A dos meses de la catástrofe de Ezeiza: cuando prevenir, proteger y asegurar define la supervivencia de las empresas

En un contexto de creciente volatilidad —climática, operativa, logística y financiera— la continuidad del negocio dejó de ser una preocupación exclusiva de grandes corporaciones para convertirse en un pilar estratégico de cualquier organización que aspire a sostener su operación en el tiempo. Los eventos disruptivos ya no son una posibilidad remota: incendios, fallas operativas, accidentes, interrupciones en la cadena de suministro o daños a activos críticos pueden detener la operación de una organización de un día para otro.

Frente a este escenario, la diferencia entre las compañías que logran recuperarse y aquellas que no lo hacen radica, en gran medida, en tres ejes clave: una gestión integral de riesgos, protecciones adecuadas y una correcta cobertura de pérdida de beneficio.

Tradicionalmente, la gestión de riesgos se abordaba de manera reactiva, como una respuesta posterior a un incidente. Hoy, ese enfoque resulta insuficiente. Las organizaciones más resilientes adoptan una visión proactiva, donde la continuidad del negocio se integra a la estrategia corporativa y atraviesa todas las áreas.

Un Plan de Continuidad del Negocio (BCP) no se limita a la recuperación operativa luego de un siniestro catastrófico. Es la capacidad de una organización para anticipar amenazas, evaluar impactos, responder de forma coordinada y restaurar sus procesos críticos en el menor tiempo posible. No se trata solo de tecnología o infraestructura: involucra personas, procesos, comunicación, reputación y relaciones con clientes y proveedores.

Invertir en continuidad no solo reduce riesgos, sino que mejora la capacidad de respuesta, fortalece la confianza de los stakeholders y permite tomar decisiones estratégicas mejor informadas.

Protecciones contra incendios: la primera línea de defensa

Entre los riesgos con mayor potencial de impacto se encuentran los incendios. Más allá del daño material inmediato, un incendio puede generar paradas prolongadas, pérdida de mercadería, interrupciones en la producción y efectos financieros difíciles de revertir.

Contar con protecciones contra incendios adecuadas, correctamente diseñadas, mantenidas y alineadas al riesgo real de la operación, es un factor determinante para limitar daños y reducir los tiempos de interrupción. Sistemas de detección temprana, supresión automática, brigadas capacitadas y planes de emergencia no solo salvan activos: protegen la continuidad del negocio.

Sin embargo, incluso con las mejores protecciones, el riesgo cero no existe. Y es allí donde entra en juego el tercer pilar.

Uno de los errores más frecuentes en la gestión del riesgo es enfocarse exclusivamente en asegurar los activos físicos, dejando de lado el impacto económico de una interrupción. La cobertura de Pérdida de Beneficio —también conocida como lucro cesante— es la herramienta que permite cubrir esa brecha.

Esta cobertura compensa la caída de ingresos durante el período de interrupción, cubre gastos fijos que continúan aun cuando la operación está detenida y brinda el soporte financiero necesario para sostener la estructura del negocio hasta su recuperación. En otras palabras, no solo protege el presente, sino que preserva el futuro de la empresa.

Los casos reales muestran que una interrupción sin esta cobertura puede implicar pérdidas millonarias, endeudamiento forzado o incluso el cierre definitivo. Paradójicamente, el costo de la prima suele ser marginal frente al beneficio que otorga: por cada dólar invertido en la cobertura de Pérdida de Beneficio, se protegen cientos de dólares en ingresos potenciales. No es un gasto, es una inversión en continuidad.

La continuidad del negocio no se construye con una sola decisión, sino con una estrategia integrada. Prevenir mediante una gestión de riesgos madura, proteger con sistemas adecuados y asegurar correctamente la Pérdida de Beneficio son partes de un mismo enfoque.

Las organizaciones que entienden esta lógica no solo sobreviven a disrupciones y siniestros: salen fortalecidas, protegen su reputación, mantienen la confianza de sus clientes y aseguran su sostenibilidad en el largo plazo. En un entorno donde la interrupción ya no es una excepción, la verdadera ventaja competitiva es estar preparados.

El autor es Líder de Risk Consulting en Marsh Clúster Sur