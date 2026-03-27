La esperanza social vira hacia la incertidumbre

El 24 de marzo en Argentina reunió un repudio histórico y ecuménico de los sectores democráticos contra los golpes de Estado y la violencia. (REUTERS/Agustin Marcarian)

Lo único verdaderamente cierto y duradero en este tiempo presente es su vertiginosidad. Es difícil acompañar el galope de este hoy político y social. Para muchos pensantes, la voz de Francisco cobra fuerza doble cuando dijo: “Estamos en una tercera guerra mundial por partes”. Esto obliga mayoritariamente a los países a navegar con mucho cuidado sus realidades, no todos lo están viendo y logrando.

En este 24 de marzo en Argentina hubo un categórico repudio ecuménico del 100% de los sectores democráticos. El hilo conductor fue el Nunca Más a los golpes de Estado y su violencia. Hubo sectores claramente identificados que marcharon con sus banderas. Pero también estuvieron los sueltos, personas que acuerdan con la contundencia del “jamás se repita”, es decir, el Nunca Más. Hubo mucha gente joven, lo que significa que el Nunca Más tiene vida larga, porque en su contundencia y actitud está la aceptación y la defensa del sistema que habitamos: la democracia.

En este hoy político el gobierno nacional está –en cuanto a la opinión pública– en su peor momento. Todo indica que luego del categórico triunfo con el 41% de los votos de octubre 2025, comenzó una cuesta abajo a hoy, que no puede remontar. Según la consultora de Raúl Timerman, la aprobación de la gestión está en un 37,2%. Nada ayudan los casos Libra, ANDIS, Adorni. Dos componentes lo agravan. a) el desprecio que el Presidente y su gobierno manifiestan sobre la casta como sinónimo de corrupción y b) la proclamación de ser el gobierno de la moral y la ética. Esto en momentos de bolsillos muy flacos, irrita.

Volviendo a Raúl Timerman, un trabajo que ha terminado su consultora la semana pasada muestra algo que no había sucedido hasta el momento: 40,5% de los votantes de Patricia Bullrich en las generales opinan que la gestión del gobierno es mala/muy mala. Y el 20% de los votantes de Milei en la general opinan lo mismo. ¿Será este el motivo por el cual asoma Mauricio Macri?

La UdeSA (Univ. de San Andrés) señala que la satisfacción por el gobierno está en un 33%, la desaprobación 59%; con el condimento de que el 46% cree que el país estará peor en un año. Aquí podemos incluir la preocupación de los ministros que manejan las Haciendas provinciales. Un ministro de la Región Centro dijo “nos envían por coparticipación menos que la inflación mensual. La mayoría de las provincias ya no tienen el problema de aumento de sueldos, sino, el pago de los mismos”. Otro ministro de Economía que suele hablar con su par nacional dijo: “Ellos creen que reactivar la demanda es un problema, por eso siguen confiando en que se arreglará solo. Es un gobierno que no tiene en su caja de herramientas la actividad económica”.

A propósito de la Región Centro, hace un tiempo Córdoba acordó con el gobierno nacional por la deuda de Nación por la Caja de las Jubilaciones. Parecería que Santa Fe estaría por firmar un convenio por aporte a cuenta del déficit 2026. Están discutiendo sobre el modelo al que arribó Córdoba, pero por un monto mayor. Se habla de $8 mil millones por mes. ¿Será?

En el interior cada vez se escucha con más fuerza sobre la ruptura de la cadena de pagos y el nivel de rebote de cheques de empresas calificadas. Un empresario de la metalmecánica lo definió así: “está duro recoger el cheque”.

A propósito del interior, un estudio de Innova (OP) de Rosario midió a nivel nacional que en marzo de 2026 hay un 41% de valoración positiva del gobierno libertario, contra un 59% negativa. El 60% lo cataloga como corrupto y el 30% honesto. Y sobre el clima social se prioriza la preocupación primero por los sueldos, luego el aumento de precios y tarifas, inseguridad y recién en cuarto lugar aparece la corrupción. Por último, el sentimiento mayoritario (33%) lo define la palabra incertidumbre y luego con un 13% cada una, le siguen las palabras esperanza y tristeza.

Ahora, continúa el sentimiento de estar mal pero se perdió la esperanza de una mejora.

Argentina no está mostrando ni siquiera la idea de conformar una oposición organizada con sus diversidades. La poca que hay sigue en modo reproche para adentro y crítica al gobierno para afuera. Toda oposición que pretenda ser oficialismo debe presentar un proyecto de futuro. Hoy no está.