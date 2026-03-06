Opinión

Usar el peso hoy, dudar de mañana: superávit fiscal y orden social en la Argentina actual

La situación económica muestra una moneda local que recupera su uso habitual mientras persisten dudas sobre su futuro, en medio de un ajuste que busca evitar una crisis generalizada y contener la conflictividad social

Guardar
Un consumidor paga por mercadería
Un consumidor paga por mercadería en una verdulería de Buenos Aires (REUTERS/Agustin Marcarian)

Los últimos datos del índice de Confianza Social en la Moneda (ICSM) revelan una combinación que ayuda a entender el momento económico y político que atraviesa la Argentina. Por un lado, reaparece un frente de preocupación asociado a la aceleración inflacionaria y a la caída de las expectativas sobre la capacidad del gobierno de Javier Milei para controlar el valor futuro del peso. Por otro lado, mejora la confianza en la moneda en sus usos cotidianos: como medio de pago, unidad de cuenta y, en menor medida, como reserva de valor.

Esta divergencia no es contradictoria. Más bien expresa una característica histórica de la relación de los argentinos con su moneda: la confianza en el dinero no es una dimensión única. Puede mejorar en la vida económica diaria mientras persisten dudas sobre su estabilidad de largo plazo.

Hoy el peso parece recuperar cierta normalidad en las transacciones cotidianas. La relativa estabilidad cambiaria y una inflación que, aunque todavía elevada, se ha vuelto más previsible que en momentos recientes permiten que la moneda vuelva a cumplir algunas de sus funciones básicas en la organización de la vida económica.

El peso parece recuperar cierta normalidad en las transacciones cotidianas

Sin embargo, esa normalización convive con una pregunta abierta sobre el futuro. La aceleración inflacionaria reciente vuelve a instalar dudas sobre la capacidad del gobierno para sostener el control de los precios y preservar el valor del peso en el tiempo.

El resultado es una situación ambivalente: los argentinos pueden volver a usar el peso, pero todavía dudan de su porvenir.

Esta configuración también permite entender el clima social actual. Existe un malestar económico evidente, producto de la caída de ingresos en distintos sectores y de los costos del ajuste. Pero ese malestar no se ha transformado —al menos por ahora— en una crisis social generalizada.

En la historia argentina, las crisis sistémicas suelen aparecer cuando se produce una desorganización monetaria abrupta. Hiperinflaciones, corridas cambiarias o colapsos del sistema de precios generan un tipo de crisis que afecta simultáneamente a toda la sociedad y erosiona rápidamente la autoridad del Estado.

La aceleración inflacionaria reciente vuelve a instalar dudas sobre la capacidad del gobierno para sostener el control de los precios

Mientras ese escenario no se produzca, el conflicto tiende a permanecer fragmentado. Puede haber tensiones distributivas intensas, protestas sectoriales o deterioro de condiciones sociales, pero no necesariamente una crisis general del orden económico.

En este punto aparece el papel político del superávit fiscal. Más allá de las discusiones doctrinarias, el énfasis del gobierno en el equilibrio de las cuentas públicas funciona también como una estrategia de estabilización del orden social. Al reducir la expectativa de financiamiento inflacionario del Estado, el superávit busca disminuir la probabilidad de una crisis monetaria que desencadene un desorden económico general.

El ajuste no elimina el conflicto social, pero puede cambiar su forma: en lugar de una crisis sistémica, aparecen conflictos sectoriales. La tensión social se distribuye en distintos frentes sin converger necesariamente en un cuestionamiento general del orden económico.

Los datos del ICSM permiten observar justamente ese delicado equilibrio. El peso recupera cierta funcionalidad en la vida cotidiana, mientras la confianza en su estabilidad futura sigue siendo frágil. En ese espacio intermedio se juega buena parte de la estrategia política actual: evitar una crisis monetaria que transforme el malestar social en una crisis general del orden económico.

La pregunta que queda abierta es cuánto tiempo puede sostenerse ese equilibrio inestable: una moneda que vuelve a circular con cierta normalidad en una sociedad que todavía no termina de confiar en su destino.

EL autor es decano de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (EIDAES - UNSAM)

Temas Relacionados

Superávit FiscalConfianza en la MonedaPeso argentinoEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Vuelta a clases en nivel inicial y primaria: 7 claves para acompañar sin sobreproteger

En las puertas de escuelas y jardines se repiten escenas en las que se observa más ansiedad adulta que infantil

Vuelta a clases en nivel

Aprender a programar sigue siendo importante: una reflexión necesaria

Comprender las “entrañas” de cómo funciona el mundo digital otorga una ventaja competitiva fundamental: la capacidad de usar las herramientas de IA con criterio, no solo con comodidad

Aprender a programar sigue siendo

Una voz potente crece desde las entrañas mismas de la Argentina

El comercio, la industria y las provincias intentan ser escuchados, mientras el Gobierno radicaliza sus posturas

Una voz potente crece desde

¿Demasiada sal en tu dieta? Lo que dice la ciencia de su vínculo con el cáncer

Una ingesta elevada de cloruro de sodio se asocia con la aparición de padecimientos como hipertensión, trastornos cardiovasculares, afecciones renales y algunas formas de cáncer, especialmente el de estómago

¿Demasiada sal en tu dieta?

Jóvenes e identidad animal: ¿aullido o grito de auxilio?

Los therians no se limitan a declararse animales en redes sociales. Se reúnen en plazas y parques, donde imitan ladridos y gestos, e interactúan entre sí y con la fauna local, que suele mirarlos con perplejidad o rechazo

Jóvenes e identidad animal: ¿aullido
DEPORTES
Franco Colapinto terminó 18° en

Franco Colapinto terminó 18° en la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

La imagen de Franco Colapinto tras las prácticas de Fórmula 1 que generó preocupación: “Tuve un pequeño problema en el ojo”

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en las primeras dos prácticas del GP de Australia de F1: del inicio auspicioso a un cierre con dudas

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

American History X: cómo una

American History X: cómo una obra maestra se transformó en un drama fuera de la pantalla

Azerbaiyán acusó a Irán del ataque con drones al enclave Najicheván y prometió tomar represalias

Israel destruyó la sede del Consejo Ejecutivo del grupo terrorista Hezbollah en su última ofensiva en Líbano

El ministro de Defensa de Israel confirmó que Netanyahu planeó acabar con el régimen de Alí Khamenei en noviembre

EN VIVO: Israel vuelve a bombardear el bastión de Hezbollah en el sur de Beirut