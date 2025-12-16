La revolución de la derecha en América Latina

Javier Milei y Nayib Bukele emergen como líderes globales de la nueva derecha latinoamericana, influyendo más allá de sus fronteras. REUTERS/Cristina Sille

*Artículo publicado en Foreing Affairs

Desde prácticamente el momento en que él y su banda de rebeldes barbudos entraron a La Habana en 1959 hasta su muerte por causas naturales en 2016, el líder más emblemático de Latinoamérica fue Fidel Castro. Con su característico uniforme militar, finos puros Cohiba y maratónicos discursos vilipendiando al Tío Sam, Castro cautivó la imaginación de aspirantes a revolucionarios y de millones de personas en todo el mundo. Nunca satisfecho con gobernar Cuba, Castro trabajó incansablemente para exportar sus ideas. Su red global de aliados y admiradores creció con el paso de las décadas, incluyendo a líderes tan diversos como Salvador Allende en Chile, Hugo Chávez en Venezuela, Robert Mugabe en Zimbabue y Yasser Arafat, líder de la Organización para la Liberación de Palestina.

El comandante se revolvería en su tumba si supiera que, hoy en día, las dos figuras latinoamericanas que más se acercan a su perfil global provienen de la derecha ideológica. Javier Milei, el autodenominado presidente “anarcocapitalista” de Argentina, quien ha blandido una motosierra para simbolizar su celo por reducir el tamaño del gobierno, y Nayib Bukele, el barbudo líder millennial de El Salvador, han construido fervientes seguidores dentro y fuera del país. En lugar del omnipresente grito revolucionario cubano, ¡Hasta la victoria, siempre!, el eslogan libertario de Milei, ¡Viva la libertad, carajo!, ahora aparece en camisetas en algunos campus universitarios de Estados Unidos y es citado por políticos de lugares tan lejanos como Israel.

Al igual que Castro en su época, ambos líderes están superando con creces el peso de sus países en el escenario mundial. Milei fue el primer jefe de estado en reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump tras su elección en 2024, recibiendo una efusiva bienvenida en su resort Mar-a-Lago. Trump ha llamado a Milei “mi presidente favorito”, y en octubre extendió un paquete de rescate de 20 000 millones de dólares a Argentina, el mayor rescate de este tipo otorgado por Estados Unidos a cualquier país en 30 años. El éxito de Milei en la reducción de la burocracia y los trámites gubernamentales, que ayudó a reducir la inflación en Argentina de más del 200 % cuando asumió el cargo en 2023 a alrededor del 30 % a finales de 2025, ha sido aclamado como un modelo a seguir por la líder de la oposición conservadora del Reino Unido, Kemi Badenoch, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y muchos otros en la derecha europea. También lo ha convertido en una especie de gurú para titanes libertarios de Silicon Valley como Elon Musk, quien blandió la motosierra de Milei en el escenario de una conferencia de conservadores en Estados Unidos en febrero. Mientras tanto, la represión de Bukele contra las pandillas lo ha convertido en una figura enormemente popular en gran parte de Latinoamérica y más allá, incluso mientras ignora sin complejos las preocupaciones sobre el debido proceso y los derechos humanos. (Alrededor del 81% de los chilenos en una encuesta de 2024 le dio a Bukele una calificación positiva, superior a la de cualquier otro líder mundial y más del doble que la de su propio presidente). Bukele tiene más de 11 millones de seguidores en TikTok, más que cualquier otro jefe de estado, excepto Trump.

El verdadero fervor revolucionario en la América Latina actual, con líderes decididos a transformar no solo sus países, sino la región misma, se evidencia principalmente en la derecha ideológica. Con líderes conservadores que han ganado recientemente varias elecciones y se han consolidado como favoritos en otras durante el próximo año, América Latina parece estar preparada para un cambio único en una generación que transformaría fundamentalmente la forma en que los países abordan el crimen organizado, la política económica, sus relaciones estratégicas con Estados Unidos y China, y más. En 2025, el presidente conservador de Ecuador, Daniel Noboa, fue reelegido, mientras que el partido de Milei obtuvo una victoria inesperadamente amplia en las cruciales elecciones legislativas de mitad de mandato en Argentina, lo que impulsó aún más su agenda. Bolivia puso fin a casi 20 años de gobierno socialista con la elección de Rodrigo Paz Pereira, un reformista centrista. Los aspirantes presidenciales conservadores lideran las encuestas en Costa Rica y Perú, y se encuentran a poca distancia en Brasil y Colombia, en las elecciones que se celebrarán antes de finales de 2026.

