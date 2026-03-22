Aerolíneas Argentinas con superávit

Aerolíneas Argentinas cerró un año sin recibir aportes del Tesoro Nacional. Es un dato histórico para Argentina (Foto: Reuters)

Por primera vez desde la estatización en 2008, Aerolíneas Argentinas cerró un año sin recibir aportes del Tesoro Nacional. Es un dato histórico para Argentina.

Entre 2008 y 2023 (16 años) la compañía recibió transferencias promedio cercanas al equivalente de USD 500 millones anuales, lo que implicó un costo fiscal acumulado de USD 8.000 millones.

Actualmente, Aerolíneas Argentinas no necesita subsidios públicos porque la empresa registra un superávit operativo.

Un gráfico de barras ilustra los aportes estatales a Aerolíneas Argentinas en millones de dólares desde 2008 hasta 2025, destacando la media de 496,2 millones de USD entre 2008 y 2023

Entre 2008 y 2023, la empresa registró pérdidas ininterrumpidas con un EBIT promedio negativo en USD 400 millones anuales. Pero en 2024 registró su primer superávit operativo: USD 57 millones. En 2025 ese resultado ascendió hasta USD 112,7 millones.

La transformación de Aerolíneas Argentinas en los últimos dos años fue estructural.

Un gráfico de barras muestra la evolución del EBIT de Aerolíneas Argentinas desde 2008, reflejando años de pérdidas significativas y proyecciones de ganancias para 2024 y 2025, superando la media histórica

Un cambio que excede a la compañía

El caso de Aerolíneas Argentinas refleja un cambio de mandato para las empresas públicas que impulsó, desde diciembre de 2023, la progresiva eliminación de subsidios del Tesoro y la exigencia para cada empresa estatal de buscar su propio equilibrio financiero.

Al cierre de 2025, el déficit anual de las empresas públicas representa apenas el 0,1% del PBI, el registro más bajo en más de una década

Al cierre de 2025, el déficit anual de las empresas públicas representa apenas el 0,1% del PBI, el registro más bajo en más de una década.

En 2023, ese déficit alcanzó el 0,6% del PBI, seis veces el nivel actual.

El gráfico de barras muestra la evolución del resultado de las empresas públicas argentinas como porcentaje del PBI entre 1993 y 2026, revelando un déficit acumulado significativo en el periodo

El pico del déficit acumulado a 12 meses se registró en abril de 2023 con USD 5.710 millones; para diciembre de 2025 se había reducido a USD 966 millones.

El gráfico muestra la evolución del déficit acumulado de las empresas públicas entre 2015 y 2025, proyectando una disminución significativa tras un pico en 2023

Rentabilidad sin sacrificar servicio

A partir de diciembre de 2023, Aerolíneas Argentinas enfrentó tres desafíos centrales:

eliminación de aportes y protección estatales, presión competitiva derivada de la política de cielos abiertos -medida que suprimió las tarifas mínimas y facilitó la entrada de nuevas aerolíneas al mercado- y caída en la llegada de turistas extranjeros, lo que redujo la demanda internacional.

A pesar de estas condiciones, la empresa logró equilibrio financiero sin sacrificar la cantidad de pasajeros transportados.

La empresa logró equilibrio financiero sin sacrificar la cantidad de pasajeros transportados

Según la Administración Nacional de Aviación Civil, regulador del sector aéreo argentino (ANAC), Aerolíneas Argentinas transportó 13,1 millones de pasajeros en 2025, cifra consistente con el promedio de la última década, excluyendo la pandemia.

Este diagrama de barras en tonos azules ilustra la evolución del total de pasajeros de Aerolíneas Argentinas en millones, desde 2008 hasta las proyecciones de 2025, reflejando una notable caída en 2020 y una recuperación constante

En 2025 el segmento internacional continuó creciendo a pesar de una mayor competencia y una menor afluencia de turistas extranjeros.

Gráfico de barras que ilustra la evolución y proyección de pasajeros internacionales de Aerolíneas Argentinas en millones, desde 2008 hasta 2025, mostrando el impacto de la pandemia y la recuperación posterior

Un ajuste en productividad

Frente a los desafíos, la respuesta de la empresa fue clara: mejorar la productividad, ganar eficiencia operativa y concentrarse en la rentabilidad.

Se suspendieron rutas no rentables y se redujeron frecuencias en temporada baja. Se eliminaron vuelos nocturnos y operaciones con pernocte que generaban sobrecostos en horas extras. Al mismo tiempo, se incrementó la frecuencia en rutas con mejores márgenes.

La respuesta de la empresa fue clara: mejorar la productividad, ganar eficiencia operativa y concentrarse en la rentabilidad

En 2025 el segmento internacional mantuvo su crecimiento pese a la mayor competencia y menor flujo de turistas extranjeros, como resultado de la mejora en productividad.

Este diagrama muestra la evolución de los vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas en miles desde 2008 hasta 2025, destacando un pico en 2018-2019, una fuerte caída en 2020 y una recuperación proyectada

Siguiendo el modelo europeo, la empresa negoció con provincias y municipios el financiamiento de rutas de menor rentabilidad comercial, pero de relevancia territorial, lo que permitió mantener la conectividad del interior del país sin afectar el equilibrio financiero.

Desde 2024, se implementó un programa de prejubilaciones y retiros voluntarios, que redujo la plantilla en aproximadamente el 13%. Esta disminución abarcó tanto el personal en actividades de vuelo como el personal en tierra, en áreas de staff, comerciales, administrativas y operativas.

Este gráfico de barras ilustra el número de empleados de Aerolíneas Argentinas y Austral desde 2017 hasta la proyección de 2024, destacando una considerable reducción final

La reducción del plantel fue acompañada por un aumento de la flota, que llegó al mayor tamaño de la historia reciente de la compañía, con 85 aeronaves. Así, mejoró significativamente la relación entre personal y aeronaves.

Para los próximos ejercicios, la empresa prevé continuar con la modernización de la flota mediante la incorporación de cuatro Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 8 y seis Boeing 737 MAX 9.

Este gráfico de barras ilustra la evolución anual de la flota de Aerolíneas Argentinas y Austral desde 2017 hasta la proyección de 2024, mostrando cambios significativos en el número de aeronaves

Los principales indicadores operativos reflejaron esa transformación: desde diciembre 2023, la compañía redujo su deuda financiera y bancaria en un 41%, de USD 342 millones a USD 207 millones.

Desde diciembre 2023, la compañía redujo su deuda financiera y bancaria en un 41%, de USD 342 millones a USD 207 millones

El principal beneficiado de este proceso es el consumidor. La política de cielos abiertos amplió la oferta de vuelos, incrementó la competencia y contribuyó a una reducción de tarifas, todo sin costo fiscal.

El autor es Magister en Economía de la Universidad de Tilburg en Holanda y en Management de la Universidad Luiss, Italia