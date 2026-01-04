Opinión

Una tragedia tras otra

El encarcelamiento de Maduro marca el final de una era y el inicio de un proceso de incertidumbre, en el que la participación ciudadana será clave para la reconstrucción institucional

Guardar
Carteles con las caras de
Carteles con las caras de Hugo Chávez y Nicolás Maduro

Venezuela vive un infierno desde hace 26 años.

Hugo Chávez asumió el poder tras el vacío generado por los dos partidos mayoritarios, uno socialcristiano y otro socialdemócrata, que habían establecido una “sociedad alternada” que enriquecía al 30% de la población y excluía al otro 70%.

Su liderazgo, carisma y la bendición de una suba del precio del petróleo le permitieron consolidar un poder basado en el reparto de subsidios sociales, sin ocuparse del desarrollo social ni económico del país.

Por su parte, Maduro heredó el poder en 2013, favorecido por la enfermedad terminal de Chávez y el respaldo de los hermanos Castro desde Cuba.

Hoy se vive el “tercer capítulo” de un drama que no se agota con la prisión y el enjuiciamiento de Maduro en Estados Unidos. Comienza el llamado “interinato” anunciado por Trump, a cargo de los estadounidenses hasta que se consolide una autoridad permanente —se supone democrática— en territorio venezolano.

Mientras tanto, Estados Unidos también se hará cargo de la administración del petróleo “al servicio del pueblo venezolano”.

En la misma conferencia de prensa en la que el presidente Trump realizó estos anuncios, también expresó que María Corina Machado, máxima líder democrática de los venezolanos, es “poco confiable” para el ejercicio del poder.

¿Qué es lo que se avecina? No lo sabemos, pero hay nubarrones muy peligrosos en el horizonte.

La mayoría de los venezolanos celebra el encarcelamiento de Maduro, y existen numerosas manifestaciones de júbilo y agradecimiento entre los millones de exiliados que hoy residen en distintos países de América, Europa, además de Australia, Japón y Sudáfrica.

Sin embargo, una cosa es la “ayuda” a un pueblo sometido a una dictadura cruel, y otra es una intervención para beneficiarse de los ricos recursos naturales —petróleo y gas—, que deben preservarse y orientarse a la reconstrucción del país y la reconciliación de una sociedad tan dañada.

Debemos esperar los acontecimientos, así como la reacción y participación del pueblo venezolano y sus representantes legítimos (elegidos por el 70% de los ciudadanos el pasado 27 de julio).

Los países de la región, hoy muy divididos, según las expresiones de varios jefes de Estado, tendrán que buscar denominadores comunes que ayuden a preservar la voluntad popular, tan desoída durante casi tres décadas.

Temas Relacionados

VenezuelaNicolás Maduro

Últimas Noticias

Lectura de verano: el regalo que dejó Milei en el arbolito

El libro “Defendiendo lo indefendible”, que el Presidente obsequió a sus ministros, aboga por un mundo sin indemnizaciones, sin salud pública y sin restricciones a la venta de niños u órganos

Lectura de verano: el regalo

Venezuela: cuando la izquierda elige el lado del verdugo

Quienes alguna vez dijeron “Nunca Más” hoy practican el “depende”. Y cuando los principios dependen, dejan de ser principios

Venezuela: cuando la izquierda elige

Argentina 2026, otra vez “tiempos difíciles”

La historia reciente de nuestro país muestra una sucesión de crisis, ajustes y políticas de excepción, en un contexto donde la deuda externa y la pobreza condicionan el futuro

Argentina 2026, otra vez “tiempos

Desacoples

Milei inicia el año fortalecido tras una victoria electoral contundente, pero con serias incógnitas sobre la generación de dólares y el impacto real del modelo económico en el empleo y el consumo

Desacoples

Defender lo defendible

El embajador Archibaldo Lanús y el ex presidente uruguayo Julio María Sanguinetti reivindican el diálogo, la diplomacia y la continuidad institucional como pilares para el desarrollo democrático y la integración latinoamericana

Defender lo defendible
DEPORTES
La publicación de Pierre Gasly

La publicación de Pierre Gasly por el cumpleaños de Michael Schumacher que generó críticas: “No fue buena idea”

Los tres futbolistas que se convirtieron en los primeros campeones argentinos del 2026

La inusual salvada del arquero del Barcelona que empujó a su defensor para evitar el gol y fue clave para ganar el clásico

Una de las figuras del Racing de Costas fue presentado como nuevo refuerzo del Inter Miami

El conmovedor posteo de la hija de Michael Schumacher en el día de su cumpleaños: “El mejor por siempre”

TELESHOW
Pampita deslumbró en Punta del

Pampita deslumbró en Punta del Este y selló la noche con un beso a Martín Pepa

Valeria Mazza y Alejandro Gravier: jornada de sol y sofisticación en Punta del Este

Gustavo Bermúdez regresa a los escenarios en Mar del Plata después de 30 años: “Como si fuera ayer”

Catherine Fulop celebró la captura de Maduro: “Es un muy buen paso hacia la libertad”

Calu Rivero abrió el debate sobre la escolarización temprana de su hijo: “Probé jardines, horarios y nada me cerraba”

INFOBAE AMÉRICA

Capturaron a Maduro: ¿por qué

Capturaron a Maduro: ¿por qué se sorprenden?

Supo que iba a morir sin ver crecer a sus hijos y escribió un ensayo desgarrador sobre la dimensión humana de la muerte

El secreto mejor guardado de la Torre Eiffel estaba oculto en la cima

Martín Kohan y un auto para ser argentinos

Delcy Rodríguez desafió a EEUU y dijo que el “único” presidente de Venezuela es Nicolás Maduro