América Latina se compone de unos 20 países con historias y dinámicas políticas distintas, y la derecha puede no prevalecer en todos los casos. Pero ha habido otros momentos históricos en los que la región se movió más o menos sincronizada: las dictaduras reaccionarias que arrasaron gran parte de la región en las décadas de 1960 y 1970 tras la Revolución Cubana, la gran ola redemocratizadora de la década de 1980, las reformas promercado del “Consenso de Washington” de la década de 1990 y la llamada marea rosa que llevó a Chávez y a otros izquierdistas al poder a finales de la década de 1990 y principios de la de 2000. Hoy, otro realineamiento regional de este tipo parece estar tomando forma, desafiando algunas de las suposiciones más básicas que el mundo exterior tiene sobre América Latina. El resultado sería una región que, en los próximos años, implementaría una política más agresiva contra el narcotráfico y otros delitos, sería más propensa a la inversión nacional y extranjera, se preocuparía menos por el cambio climático y la deforestación, y estaría ampliamente alineada con la administración Trump en prioridades como la seguridad y la migración, así como en limitar la presencia de China en el hemisferio occidental. Dada la historia del intervencionismo estadounidense en América Latina, cabría esperar que el ascenso de un presidente estadounidense de derecha, nacionalista y autoritario impulsara una resistencia de izquierda en la región. En cambio, al menos por ahora, los líderes latinoamericanos que más se benefician del regreso de Trump no son quienes lo denuncian ni lo desafían, sino quienes lo admiran, lo adulan e incluso lo emulan.

Dirección hacia la derecha

Este giro hacia la derecha no parece ser simplemente otro giro pendular cíclico relativamente menor o de corta duración en la política de la región. Un análisis cuidadoso de las encuestas y otras tendencias subyacentes sugiere que las ideas conservadoras y las prioridades políticas sí parecen estar ganando terreno en América Latina. Una encuesta anual muy seguida de cerca, realizada por Latinobarómetro, una encuestadora regional con sede en Chile, a más de 19.000 participantes en 18 países, informó que en 2024, el grado en que los latinoamericanos se identificaron como de derecha estaba en su nivel más alto en más de dos décadas. La misma encuesta mostró a Bukele como, por mucho, el político más popular en toda la región, con una calificación promedio de 7,7 en una escala de diez puntos; el menos popular, también por un amplio margen, fue Nicolás Maduro, el dictador socialista de Venezuela, con una puntuación de tan solo 1,3.

La lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico impulsa la popularidad de políticas de mano dura en países como El Salvador y Argentina. REUTERS/Jonathan Ernst/File Photo

La mayoría de las razones del ascenso de la derecha no se deben a factores externos, sino a las cambiantes realidades dentro de América Latina. Encabezando la lista se encuentra la creciente frustración pública con la delincuencia, que no es un desafío nuevo para la región, pero que ha empeorado sustancialmente en los últimos años. Según estimaciones de las Naciones Unidas, la cantidad de cocaína producida en América Latina se ha triplicado en la última década, proporcionando a las pandillas y cárteles de la región una riqueza y un poder sin precedentes y alimentando la violencia relacionada con las drogas. América Latina representa el ocho por ciento de la población mundial, pero alrededor del 30 por ciento de sus homicidios. En varios países que celebrarán elecciones el próximo año, incluidos Brasil y Perú, la delincuencia —un tema electoral que tradicionalmente ha favorecido fuertemente a la derecha— aparece en las encuestas como la principal preocupación de los votantes.

Otros factores clave en el ascenso de la derecha incluyen la expansión del cristianismo evangélico en una América Latina tradicionalmente católica, que ha transformado la política en varios países, sobre todo en Brasil, al poner en primer plano cuestiones de la guerra cultural como el aborto y la “ideología de género”. Los dramáticos colapsos económicos y sociales de Venezuela y Cuba, que se han prolongado durante años, han desacreditado las políticas socialistas en la mente de una generación de votantes en toda América Latina, hundiendo la popularidad incluso de algunos candidatos de izquierda moderada que, sin embargo, son percibidos como parte de la misma tribu ideológica. El éxodo de personas de esos dos países, y de otras naciones en crisis, como Haití y Nicaragua, ha provocado una migración sin precedentes dentro de la propia América Latina, provocando una reacción negativa en países receptores como Chile, Colombia y Perú, que algunos candidatos de derecha han buscado explotar.

