La IA no reemplazará al agua, pero sí transformará la forma de gestionarla

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Durante décadas, el agua fue gestionada como un recurso relativamente estable: se captaba, se potabilizaba, se distribuía y se consumía bajo supuestos de previsibilidad. Sin embargo, el siglo XXI está demostrando lo contrario. Sequías prolongadas, inundaciones repentinas, contaminación de fuentes y una demanda creciente obligan a repensar toda la cadena hídrica. En este escenario, la inteligencia artificial (IA) aparece como una herramienta capaz de cambiar radicalmente la gestión del agua y, al mismo tiempo, la relación cotidiana que las personas tienen con ella.

La IA no genera agua. No puede crear un río ni reemplazar un acuífero. Pero sí puede optimizar, anticipar y hacer más eficiente cada decisión que tomamos alrededor de este recurso esencial. Y eso la convierte en una tecnología estratégica: no sustituye al agua, pero puede ayudar a administrarla mejor en un mundo donde el margen de error es cada vez más pequeño.

Uno de los mayores problemas de los sistemas de agua en América Latina y el mundo es la pérdida invisible. En muchas ciudades, entre el 30% y el 50% del agua producida nunca llega al usuario final debido a fugas, roturas y fallas en la red. Esta situación es insostenible: se pierde agua, se pierde energía y se pierden recursos económicos.

La inteligencia artificial permite pasar de un modelo reactivo —reparar cuando el problema ya ocurrió— a un modelo predictivo. Sensores conectados a redes de distribución, combinados con algoritmos capaces de analizar presiones, caudales y patrones de consumo, pueden detectar fugas en tiempo real o incluso anticipar dónde es probable que ocurra una rotura. La red deja de ser un sistema silencioso y se convierte en una infraestructura que genera datos, aprende y alerta.

Entre las aplicaciones más potentes de la IA en el sector hídrico se encuentran los gemelos digitales: modelos virtuales que replican con gran precisión un sistema real, como una planta potabilizadora, una red de distribución o incluso una cuenca hidrográfica.

Un gemelo digital permite simular escenarios y tomar decisiones basadas en evidencia. Por ejemplo: ¿qué pasaría si se corta una bomba clave? ¿Cómo impactaría una tormenta extrema en el drenaje urbano? ¿Qué ocurriría si crece la demanda en una zona específica? La IA puede procesar miles de combinaciones posibles y ofrecer soluciones óptimas antes de que ocurra una crisis. Lo que antes dependía de la intuición o modelos parciales, ahora puede apoyarse en simulaciones avanzadas y predicción probabilística.

Otro gran problema en la gestión del agua es el de las conexiones ilegales y el consumo no registrado. Este fenómeno afecta los ingresos de las operadoras y puede generar riesgos sanitarios: instalaciones precarias pueden contaminar redes completas por retornos o fallas técnicas.

La IA permite detectar patrones sospechosos cruzando información de medidores inteligentes, sensores de red, historial de consumo y datos urbanos. Si una vivienda registra consumo “cero” durante meses, pero muestra actividad, o si un área presenta caídas de presión repetidas sin explicación técnica, los algoritmos pueden señalar zonas prioritarias para inspección.

El agua y la energía están profundamente vinculadas. Transportar agua requiere bombas; potabilizarla implica procesos intensivos; tratar efluentes consume electricidad. En muchos casos, la energía representa uno de los costos más altos de una empresa operadora.

La IA permite optimizar el consumo energético ajustando automáticamente el funcionamiento de bombas y válvulas según demanda, horarios, tarifas eléctricas y estado del sistema. Esto se traduce en menos costos operativos y menor huella de carbono.

Un dato curioso: una parte importante de la huella ambiental urbana proviene indirectamente del ciclo del agua, algo que suele pasar desapercibido porque no se ve, pero se paga todos los días.

A diferencia de otras industrias, el agua potable tiene una particularidad extraordinaria: su materia prima no es estable. El agua cruda que se toma de ríos o acuíferos varía permanentemente en turbidez, carga bacteriana, salinidad y contaminantes. Un río puede estar relativamente limpio por la mañana y presentar un pico de contaminación tras una tormenta por la tarde.

