Opinión

Hay que bajar la edad de imputabilidad

Según los datos de Unicef, sólo Argentina y Cuba establecen el límite de 16 años. Países de corte populista como Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador, tan admirados por nuestra izquierda fundamentalista, la fijan en 14 años

Guardar
El debate de la edad
El debate de la edad de imputabilidad se reavivó en la Argentina

Pasan los años, cambian los gobiernos, se renuevan las generaciones, pero hay problemas que, en la Argentina, nunca se resuelven. Uno de ellos es el de la inseguridad, y dentro de este flagelo, particularmente el de la edad de imputabilidad. Mientras tanto, nuestro país sigue siendo un paraíso para quienes eligen la marginalidad como forma de vida, porque saben que cometer delitos no tiene consecuencias. Los delincuentes, sean menores, adolescentes o mayores, saben que esto es así, y por eso, vivir al margen de la ley, les resulta un atractivo negocio.

En el derecho penal, “imputar” significa atribuir a alguien la responsabilidad por la comisión de un hecho delictivo. Para que ese “alguien” pueda ser responsable penalmente por el delito cuya comisión se le adjudica, es necesario que esté en condiciones de medir la gravedad de sus actos, es decir, debe actuar con plena voluntad; y los elementos que constituyen esa “voluntad”, son el discernimiento, la intención y la libertad. Si falla alguno de ellos, el sujeto no es imputable.

Es por eso que la ley establece un límite de edad debajo del cual se considera que un sujeto es “in-imputable” y por lo tanto, que no puede adjudicársele responsabilidad penal por no tener la capacidad de medir la gravedad de lo que hace. En la Argentina ese límite de edad es de dieciseis años.

Demás está decir que ello constituye un verdadero desatino, porque mucho antes de cumplir esa edad un sujeto, sabe qué es lo que está bien y lo que está mal, por lo menos cuando se trata de conductas graves tales como matar, dañar, secuestrar y violar. La cuestión es determinar a qué edad una persona puede comprender si esas conductas están bien o mal.

La Convención Internacional sobre los derechos del niño, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional y a la cual la Argentina adhirió en septiembre de 1990 a través de la ley 23.849, delega en cada país miembro la responsabilidad de decidir cuál es la edad debajo de la cual un sujeto es inimputable. Según los datos de Unicef, sólo la Argentina y Cuba establecen ese límite a los 16 años, y son muchos los que fijan ese límite en 14 años.

Países de corte populista como Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador, tan admirados por nuestra izquierda fundamentalista que se opone fervientemente a bajar la edad de imputabilidad, la fijan en catorce años (Bolivia y Venezuela), en trece años (Nicaragua) y hasta en doce años (Ecuador). También determinan que la edad de imputablidad es a partir de los catorce años países como Alemania, Austria, España, Italia, Holanda, Chile, Colombia, Paraguay y Perú; mientras que el Reino Unido considera inimputables a los menores de diez.

En nuestro país hay un sector del arco político para el cual encarcelar a un menor es un acto violatorio de derechos humanos elementales. Parecen olvidar que la misma Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece, en su Art. 37 Inc. B, que “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley”. Obsérvese cómo ese término tan temido por la izquierda argentina -“encarcelamiento”-, es el que con toda naturalidad utliliza el referido instrumento internacional de derechos humanos.

Inclusive vale la pena poner de relieve que ese convenio internacional, para el cual los individuos son “niños” hasta los dieciocho años, admite que aquellos de quince a diecisiete puedan ser enrolados en el Ejército y llevados a la guerra (Art. 38 Inc. 2 y 3). Es cierto que la ley argentina de adhesión a esa Convención ordenó al Presidente que, a la hora de ratificarla, declare que para la Argentina es deseable que no se permita a los gobiernos recultar niños para la guerra, pero también lo es que, filosóficamente, el convenio internacional lo admite.

Tiene que quedar claro que los adolescentes, que para nuestro Código Civil y Comercial son los menores desde los trece años, están en perfectas condiciones para discernir si matar, robar, herir y violar es bueno o malo; pero si bien el mundo así lo entiende, en la Argentina, la misma dirigencia que elabora políticas cuyas consecuencias es crear pobres y disminuir posibilidades de realización personal, considera que los delincuentes son víctimas de una sociedad que no los comprende, y que por ello no hay que estigmatizarlos con castigos ni encarcelamientos.

