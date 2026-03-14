Opinión

Confianza y estabilidad: las condiciones para que Argentina vuelva a atraer inversiones

Nuestro país enfrenta el desafío de aumentar la cantidad de empresas y fomentar el desarrollo productivo

Guardar
Palabras de Luis Caputo, ministro
Palabras de Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación.

Argentina necesita imperiosamente crecer, y hacerlo de manera sustentable. La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria, pero no lo es todo. Los inversores globales buscan territorios con reglas claras, recursos estratégicos y articulación público-privada. Durante años, la Argentina quedó fuera del radar de los grandes capitales debido a los vaivenes en la coyuntura interna.

Hoy ese escenario empieza a cambiar. Se advierte en el interés que despertó la experiencia de Argentina Week en Nueva York entre inversores y líderes empresariales internacionales, y también en la afirmación del ministro de Economía Luis Caputo durante la apertura del Foro de Inversiones y Negocios de Mendoza, que sintetiza el mensaje que el país intenta transmitir: “Hay estabilidad por decisión política, no por accidente”.

Más allá de lo retórico, para los inversores la prioridad es saber si esa estabilidad será sostenida en el tiempo y si el propósito de transformarla en crecimiento es real.

En ese punto, Mendoza aparece como un caso particularmente interesante. Su matriz productiva combina cadenas tradicionales competitivas, lideradas por la vitivinícola y la agroindustrial, con nuevas oportunidades relacionadas con recursos naturales, infraestructura, talento técnico y una tradición exportadora consolidada.

No es casual que el Foro de Inversiones haya reunido a más de 800 líderes empresariales.

Tenemos, sin embargo, desafíos que no podemos dejar de reconocer. Un estudio reciente del Consejo Empresario Mendocino muestra que en la provincia existen apenas 12 empresas registradas cada 1.000 habitantes, un número muy por debajo al de países vecinos como Chile. El dato pone en evidencia el camino que tenemos por delante.

A su vez, la actualidad argentina ya no se circunscribe al análisis de las variables macro, involucra también la capacidad de escalar proyectos en las distintas ramas de la actividad económica. Bajo ese prisma, se jerarquiza un factor central: la confianza.

Las decisiones que impulsan el crecimiento, sea para invertir, contratar trabajadores o expandir negocios, dependen en gran medida de la salud del vínculo entre los particulares y las instituciones. Cuando esa confianza se debilita, la informalidad y el descrédito de las reglas enrarecen el clima productivo.

En el caso de América Latina, estudios internacionales advierten que apenas 1 de cada 10 personas confía en los demás; en tanto, esa proporción asciende a 4 de 10 en países de la OCDE. Tal distancia no es solo cultural, tiene consecuencias directas sobre la capacidad de las sociedades para impulsar el desarrollo.

Por eso, cuando hablamos de atraer inversiones no nos referimos únicamente a incentivos o a marcos regulatorios, sino a la construcción de instituciones sólidas, previsibilidad y consensos básicos que permitan planificar a largo plazo.

La transición energética global ofrece un ejemplo claro de esta oportunidad. La demanda de minerales, energías limpias y eficiencia está redefiniendo el mapa de inversiones en América Latina. Aquellas provincias que cuentan con recursos naturales, capacidades y reglas de juego claras pasan a ocupar un lugar privilegiado en el nuevo horizonte.

Otra variable fundamental es la continuidad de las políticas públicas. Muchos programas en infraestructura, minería o energía se planifican a 20 o 30 años. Por eso, más allá de los grandes anuncios, como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), lo que realmente se está evaluando es si Argentina puede construir previsibilidad.

El desafío no es menor, pero la oportunidad es significativa. Y Mendoza está mostrando que esas condiciones pueden empezar a alinearse en la Argentina.

Temas Relacionados

InversionesEstabilidad

Últimas Noticias

Por qué el domicilio fiscal define el costo de invertir en un emprendimiento

Las diferencias entre provincias hacen que la misma estrategia financiera ocasione resultados tributarios desiguales para empresas con el mismo perfil

Por qué el domicilio fiscal

Dudas sobre el crecimiento sacuden los planes de la Reserva Federal

El ajuste de las proyecciones tras los nuevos datos laborales y el alza de los costos energéticos por la guerra en Medio Oriente generan incertidumbre respecto al margen de acción que tendrá la política monetaria en los Estados Unidos

Dudas sobre el crecimiento sacuden

Salario vs. canastas de consumo

La remuneración promedio de los trabajadores registrados creció al ritmo de los precios al consumidor entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, aunque persiste la pérdida de capacidad de compra respecto a niveles previos

Salario vs. canastas de consumo

El mundo después de Ormuz

La energía no es solo un bien más dentro de la economía: es un insumo transversal que atraviesa prácticamente todos los procesos productivos

El mundo después de Ormuz

La salud comunitaria no puede seguir siendo postergada en las Elecciones Generales 2026

La pregunta que surge es si estamos mirando el problema en toda su dimensión o apenas en su superficie

La salud comunitaria no puede
DEPORTES
Debutó en UFC hace un

Debutó en UFC hace un año y ahora encabezará una cartelera frente una leyenda 17 años mayor que él: el sueño del argentino Kevin Vallejos

Franco Colapinto explicó la diferencia de rendimiento que tuvo con Pierre Gasly en el inicio del Gran Premio de China de Fórmula 1

George Russell ganó la primera Sprint del año en el Gran Premio de China de Fórmula 1: Franco Colapinto quedó 14°

Tras quedar 14° en la Sprint, Franco Colapinto afrontará la clasificación para la carrera principal del Gran Premio de China de Fórmula 1

Juan Román Riquelme afirmó que Boca Juniors está cerca de agrandar La Bombonera: “Este año va a ser maravilloso”

TELESHOW
Uriel Lozano: "Los amantes existen

Uriel Lozano: "Los amantes existen cuando no tenés complicidad con tu mujer"

Gustavo Garzón habla del estreno de la nueva obra que escribió: “Hay partes parecidas a cosas que viví, pero deformadas”

Evangelina Anderson impactó a sus seguidores al mostrar su exigente rutina de entrenamiento: “Reina asesina”

Axel Kuschevatzky reveló cuál es su película candidata al oro en los Oscar y sus expectativas previo a la ceremonia

Quién es el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: errores, tensión y una dura devolución

INFOBAE AMÉRICA

Irán amenazó con reducir “a

Irán amenazó con reducir “a cenizas” instalaciones petroleras vinculadas a EEUU si ataca las del régimen en Kharg

Seúl afirmó que Corea del Norte lanzó alrededor de 10 misiles balísticos hacia el mar de Japón y crece la tensión regional

La Armada estadounidense comenzará “pronto” a escoltar barcos a través del Estrecho de Ormuz

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue alcanzada por un ataque con proyectiles

EEUU ofreció una recompensa millonaria por información sobre el paradero del ayatollah Mojtaba Khamenei