La IA permite analizar datos de calidad en tiempo real y ajustar automáticamente los procesos de potabilización: dosificación de químicos, filtración y control de parámetros críticos. Esto mejora la eficiencia y reduce desperdicios de insumos.

En agricultura, donde se utiliza la mayor parte del agua dulce extraída a nivel global, la IA tiene un rol decisivo. El riego de precisión combina sensores de humedad, pronósticos climáticos, imágenes satelitales y modelos predictivos para determinar cuándo regar, cuánto regar y dónde regar.

Esto evita el riego excesivo, reduce evaporación y mejora rendimientos. También permite detectar estrés hídrico antes de que sea visible. La agricultura pasa así de un modelo uniforme a uno inteligente y segmentado. El riego mal gestionado puede salinizar suelos y reducir productividad a largo plazo.

La revolución no ocurrirá solo en grandes plantas o redes municipales. También ocurrirá en los hogares. La combinación entre IA y domótica permitirá instalaciones capaces de detectar fugas internas, regular consumos y prevenir daños.

Por ejemplo, un sistema doméstico conectado podría cerrar automáticamente el suministro si detecta un caudal anormal cuando nadie está en casa, evitando inundaciones y costos enormes. También podrá monitorear el rendimiento de termotanques, filtros, cisternas y sistemas de recolección de agua de lluvia.

Esto transformará la relación cultural con el agua: ya no será un recurso invisible que simplemente “sale de la canilla”, sino un servicio medible, monitoreado y gestionado con mayor conciencia.

El futuro necesita plomeros: la IA no reemplazará el trabajo manual especializado

Paradójicamente, cuanto más sofisticada sea la tecnología, más valiosos serán ciertos oficios. La IA puede predecir dónde hay una fuga, pero no puede romper una pared, cambiar un caño corroído, instalar una válvula o reparar una bomba en condiciones adversas.

Los plomeros, técnicos hidráulicos y operadores de plantas serán protagonistas. No porque la IA falle, sino porque la IA necesita acción física para materializar soluciones. En el futuro, un plomero probablemente trabaje con un tablero digital que indique el punto exacto del problema, el historial de fallas y las piezas recomendadas. Será menos improvisación y más precisión, pero seguirá siendo un trabajo humano.

En medio del entusiasmo tecnológico, existe una realidad que no puede ignorarse: la inteligencia artificial requiere infraestructura física. Los centros de datos que entrenan y operan modelos de IA consumen grandes cantidades de energía y requieren sistemas de refrigeración, muchos de los cuales utilizan agua.

Algunas estimaciones internacionales sugieren que ciertas consultas digitales complejas y el entrenamiento de modelos masivos pueden implicar consumos indirectos de agua en procesos de enfriamiento, dependiendo de la matriz energética y el diseño del centro de datos.

Esto no significa que debamos frenar la innovación, pero sí obliga a una reflexión: la IA puede ser parte de la solución hídrica global solo si se desarrolla con eficiencia y responsabilidad ambiental.

La IA como aliada, no como milagro

La inteligencia artificial no traerá agua donde no la hay, ni reemplazará el valor estratégico de ríos, glaciares y acuíferos. Pero sí puede reducir pérdidas, mejorar eficiencia energética, anticipar crisis, optimizar el riego, detectar fraude y transformar los hogares en espacios más conscientes del consumo.

En un mundo donde el agua será cada vez más determinante para la estabilidad económica, la salud pública y la seguridad nacional, la IA aparece como un aliado imprescindible. Sin embargo, su éxito dependerá de algo más profundo que la tecnología: inversión en infraestructura, educación ciudadana, reglas claras y una ética firme sobre el uso de los recursos. El agua seguirá siendo irremplazable. Pero la manera en que la cuidamos, la distribuimos y la valoramos está entrando en una nueva era. Y esa era ya comenzó.