El desafío de financiar al ecosistema de la industria de Oil & Gas en los próximos años

Vista de una instalación de gas en Vaca Muerta afuera de Añelo, Neuquén (REUTERS/Alexander Villegas)

El 2025 marcó un récord de producción de petróleo crudo y gas en Argentina impulsado fundamentalmente por la operación no convencional de Vaca Muerta.

Es importante detenerse a analizar cómo se conforma este polo de producción y exportación compuesto por entre 37 y 40 grandes operadoras y más de 7.700 proveedores pyme. Esas empresas generaron, de acuerdo a cifras oficiales del 2020, 220.000 empleos directos y varios cientos de miles de empleos indirectos. Muchos analistas consideran que la expansión de la producción ha hecho que estas cifras de empleo sean mayores actualmente.

El crecimiento de la producción no convencional genera una gran necesidad de inversiones, es por ello que asegurar el financiamiento de este sector resulta de gran relevancia estratégica, dada la importancia que tiene y tendrá en los próximos años esta industria en la matriz productiva y exportadora de la Argentina.

Con la mayor estabilidad macroeconómica alcanzada, las grandes operadoras acceden a financiamiento local e internacional en condiciones razonables que les permiten financiar las inversiones necesarias.

El desafío que tiene la Argentina es desarrollar instrumentos y alternativas de financiamiento para las pymes que deben necesariamente seguir el ritmo de inversiones de la industria.

Para los proveedores pyme de servicios, con mano de obra intensiva, es crucial poder financiar eficientemente el capital de trabajo, dado que existe un desfasaje natural entre los plazos de cobro y los pagos de sueldos, cargas sociales, impuestos, etc. En este sector, la Factura de crédito electrónica ha cumplido un papel fundamental, ya que ha permitido a un gran número de proveedores recurrir a los descuentos de las mismas generando una alternativa eficiente, con costos muy competitivos. Ha contribuido la gran predisposición de la mayoría de las grandes operadoras, a aceptar rápidamente estos instrumentos para que los proveedores los puedan descontar, y una intachable conducta de pago de las mismas que ha generado que las tasas de descuento que obtienen sus proveedores son las más bajas del mercado, siendo las FCE de las empresas petroleras muy demandadas por los inversores. Dado que muchos de estos proveedores están aumentando fuertemente su operación siguiendo el ritmo de las operadoras para las que trabajan, necesitan también financiamiento a mediano plazo que les permita expandir su escala.

Para todos los proveedores de logística y para que los que utilizan intensivamente bienes de capital, es fundamental el desarrollo del leasing. Este instrumento, si bien está creciendo sostenidamente, deberá multiplicarse varias veces para abastecer las necesidades de este y otros sectores en expansión. Considerando que la mayoría de los contratos de abastecimiento o servicios que las Pymes tienen con las operadoras están nominados en dólares, es fundamental que se desarrolle una oferta importante de leasing en dicha moneda, ya que a pesar de la baja de tasas en pesos observada en los últimos meses, estas continúan resultando extremadamente altas para quienes tienen sus ingresos atados al dólar.

También es necesario incrementar la oferta de financiamiento a mediano plazo en dólares para los proveedores de esta industria, y si bien ya hay operaciones de pagarés en dólares a un año para este sector en el mercado de capitales, será fundamental el desarrollo de Obligaciones Negociables Pyme nominadas en esta moneda para dotar de mayor plazo de pago este tipo de empresas. Contribuirá muy positivamente al desarrollo de estos instrumentos, las Resoluciones adoptadas por la Comisión Nacional de Valores sobre las emisiones de bajo impacto, que simplifican estas emisiones y facilitan el acceso de las Pymes al Mercado de Capitales.

En cuanto a la oferta de bancos, se observa un incremento de la misma en operaciones en dólares, aunque la misma no es suficiente para la demanda que se generará en los próximos años. Con respecto a las operaciones en pesos, se ha observado una marcada baja de tasas de interés en los últimos meses, tendencia que deberá profundizarse acorde a un período de mayor estabilidad.

Conclusión

El sector de Oil & Gas será un pilar fundamental del desarrollo argentino en los próximos años y su crecimiento implicará crecientes necesidades de financiamiento para todos los participantes. Las grandes operadoras cuentan con recursos para obtener financiamiento tanto en el mercado local como internacional. Será un importante desafío para los diferentes actores del sistema financiero –bancos, SGRs, compañías de leasing, operadores del mercado de capitales y plataformas de financiamiento MiPyMEs) desarrollar instrumentos para acompañar el crecimiento de este sector.

El autor es CEO de Finvoi