Mientras tanto, la fama mundial de Milei y Bukele también ha jugado un papel clave. Aunque la mayoría de los votantes latinoamericanos no desean elegir copias exactas de Milei y Bukele, cuyas políticas muchos consideran extremas, los videos virales de los dos presidentes recibiendo recepciones estelares en la Casa Blanca y en prestigiosas reuniones como la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos han despertado curiosidad, alimentando la sensación de que los líderes de derecha están en marcha no solo en casa, sino también más allá.

El nuevo conservadurismo

Durante décadas, los políticos de la derecha latinoamericana se vieron lastrados por su asociación con las dictaduras de la Guerra Fría. Desde la década de 1960 hasta la de 1980, dictadores como Augusto Pinochet de Chile, Hugo Bánzer de Bolivia y Efraín Ríos Montt de Guatemala lideraron una represión y asesinatos generalizados, a menudo perpetrados en nombre de la lucha contra el comunismo. Tras una gran ola democratizadora que arrasó Latinoamérica en la década de 1980, la mayoría de los líderes políticos, incluidos los de la derecha, buscaron evitar cualquier asociación con esos regímenes y, por lo general, dudaron en centrar sus campañas en cuestiones de orden público por temor a parecer fascistas.

Pero la idea de que la derecha es inherentemente o únicamente autoritaria ha perdido fuerza en la América Latina actual, donde los tres casos de dictadura clara se encuentran en la izquierda ideológica: Cuba, Nicaragua y Venezuela. (Algunos otros países, como El Salvador, Guatemala y México, son regímenes híbridos, ni completamente democráticos ni autoritarios, según la encuesta global anual de salud democrática de The Economist Intelligence Unit). Una sucesión de presidentes de centroderecha que respetaban las instituciones democráticas, entre ellos Mauricio Macri de Argentina (2015-19) y Sebastián Piñera de Chile (2010-14 y 2018-22), ayudó a diluir la persistente desconfianza hacia los líderes conservadores. También es cierto que, a medida que se desvanecen los recuerdos de la Guerra Fría y aumenta la frustración con la delincuencia, las advertencias sobre el régimen autoritario han perdido algo de su fuerza. En la encuesta de Latinobarómetro, alrededor del 40 por ciento de los encuestados prefería un gobierno autoritario o no le importaba si era democrático, un aumento de unos diez puntos porcentuales con respecto a hace una década. Las encuestas realizadas en otras partes del mundo occidental han mostrado una erosión similar del apoyo a la democracia.

El giro hacia la derecha en América Latina redefine la política regional y desafía viejos paradigmas ideológicos

Durante la última década, la derecha latinoamericana también ha trabajado para deshacer la percepción arraigada de su indiferencia ante el destino de los pobres. El dogma neoliberal del Estado pequeño que guió a generaciones de líderes conservadores no ha sido desechado, pero sí ha sido enmendado, especialmente tras la pandemia de COVID-19. Los gobiernos de derecha en el poder durante el pico de la pandemia supervisaron algunas de las expansiones más ambiciosas del gasto social en América Latina y desde entonces han mantenido muchos de esos beneficios. Por ejemplo, en Chile —un país que durante décadas fue el ejemplo perfecto del neoliberalismo de Estado pequeño y promercado— el gobierno conservador de Piñera gastó proporcionalmente más en ayuda relacionada con la pandemia que cualquier otro país de la región. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro supervisó una expansión masiva de Bolsa Família (“Beca Familia”), un programa de renombre internacional de transferencias de efectivo a los pobres que previamente había atacado como socialismo desacertado. Bolsonaro incluso aumentó el pago del programa en un 50 por ciento en los meses previos a su fallida campaña de reelección en 2022. Más recientemente, en Argentina, incluso mientras Milei alegremente tomaba su motosierra para otros programas gubernamentales, duplicó el tamaño de las transferencias de efectivo para los pobres del país, lo que ayudó a su gobierno a mantener el apoyo de muchos en la clase trabajadora y evitar el malestar social masivo que condenó a las anteriores medidas de austeridad argentinas.