Ahora el Gobierno envía al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. Bienvenido sea; pero si el debate se hace arduo en el contexto parlamentario, una buena alternativa sería la de convocar a una consulta popular para que la gente opine al respecto. Al fin y al cabo es un instrumento que la Constitución Nacional contempla desde 1994, nunca se ha lo utilizado desde entonces, y es “la gente”, en general, la que sufre cada día las consecuencias del delito.

El Presidente no podría convocar a una consulta popular sobre este tema, porque la Constitución Nacional sólo le permite hacerlo en el ámbito de sus propias competencias o atribuciones, y las cuestiones penales no lo son. En cambio, es el Congreso el que podría realizar dicha convocatoria, decidiendo si ella sería vinculante o no.

Pues queda claro que los problemas de inseguridad no se resuelven con medidas aisladas, y que es necesaria la prevención y la resocialización de los detenidos, pero alguna vez será necesario poner al derecho penal al servicio de una sociedad que quiere vivir en paz, antes que al servicio de quienes nos hostigan cada día con el delito como modo de convivencia social.

*El autor es profesor de Derecho Constitucional en la UBA

Temas Relacionados

Edad de imputabilidadFélix LonigroDelincuenciaJusticia

Últimas Noticias

Candidato, candidata: el Perú ya no vota por el odio

Las grandes mayorías no están dispuestas a apoyar candidaturas basadas en el odio o la discriminación. Los ataques y las faltas de respeto no tienen cabida en el proceso electoral

Candidato, candidata: el Perú ya

Baja de la edad de imputabilidad: un debate para la grieta que no resuelve el problema

La Argentina necesita un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil, pero modificar la edad no resuelve nada por sí mismo

Baja de la edad de

Basta de la edad como excusa: las hacen, las pagan

Con la Ley actual, los menores de 16 años tienen carta de impunidad, pero con la nueva Ley Penal Juvenil que enviamos al Congreso, toda esta situación absurda se va a terminar

Basta de la edad como

El mar avisa. El Niño Costero y la necesidad de anticiparse

La experiencia muestra que incluso anomalías térmicas moderadas pueden alterar de manera significativa la distribución de los recursos marinos

El mar avisa. El Niño

La salud mental como vía regia para leer nuestra época

La salud mental se consolida como un problema de salud pública global, según los últimos informes de la OMS

La salud mental como vía
DEPORTES
El insólito momento que se

El insólito momento que se vivió en la TV de Portugal por el agónico tanto del arquero del Benfica ante Real Madrid

La advertencia de Sinner antes del cruce con Djokovic: “Ganar a Novak es uno de los desafíos más difíciles del tenis”

Franco Colapinto habló sobre el rendimiento que tuvo con Alpine tras las primeras pruebas y dejó una esperanzadora frase sobre la Fórmula 1

Las particulares reacciones de Santiago Ascacíbar frente a los goles de Estudiantes y Boca en un palco

El curioso punto que perdió Aryna Sabalenka por gritar demasiado en el duelo de semifinales del Australian Open: “Nunca me había pasado algo así”

TELESHOW
Sofía Gala fue la gran

Sofía Gala fue la gran ausente en la fiesta por la serie de Moria Casán: “Está en Uruguay con Fito Páez”

Maxi López busca casa para vivir en Argentina con su familia: cuáles son los requisitos

Julieta Ortega sorprendió a su hijo Benito en vivo al contar qué cosas no soportaría de su novia

Benjamín Vicuña contó la llamativa colección que mantuvo hasta los 20 años: “Tenía una fascinación”

El exigente desafío del alfajor en MasterChef Celebrity: recetas y secretos de la gran delicia argentina

INFOBAE AMÉRICA

La enigmática y polémica historia

La enigmática y polémica historia de la colección mexicana Gelman

Iglesia Católica panameña establece comisión independiente sobre casos de abuso entre 2001 y 2025

La humanidad vuelve a la Luna: tras 54 años, la misión Artemis II inicia una nueva era en la conquista espacial

El oro alcanzó un nuevo récord por encima de 5.600 dólares y el petróleo sube por las tensiones con Irán

El Salvador impulsa una transformación educativa con inversión de $508 millones en infraestructura escolar