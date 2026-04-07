Streaming argentino: el hábito dominante

Marzo dejó un dato que ordena el mapa. Los 15 principales canales de streaming en Argentina acumularon 367 millones de visualizaciones, un 94,1% más que en febrero. El volumen es alto, pero lo que marca el movimiento es la velocidad. El crecimiento no aparece como un salto aislado. Se sostiene. Y eso cambia la lectura.

Desde la pandemia, la aparición de creadores fue armando un ecosistema propio. Canales que producen contenido de manera regular y que encontraron en YouTube su principal espacio de emisión. En EnDirectoStream se consideran dentro de ese universo los proyectos que superan los 100 mil suscriptores y mantienen una grilla activa.

Durante un tiempo, el streaming convivió con los medios tradicionales. Hoy concentra una parte relevante del consumo. Marzo funciona como referencia para ese corrimiento. Incluso con un febrero más liviano por la dinámica del verano, el salto muestra otra escala.

Lo que mostró marzo

Después de un enero con 90 millones de views, el canal de Nico Occhiato volvió a ubicarse en el primer lugar en marzo con 59 millones de visualizaciones.

En segundo y tercer lugar aparecen los contenidos vinculados a Gran Hermano y Telefe Streams, con propuestas pensadas para YouTube. El consumo se da en digital y se completa en redes, donde circulan los recortes y la conversación.

Olga forma parte de ese mismo escenario competitivo. El comportamiento de su audiencia y la regularidad de su grilla explican su presencia dentro del ranking.

El listado también muestra movimientos más bruscos. Blender creció un 400% en marzo, impulsado por la vuelta de Tomás Rebord y Hay Algo Ahí tras el receso de verano. Son variaciones que responden a programación y contexto.

Al mismo tiempo, la mitad de los canales del top 15 quedó por debajo del promedio de crecimiento. En ese marco, el algoritmo tiende a amplificar lo que circula más rápido y a dejar en segundo plano lo que pierde tracción.

¿Qué programas estamos viendo?

Nico Occhiato, en los primeros años de su canal Luzu! Es el líder indiscutido del streaming

Nadie Dice Nada, el programa matutino de Nicolás Occhiato en Luzu, acumuló 13.932.248 visualizaciones en marzo y fue el más visto del mes. Sostiene ese lugar desde hace varios meses y también lidera el año.

Los 20 programas más vistos de marzo sumaron 68,9 millones de visualizaciones, con un crecimiento del 54,9% respecto a febrero. El ranking combina continuidad y recambio.

Detrás de Nadie Dice Nada aparecen Paren La Mano (6M de views), que renovó su formato para 2026, y Un Poco de Ruido (4,9M), un programa semanal de cumbia que en marzo llevó al stream bandas actuales y clásicas, con María Becerra entre las invitadas.

Solo 11 de los 20 programas más vistos de febrero mantuvieron su lugar en marzo. La rotación forma parte del funcionamiento del sistema. El rendimiento no se sostiene únicamente por antecedentes.

Luzu es el canal con más programas dentro del top 20 mensual (6 en total). Olga ubica 4. Blender mantiene a Hay Algo Ahí entre sus contenidos con mayor volumen, pese a haber transmitido solo medio mes.

El equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Federico Mayol y Facundo Kablan, presenta su programa diario en vivo por YouTube y FM 97.1 de lunes a viernes a las 12 (Infobae)

En el segmento informativo, Infobae En Vivo aparece entre los contenidos con mayor volumen en YouTube. Infobae al Mediodía e Infobae al Regreso lideran sus franjas. En contenido político, se suma Marcelo Longobardi con su canal propio, junto a Gelatina, Cenital y Carajo.

La recurrencia aparece como un factor central. Los programas que logran sostener una frecuencia diaria o semanal ordenan el consumo de su audiencia. En ese esquema, Nadie Dice Nada se sostiene en el tiempo.

Cambios en el modelo

La disputa pasa por la atención. El algoritmo organiza la distribución. La circulación del contenido depende en gran parte de lo que ocurre en redes. La audiencia se mueve entre transmisiones en vivo, clips y recortes que aparecen en distintas plataformas.

El contenido entra en el recorrido del usuario. No siempre hay una búsqueda previa. Algunos análisis plantean una desaceleración. Los datos muestran otra cosa: un proceso de reordenamiento. El streaming funciona con dinámica propia, más cerca de una industria que de una tendencia emergente.

El desafío está en sostener. En mantener volumen, frecuencia y vínculo con la audiencia. Marzo funciona como punto de partida del año en términos de consumo y actividad dentro del streaming argentino en 2026.

Leonardo García es director de EnDirectoStream