Aunque en toda Latinoamérica la izquierda todavía se considera más generosa en su gasto social, su ventaja ya no es tan grande como antes. Al neutralizar en parte las críticas de que sus líderes son elitistas o antidemocráticos, la derecha ha podido centrarse en temas que juegan a su favor. Ninguno ha sido más relevante que la seguridad. Los cárteles y otros grupos del crimen organizado se han vuelto mucho más poderosos en la última década, gracias en parte a un asombroso aumento de sus ingresos provenientes del narcotráfico. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cantidad de cocaína producida a nivel mundial alcanzó un estimado de 3.700 toneladas en 2023, en comparación con 902 toneladas en 2013. Casi toda la coca del mundo, la materia prima de la droga, se produce en tres países latinoamericanos: Bolivia, Colombia y Perú, y prácticamente todos los demás países de la región son una plataforma para el narcotráfico y, cada vez más, un mercado de consumo por derecho propio.

De hecho, gran parte de la creciente indignación por la delincuencia en Latinoamérica se debe a los cambios en cómo y dónde se consume la cocaína. La idea de que la cocaína fluye solo hacia el norte, hacia los fiesteros adinerados de Berlín, Londres y Nueva York, es menos cierta hoy que nunca: la droga se desplaza cada vez más hacia el este, el oeste y el sur. Si bien América del Norte sigue siendo el principal mercado, representando alrededor del 27 % del consumo mundial de cocaína, seguida de Europa con el 24 %, América Latina y el Caribe le siguen de cerca, representando alrededor del 20 % del consumo mundial, según estimaciones de la ONU. Asia (alrededor del 14 % del consumo mundial) y África (alrededor del 13 %) también albergan mercados en rápida expansión para la droga.

La evolución geográfica del consumo de cocaína ha provocado, a su vez, cambios importantes en las rutas de contrabando, especialmente las que conducen a la costa del Pacífico, convirtiendo a países latinoamericanos, antes relativamente pacíficos, como Chile, Costa Rica y Ecuador, en campos de batalla donde los cárteles se disputan el control de puertos marítimos y otros centros de tránsito clave. Con cantidades de dinero sin precedentes, los cárteles se han diversificado hacia otras actividades, como la extorsión, el robo de carga, el secuestro, la minería ilegal, la tala en la Amazonía y el tráfico de migrantes con destino a Estados Unidos.

Las consecuencias han sido impactantes incluso para una región azotada desde hace tiempo por el narcotráfico y la violencia. Las imágenes de pandilleros armados con fusiles tomando como rehenes a periodistas en una estación de televisión en Ecuador en 2024 circularon por todo el mundo. La ciudad costera ecuatoriana de Durán, escenario de una guerra territorial entre cárteles albaneses, colombianos y mexicanos, es ahora la ciudad más peligrosa del mundo según algunos índices, con una tasa anual de homicidios de aproximadamente 150 por cada 100.000 personas, acercándose a la de Medellín, Colombia, a principios de la década de 1990, la era del notorio capo de la droga Pablo Escobar. El reciente asesinato de Miguel Uribe, candidato presidencial de derecha en Colombia, ha avivado los temores de que dos décadas de progreso en seguridad en ese país se estén desmoronando. Una encuesta de 2023 mostró que más del 85 por ciento de los chilenos ahora evitan a veces salir de noche y solo el ocho por ciento se siente seguro. En Costa Rica, conocido desde hace tiempo como un paraíso turístico tan seguro que no necesitaba un ejército permanente, los homicidios se han disparado en más del 50 % desde 2020, convirtiéndose el país en uno de los principales puntos de transbordo de cocaína del mundo. Incluso en los pocos países donde los homicidios han disminuido en los últimos años, como Brasil, las tasas de otros delitos, como el robo, siguen siendo altas.

En tales circunstancias, queda claro por qué Bukele y otros políticos que prometen un enfoque de mano dura contra la delincuencia han logrado avances. Desde que Bukele asumió el cargo en 2019, los homicidios han disminuido en El Salvador en más del 90 por ciento, y según algunos indicadores, el país ahora es uno de los más seguros de América, con una tasa de homicidios comparable a la de Canadá. Muchos observadores en América Latina no consideran que el enfoque de Bukele —suspender derechos constitucionales como el debido proceso y la libertad de reunión, y encarcelar a aproximadamente el 2 por ciento de la población adulta del país— sea particularmente problemático. Incluso en Chile, que alberga algunas de las instituciones democráticas más sólidas de la región, el 80 por ciento de los encuestados en una encuesta reciente coincidió en que apoyaría un “estado de excepción”, suspendiendo ciertas libertades civiles para combatir la delincuencia. Después de que una operación policial en Río de Janeiro en octubre degenerara en un tiroteo caótico, que provocó más de 120 muertes, los grupos de la sociedad civil brasileña reaccionaron con horror. Pero una encuesta realizada días después mostró que la mayoría de los residentes de la ciudad consideraban que la redada había sido un éxito. El apoyo a la severa represión fue tan fuerte entre los encuestados de las favelas como en las zonas más adineradas. En toda la región, incluso algunos líderes que rechazan las medidas extremas están atendiendo el llamado a un enfoque más duro contra la delincuencia mediante la construcción de nuevas cárceles de alta seguridad y el aumento de las detenciones de líderes de pandillas.

