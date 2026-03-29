Opinión

Oportunismo

El sectarismo de quienes ayer reivindicaban los DDHH por encima de los derechos sociales o la de los que hoy creen que la destrucción del Estado permitirá el florecimiento de una nueva sociedad. Confiemos que se imponga la necesidad de la política con mayúsculas

Guardar
Manifestantes exhiben una marioneta que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS
Manifestantes exhiben una marioneta que representa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS

Las convicciones generan proyectos de sociedad desde los cuales es posible analizar logros y fracasos. El fundamento principal es la defensa de los intereses colectivos, los del conjunto, y la concepción de patria. Sobre esos dos pilares se da la política, esa mirada desde la cual se intenta pensar una sociedad para toda la ciudadanía.

Por eso, asombra la dureza, la rigidez, el sectarismo de quienes ayer reivindicaban los derechos humanos por encima de los derechos sociales o la de los que hoy creen que la destrucción del Estado permitirá el florecimiento de una nueva sociedad. Ambos proyectos agonizan en su debilidad, en su carencia de ideas. Confiemos que, en este punto de la crisis, se imponga la necesidad de la política con mayúsculas. Sin embargo, nos llaman la atención ciertas ausencias y la gravedad de la inexistencia de vocaciones de estadistas.

La idea de destrucción del Estado propiciada por el ex presidente Carlos Menem y retomada hoy por Milei implica la misma devastación de la clase media, que el desarrollo de la industria había sostenido y se derrumbaría después con su desaparición y la concentración económica en pocas manos. El surgimiento de los barrios privados y la fractura social, iniciadas por José Alfredo Martínez de Hoz -ministro de Economía durante la dictadura militar-, se acentuaron con el menemismo y mostraron claras intenciones de consolidarse en el gobierno actual hasta que una debilidad secundaria a su estructura desnudó la fragilidad del proyecto.

Nunca tuvimos gobernadores ni políticos de tan bajo nivel de pensamiento y de tan grosera falta de formación. Individuos que se dejaran llevar por objetivos tan irracionales, como la destrucción del Estado mediante el RIGI o el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), conceptos que esencialmente solo intentan el debilitamiento de los vulnerables para restituirles a los ricos esa autoridad sin sentido que tenían hace 100 años, como suele decir este presidente que tenemos y su lamentable corte de obsecuentes.

“Lo lastiman con la angustia y lo humillan con el cinismo que caracterizan a Milei, a Luis Caputo, a Federico Sturzenegger…”. La lista es demasiado larga y me produce cierta animadversión reproducir más nombres de los funcionarios involucrados en este malhadado modelo.

Cómo olvidar al mafioso Al Capone, que terminó preso por no pagar impuestos, sin trasladar esa grotesca imagen al presente, cuando un gobierno absolutamente irracional encuentra su limitación en el absurdo del uso de un avión privado o presidencial. Las razones de fondo son su incoherencia y la codiciosa tentación de ascenso social por medios oscuros, detalles tan superficiales como el rumbo elegido por Milei mientras levanta la hipócrita bandera de la batalla cultural y, muy especialmente, de la moral. La frivolidad los acompaña en ambos casos.

Entre tanto, la plaza que conmemoró los 50 años del golpe de 1976 se llenó de dolor y también de la alegría del encuentro entre quienes, sin banderías iguales, se reconocían en el rechazo a estas políticas, de recuerdos, y de la vitalidad del alarido de un pueblo que venía a decir “basta” al pasado que Milei y los suyos buscan reivindicar, como el caso de Agustín Laje, con miserables insultos a las Madres. En alguna medida, esas plazas -porque las hubo en las provincias también- les estaban poniendo fin a los dolores del presente. Nada más parecido a aquel “NUNCA MÁS” que este parate al gobierno empobrecedor actual. Empobrecedor en todos los ámbitos, el cultural y el científico acompañan la pauperización en la que nos ha sumido.

Perón decía que conducir es poner voluntades en paralelo, y en esa plaza había mayoría de ciudadanos libres y columnas que, a pesar de su objetivo común, marcaban el recuerdo de las divisiones, de la fractura de una sociedad que no había sido capaz de unirse frente a la adversidad.

