Opinión

Aprender sin trampas: desafíos del uso de la IA en la escuela

La inteligencia artificial en la educación plantea el desafío de enseñar pensamiento crítico y honestidad académica desde la escuela

Guardar
Docentes identifican el uso extendido
Docentes identifican el uso extendido de ChatGPT para tareas escolares y advierten sobre riesgos de aprendizaje superficial

La inteligencia artificial ya es parte de la vida escolar cotidiana. Los docentes sabemos que los estudiantes buscan información, elaboran algún trabajo práctico o resuelven alguna problemática con el ChatGPT o herramientas afines para cumplir con la tarea. Y “copian y pegan” sin evaluar los riesgos de errores, con un aprendizaje superficial, con bajo pensamiento crítico y, sobre todo, con cierta deshonestidad académica.

Esto lleva a una pregunta ineludible: ¿cómo hacemos para que la IA sirva para enseñar y aprender en la escuela y no que la escuela se convierta en una fábrica de usuarios tecnológicos automatizados?

No se trata de rechazar ni temer a la tecnología, sino de convertir esa intención en una práctica cotidiana. Una hoja de ruta posible podría ser:

  • Alfabetización en IA desde la escuela primaria: enseñar cómo indagar y verificar fuentes para lograr estudiantes que se apropien de su uso y sean críticos y creadores responsables.
  • Formación y capacitación docente masiva y práctica: los profesionales de la educación deben dominar los usos pedagógicos: diseño de actividades, de la planificación y de la evaluación, análisis de errores y, también, saber cuándo utilizar o rechazar una herramienta. La inversión en capacitación docente es la llave para que la IA sea aliada y no sustituto del saber escolar.
  • Rediseño de evaluaciones centradas en procesos: incorporar rúbricas que ponderen la capacidad de formular preguntas, de justificar decisiones, de contrastar fuentes y producir metacognición. Se trata de evaluar qué decisiones tomó el estudiante frente a las respuestas de la IA.
  • Acceso equitativo: son necesarias políticas inclusivas de conectividad y acceso a dispositivos por parte de toda la población estudiantil, no sólo de aquellos que tienen los medios. Sin ese paso, la IA profundiza desigualdades.
  • Herramientas confiables: privilegiar plataformas que permitan adecuaciones curriculares y que complementen los objetivos institucionales, evitando lógicas ajenas al proyecto educativo.
  • Evaluación justa: ya no alcanza con preguntar si un alumno copió o no copió un texto, debemos valorar las decisiones que tomó el estudiante frente a la IA: qué seleccionó, cómo reformuló, qué procesos de verificación activó y cómo integró la respuesta en su propio pensamiento; en definitiva: ¿se apropió del contenido propuesto?
  • Promover una cultura institucional que promueva prácticas colaborativas entre pares, con citación de fuentes, con herramientas que amplíen la diversidad de voces y con tareas que demanden la evidencia de los procesos de su elaboración. La honestidad se construye en prácticas escolares que hacen visible el pensamiento.

En definitiva, usar la IA a favor del sistema educativo; está buena porque libera tiempo, pero también es necesario que estimule la curiosidad, la construcción colectiva de sentido y que enseñe a cuestionar, a contrastar, a decidir y a crear. Y, a su vez, es muy interesante porque, sabiendo usarla, aliviana la tarea de maestros y profesores con tutorías personalizadas, aprendizaje adaptativo para estudiantes con barreras de aprendizajes y también trae alivio en tareas burocráticas y administrativas que consumen tiempo.

La oportunidad está. La responsabilidad es nuestra estableciendo reglas claras. Hacerlo es más que optimizar un recurso, es asegurar que la escuela siga siendo el lugar donde la libertad intelectual y el cuidado mutuo formen sujetos capaces de pensar por sí mismos. Esa debería ser la ambición pedagógica detrás de toda política de IA en las escuelas.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialChatGPTEscuela primariaSistema educativoPlataformasEducaciónDocentes

Últimas Noticias

Periodismo en redes sociales y antisemitismo: responsabilidad profesional y estándares democráticos

El caso de publicaciones que atribuyen responsabilidades colectivas por nacionalidad u origen, como los incendios en Chubut, reabre el debate sobre la ética del periodismo, el rol institucional de los medios y las eventuales consecuencias

Periodismo en redes sociales y

La nación continental latinoamericana a la luz de la fe

El dominio de la tierra y los bienes naturales, según la tradición bíblica, implica responsabilidad colectiva y uso solidario para el bien común

La nación continental latinoamericana a

UE–Mercosur: un acuerdo que abre una verdadera reinserción internacional de la Argentina

En tiempos de repliegue, proteccionismo selectivo y tensiones sistémicas, ambos bloques apostaron sabiamente por las reglas, por la institucionalidad y por una asociación estratégica birregional única

UE–Mercosur: un acuerdo que abre

Milei, entre la agenda internacional y las urgencias locales

El Presidente busca mostrar capacidad de gestión y liderazgo frente a mercados desconfiados y una sociedad que demanda resultados concretos

Milei, entre la agenda internacional

Cien años

El relato libertario sobre el inicio de la decadencia argentina refleja los intereses de las clases acomodadas y deja fuera la experiencia de los trabajadores y los excluidos

Cien años
DEPORTES
La AFA ratificó su plantel

La AFA ratificó su plantel arbitral para la nueva temporada del fútbol argentino: los trabajos realizados para no repetir los errores de 2025

Trabajó como bañero, superó a Messi, fue reconocido por la FIFA y un consejo cambió su carrera: “Cada gol es para mi mamá”

La historia de amor que un multicampeón de la Fórmula 1 mantiene bajo siete llaves: “Siento la necesidad de cuidarla”

El plan de Jack Doohan para regresar a la F1 en 2027 y “reiniciar su carrera” tras ser reemplazado por Colapinto en Alpine

Los mejores memes del triunfo de Boca ante Olimpia: Zeballos, Janson, Alan Velasco y los “recuperados” de Claudio Úbeda

TELESHOW
Quién es el primer famoso

Quién es el primer famoso de MasterChef Celebrity que ganó el repechaje y se suma a la competencia

Las vacaciones de Martín Palermo junto a su esposa Jessica Geneux y su hijo Gianluca en Punta del Este

De su pasión por el surf al reencuentro con su obra favorita: el verano de Facundo Arana en Mar del Plata

Se viralizó un video de Karina La Princesita, enojada en pleno show: “Pensé que era como yo, que iba al frente”

Elina Costantini celebró el primer cumpleaños de su hija Kahlo Milagro con un emotivo mensaje: las fotos

INFOBAE AMÉRICA

Tom Verlaine era un misterio,

Tom Verlaine era un misterio, ahora sus archivos revelan algo más de su historia

La historia oculta del estigma corporal: repensando la condena a la gordura en Occidente

Hackearon los canales de televisión estatales iraníes y transmitieron un mensaje del ex príncipe heredero Reza Pahlavi

Difundieron las primeras imágenes del audaz robo de joyas en el Museo del Louvre

Paridad electoral e innovación empresarial marcan agenda de gremios en Panamá