable es leer ambas versiones como lo que son, comunicados oficiales, y no como una crónica cerrada de los hechos.

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La sucesión que viene

Aquí está, a mi juicio, el verdadero foco. Guerrero fundó la organización junto a otros dos hombres: Larry Álvarez Núñez, alias “Larry Changa”, hoy detenido en Colombia a la espera de ser extraditado a Chile, y Yohan Romero, alias “Johan Petrica”, presuntamente todavía libre y vinculado a la minería ilegal de oro. A ellos se suma otro líder regional con recompensa millonaria que tampoco ha sido capturado. La cúpula original, lejos de haber sido borrada, sigue parcialmente activa.

El interrogante no es si la organización tiene heredero, sino qué clase de herencia dejará. Una estructura tan descentralizada puede seguir dos caminos. Puede consolidarse bajo un nuevo liderazgo que retome el control de las franquicias, o puede fragmentarse en facciones que se disputen los mercados a sangre y fuego. La segunda hipótesis suele ser la más violenta. Cuando cae un jefe en una organización atomizada, el riesgo inmediato no es el vacío, sino la guerra de sucesión.

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Lo que de verdad importa

La muerte de Niño Guerrero es, sin dudas, un golpe simbólico de primer orden, y sería mezquino no reconocerlo. Pero quienes investigamos patrones, y no casos aislados, sabemos que eliminar a un líder rara vez equivale a eliminar a una organización. El Tren de Aragua ya estaba descentralizado antes de la caída de su fundador. Su fortaleza nunca residió en un hombre, sino en un método: la franquicia, la adaptación, la explotación de la miseria ajena y la porosidad de Estados débiles o cómplices.

La verdadera pregunta, entonces, no es quién sucederá a Guerrero. Es si sigue vigente el ecosistema que permitió su crecimiento: la crisis migratoria sin contención, las economías ilegales que financian a estos grupos, las fronteras porosas y, sobre todo, la connivencia entre el poder político y el poder criminal que tan claramente asomó en el caso Ojeda. Mientras ese ecosistema permanezca intacto, América Latina seguirá enfrentando organizaciones cada vez más flexibles, más descentralizadas y más transnacionales. Y cada líder abatido será reemplazado, tarde o temprano, por la lógica que lo creó.

Celebrar la caída del hombre sin desmontar el sistema que lo hizo posible es ganar una batalla mientras se pierde, en silencio, la guerra.