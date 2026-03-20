Vuelos récord en Argentina: el sector aerocomercial registró el mejor febrero de la historia

El crecimiento del tráfico aéreo se explicó tanto por el aumento de los vuelos dentro del país como por el fuerte repunte de los pasajeros que viajaron al exterior

El sector aerocomercial argentino registró el mes pasado el mejor febrero de su serie histórica, tanto en número de pasajeros que viajaron por el país, aquellos que volaron al exterior, como en operaciones aéreas, según informó la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La marca de febrero de 2026 superó en todos los indicadores los números anteriores. Según ANAC, el tráfico total de pasajeros en aeropuertos llegó a 4.377.562 personas, una suba del 7% respecto al récord previo de febrero de 2025, cuando se habían registrado 4.108.996 usuarios.

Además, el número de movimientos aéreos totales -contabiliza un despegue o aterrizaje de un avión en un aeropuerto- ascendió a 32.755, una cifra que representa un incremento del 1% respecto al máximo histórico de febrero de 2019 (32.432) y un 2% más que en febrero de 2025 (32.042).

Los datos de la ANAC reflejaron un desempeño destacado en el segmento de cabotaje y el internacional. En el mercado doméstico, el tráfico marcó un nuevo pico y llegó a 2.723.224 pasajeros, lo que significó un 1% más que el récord de febrero de 2025 (2.707.330).

ANAC destacó que el movimiento de pasajeros nacionales fue especialmente alto en aeropuertos del interior. Sobresalieron Río Cuarto con un crecimiento interanual del 82%, seguido de Resistencia (49%), Puerto Madryn (26%), Tucumán (18%) y El Calafate (17%).

En el sector internacional, la tendencia alcista resultó más pronunciada. El volumen de pasajeros internacionales trepó hasta 1.654.338 personas: un aumento del 18% respecto del máximo anterior de febrero de 2025, que había sido de 1.401.666.

Al mismo tiempo, los movimientos internacionales totalizaron 10.343 operaciones, un 14% superior al récord establecido en febrero de 2018 (9.069) y un 15% por encima del valor de febrero de 2025 (8.992).

En febrero viajaron más de 4,3 millones de pasajeros en vuelos de cabotaje e internacionales, el número más alto para ese mes en toda la serie histórica REUTERS/Miguel Lo Bianco

Aeropuertos del interior como Salta, que tuvo un alza del 78%, Córdoba, que creció 74%, y Rosario, que tuvo un incremento del 48% en su actividad aeronáutica, lideraron el crecimiento interanual en pasajeros internacionales, mientras que Aeroparque y Ezeiza también registraron alzas (14% y 13%, respectivamente).

Durante febrero de 2026, 282.093 pasajeros viajaron al exterior desde terminales del interior, sin pasar por Buenos Aires, lo que implica un salto del 49% respecto al año anterior, 129% frente a 2024 y 207% comparado con 2023.

Competencia entre aerolíneas

El mercado aerocomercial doméstico tiene tres operadores principales. El mes pasado, la línea de bajo costo Flybondi amplió su participación en el mercado, con un 25% del share y 341.066 pasajeros transportados, lo que la ubicó como la segunda mayor aerolínea local.

JetSmart, en tanto, movilizó 292.648 pasajeros y alcanzó un 21% de participación, mientras que Aerolíneas Argentinas mantuvo el liderazgo, con 722.286 pasajeros y el 53% del mercado.

Si se compara con diciembre de 2025, Flybondi había trasladado 305.360 pasajeros (19% del mercado) y JetSmart llegaba a 406.014 usuarios con una cuota del 25%. La decisión de Flybondi de sumar 10 aviones alquilados exclusivamente para el verano impactó directamente en sus resultados; la flota adicional estará operativa hasta marzo, cuando se estima que la demanda volverá a niveles previos a la temporada alta.

En el caso de JetSmart, la performance se explica por una estrategia orientada a consolidar su presencia nacional, luego de priorizar rutas regionales en años anteriores. Al inicio de 2025, la aerolínea manejaba el 19% del mercado, mientras que Flybondi tenía el 22% y Aerolíneas Argentinas conservaba el 58 por ciento.

La disminución de la cuota de la aerolínea estatal está vinculada a su proceso de reestructuración, que priorizó la eliminación de rutas deficitarias y el fortalecimiento de conexiones internacionales, consideradas más rentables. Esta estrategia generó que durante 2024 y 2025, Aerolíneas Argentinas no necesitara fondos del Tesoro y registrara dos ejercicios consecutivos con resultado operativo positivo.