En síntesis, Milei es la expresión de un sueño pasajero de los grandes grupos económicos de hacer sucumbir a la clase trabajadora destruyendo la industria y lo mismo hacen con el resto de la sociedad. En eso consistía el retorno a 100 años atrás. Por otro lado, también se está produciendo la clausura definitiva del kirchnerismo y su voluntad de burocracia eterna. Argentina tiene ahora ante sí la obligación de construir una salida con ideas, que abandone definitivamente la rastrera humillación del oportunismo y recupere la dignidad del pensamiento sólido y bien plantado de quienes tienen una concepción de futuro, de una verdadera sociedad, y no la imposición de los que anteponen los negocios al ser humano.

En las naciones, se reúnen los pensadores para discutir proyectos. En las colonias, que es lo que nos hemos convertido actualmente, los corruptos lo hacen para desarrollar sus negocios. Son dos opciones que diferencian un destino.

Temas Relacionados

Javier MileiKirchnerismoJulio BárbaroNunca más24 de marzoConcentración económica

Últimas Noticias

La catarsis de Javier Milei tras varias semanas de terror

La reacción presidencial luego de la sentencia en Estados Unidos evidencia los límites del discurso confrontativo y plantea interrogantes sobre el liderazgo y la responsabilidad institucional en tiempos de crisis

La catarsis de Javier Milei tras varias semanas de terror

Conflictos bélicos e impacto en las inversiones

La dependencia mundial del estrecho de Ormuz explica la volatilidad en la energía cuando surgen tensiones entre países clave de Medio Oriente

Conflictos bélicos e impacto en las inversiones

El Gobierno enfrenta el desafío de mantener el crecimiento logrado

Las reformas y el récord de exportaciones impulsaron la economía, pero las tensiones inflacionarias y el contexto electoral de 2027 generan preocupación en el horizonte

El Gobierno enfrenta el desafío de mantener el crecimiento logrado

Por qué la Ley de Glaciares enfrentó a ciencia y política

Los argumentos técnicos sobre reservas hídricas quedaron relegados mientras el debate público se centró en visiones opuestas sobre el futuro de la minería y el medio ambiente

Por qué la Ley de Glaciares enfrentó a ciencia y política

El fallo YPF y el predominio del derecho público local

El tribunal de segunda instancia de Estados Unidos resolvió a favor de nuestro país, aceptando los argumentos de la Procuración del Tesoro durante mi gestión. La sentencia es importante en tanto reconoce expresamente una prerrogativa soberana

El fallo YPF y el predominio del derecho público local
DEPORTES
Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Japón de F1: de su buena largada al ingreso del Auto de Seguridad que lo complicó

Radiografía de la carrera de Colapinto en el GP de Japón de F1: de su buena largada al ingreso del Auto de Seguridad que lo complicó

Por qué el Mundial 2026 podría ser el más caluroso de la historia

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la F1: la agenda de la temporada tras el GP de Japón y la cancelación de 2 carreras

Franco Colapinto terminó en el puesto 16 del GP de Japón de F1 que ganó Kimi Antonelli: Gasly fue 7° y sumó puntos para Alpine

El fuerte accidente de Oliver Bearman en el que estuvo a punto de chocar a Colapinto en el GP de Japón de F1

TELESHOW
Valeria Gastaldi: “No queremos que Bandana se termine”

Valeria Gastaldi: “No queremos que Bandana se termine”

El mundo sensible de Cayetana Cabezas, la actriz española que se luce en Machos alfa y quiere triunfar en Argentina

Teo López Puccio debuta en el Picadero con una obra que fusiona matemática, música y humor: “Era un desafío”

Carmen Barbieri sorprendió al revelar hace cuántos años no está en pareja: “Soy muy miedosa”

Emilia Attias marcó tendencia en las calles y el metro de Nueva York con un outfit audaz: su álbum de fotos

INFOBAE AMÉRICA

EN VIVO: El Ejército de Israel concluyó una nueva ofensiva contra centros de mando móviles y fábricas de armas en Teherán

EN VIVO: El Ejército de Israel concluyó una nueva ofensiva contra centros de mando móviles y fábricas de armas en Teherán

La venganza de China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por qué el Mundial 2026 podría ser el más caluroso de la historia

Moisés mató a su papá luego de una vida de abusos y torturas en Uruguay: su familia pide que se le aplique el “perdón”

La comunidad de Loja se prepara para su tradicional viacrucis en Ecuador: cómo es este evento que ya es patrimonio cultural