El nuevo rol docente: entre la IA, el vínculo ético y la deuda cognitiva

Ante el dinámico escenario del siglo XXI, en un contexto de disrupción tecnológica sin precedentes, la educación se erige como la herramienta central para el empoderamiento ciudadano, permitiéndonos comprender los cambios profundos que la inteligencia artificial (IA) provoca en en casi todos los órdenes de nuestra vida. Como docente universitario con más de 25 años de trayectoria, observo que no nos enfrentamos a una simple actualización de herramientas, sino a una metamorfosis de nuestra sociedad en el marco de la era exponencial.

La educación es mucho más que transferir información, y hoy más que nunca necesita redefinirse para ser un actor central en la formación de la identidad del estudiante.

Esta inquietud no surge del azar, sino de un compromiso personal con la actualización constante. En los últimos años, he buscado complementar mi trayectoria académica con una formación rigurosa en el campo de la inteligencia artificial, participando en capacitaciones e instancias internacionales y foros de vanguardia.

Mi enfoque en la Inteligencia Artificial Generativa (IAGen) y su imperativo ético es el resultado de un camino recorrido para entender la gobernanza digital desde la especialización, convencido de que la función docente hoy reside en liderar el cambio con una base ética sólida que guíe y ayude a comprender cabalmente el impacto de cada innovación.

No es ninguna novedad que la irrupción de la IAGen nos obliga a trascender el papel tradicional docente para aportar a la formación de líderes innovadores y transformadores entre nuestros estudiantes. Esta tecnología posee un potencial inmenso para optimizar procesos y personalizar el aprendizaje, permitiendo que la información fluya con una agilidad sin precedentes. Sin embargo, la gobernanza digital, en todos los ámbitos -y sobre todo el educativo-, debe ser robusta y estar anclada en un compromiso ético innegociable.

Aún muchos colegas guiados por el tradicional miedo a lo nuevo ven a la IA como un enemigo a detectar y combatir, cuando en realidad es imperioso que comencemos a verla como un asistente estratégico al que debemos supervisar. El reto es pasar de la información a la acción pedagógica profunda.

No le pidamos a la IA que solo “resuma”; desafiémosla a extraer perspectivas estratégicas del currículo, a sacar a la luz suposiciones ocultas o a comparar puntos de vista opuestos para fomentar el debate. Nuestro gran aporte, creo, reside en diseñar secuencias donde la tecnología potencie el talento, desde la experiencia, el juicio crítico y todos los recursos adquiridos en nuestros años de experiencia para que nuestra guía ética determine el propósito de su utilización de manera favorable dentro del aula y, sobre todo, fuera de ella.

Esto es central en nuestro nuevo rol docente, porque un desafío alarmante en nuestras aulas es lo que la ciencia denomina la “deuda cognitiva”. Biológicamente, pensar es un proceso costoso que muchas veces está amenazado por la fatiga mental y un rechazo instintivo a seguir procesando información compleja. Y uno de los grandes riesgos de la utilización de los asistentes inteligentes sin criterio, entrenamiento ni guía es precisamente aumentar esa fatiga. Especialmente en esta época en la que la “cultura de la inmediatez” se impone, la IAGen se presenta como un atajo seductor para evitar ese malestar productivo de pensar. El riesgo es que, al delegar sistemáticamente funciones mentales superiores, el cerebro se vuelve pasivo.

Recientes investigaciones advierten que el uso indiscriminado de asistentes para redactar ensayos genera una menor activación cerebral, dificultando la capacidad futura para estructurar ideas o ampliar el vocabulario. Si no entrenamos nuestro pensamiento, la habilidad simplemente se pierde; lo que no se practica, se erosiona y abandona. Esta dinámica se profundiza peligrosamente en la era del impacto visual inmediato. Nuestros jóvenes habitan un ecosistema de redes, plataformas y entornos virtuales que prioriza contenidos cortos, dinámicos y efímeros, diseñados para atrapar la atención en cuestión de segundos. Este hábito ha moldeado un cerebro acostumbrado a tiempos de atención mínimos, donde pareciera que la profundidad es sacrificada por la velocidad.

Como resultado, observamos una alarmante predilección por la información “al alcance de un click”, sin validar fuentes ni contrastar datos. La IA, en este contexto, actúa como el combustible perfecto para la gratificación instantánea: ofrece respuestas que “parecen” verdaderas —ficciones que se presentan como certezas—, pero que a menudo carecen de rigor o contexto.

Si consentimos que el estudiante consuma estos resultados sin escrutinio, sin juicio crítico, sin guía adecuada, estamos fomentando una memoria fragmentada y descontextualizada, acumulando una deuda intelectual que compromete su capacidad futura para entender la complejidad del mundo.

En estos últimos tiempos, cada clase que puedo, a mis estudiantes les hablo con franqueza: no permitan que su cerebro “se apague” por comodidad. Un alumno que solo corta y pega está inscrito en una “clase de cortar y pegar”, no en una de historia o administración. El conocimiento que obtengan se devaluará si no han interiorizado las competencias reales: la toma de decisiones y el pensamiento crítico.

Usen la IA para desafiarse: generen sus propias hipótesis antes de preguntar y luego usen la herramienta.

Nuestra responsabilidad docente siempre ha sido generar la duda constante y la avidez por lo nuevo, lo desafiante. Y en esta era incluye también advertir sobre las sombras de esta revolución tecnológica, como el voraz apetito energético de la IA, los sesgos que repite y amplifica, la caja negra de los algoritmos y, sobre todo, la alta concentración que hay tras ella.

Tras más de dos décadas en las aulas, estoy convencido de que la tecnología nos proporciona múltiples oportunidades, pero el criterio humano debe permanecer firme al timón para asegurar que nadie quede atrás. Cultivemos un entorno donde la integridad y los valores sean los factores determinantes del éxito. La excesiva confianza y delegación plena en las herramientas tecnológicas del proceso de pensar es un mal negocio para la humanidad; solo a través del esfuerzo compartido y la gestión ética lograremos que la innovación sea el cincel con el que esculpamos un futuro mejor.