Mientras tanto, los políticos que no logran controlar la seguridad se arriesgan cada vez más a perder sus escaños. En Brasil, las encuestas sugieren que la debilidad percibida del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en materia de delincuencia es un obstáculo significativo para su intento de reelección en 2026. En México, el asesinato de un alcalde vocal anticrimen en noviembre provocó una ola de protestas callejeras e intensas críticas a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, aunque es más dura con los cárteles que su predecesor, obtiene calificaciones más bajas de los votantes en seguridad que en cualquier otra área. En Perú, en octubre, hombres en motocicletas abrieron fuego en un concierto, hiriendo a cuatro; el ataque fue la gota que colmó el vaso para la presidenta peruana Dina Boluarte, quien ya tenía un índice de aprobación de un solo dígito bajo debido a la presunta corrupción en su gobierno y otros desafíos. Días después del ataque, el congreso de Perú votó 122-0 para destituirla de su cargo, citando “incapacidad moral permanente”.

Cambios marinos

Sin duda, la izquierda se mantiene vigente y competitiva electoralmente en gran parte de la región. Su mensaje, centrado en la desigualdad económica, probablemente siempre resonará entre los votantes de una región con la mayor brecha entre ricos y pobres del mundo. La izquierda también cuenta con líderes relativamente populares, elegidos democráticamente, como Lula, quien se presentará a su cuarto mandato (no consecutivo) como presidente de Brasil en 2026, y Sheinbaum, quien se ha ganado admiradores en el extranjero por su manejo sereno pero firme de las difíciles negociaciones con Trump sobre comercio e inmigración. En algunos casos, la derecha puede liderar las encuestas en parte porque la izquierda está actualmente en el poder, y los gobernantes han tenido dificultades para ganar elecciones en América Latina y en gran parte del mundo democrático. De igual manera, algunos observadores han argumentado que el cambio actual tiene poco que ver con las consideraciones ideológicas tradicionales de izquierda versus derecha y que los populistas y los outsiders políticos de todo tipo están en auge.

Existen otras razones para ser escépticos respecto a la materialización plena de una ola de derecha en Latinoamérica. En Colombia y Chile, los gobiernos de izquierda tienen índices de aprobación de entre el 30 % y el 40 %, lo cual no es alto, pero tampoco tan bajo como para descartar la posibilidad de un futuro éxito electoral para sus partidos. Además, en Colombia y Brasil, la proliferación de candidatos de derecha podría dividir el voto, lo que podría resultar en una segunda vuelta electoral en la que el público considere al candidato conservador demasiado extremista y un candidato de izquierda o centro resulte vencedor. Noboa, presidente de Ecuador, no logró en noviembre la aprobación de un referéndum que habría permitido la instalación de bases militares extranjeras en su país, entre otras reformas, lo que sugiere que habrá ciertos límites al poder que los líderes de derecha pueden acumular.

Quizás irónicamente, uno de los mayores riesgos para un giro conservador en América Latina podría ser Trump. El presidente estadounidense ha prestado una intensa atención a la región en su segundo mandato, evidencia de que algunas de sus principales prioridades nacionales —combatir el narcotráfico y la inmigración ilegal— requieren un fuerte compromiso con América Latina y el Caribe. Sin embargo, las encuestas sugieren que Trump no es particularmente popular en la región. Obtuvo un desempeño relativamente bajo en la encuesta Latinobarómetro, con una calificación promedio de solo 4.2 en su escala de diez puntos, y algunas de sus políticas han provocado una reacción negativa que amenaza con derribar a sus aliados conservadores en la región. Por ejemplo, la decisión de Trump de imponer algunos de los aranceles más altos del mundo a Brasil y su exigencia de que se retiren los cargos penales contra Bolsonaro en relación con un intento de golpe de Estado en 2023 provocaron un aumento del nacionalismo brasileño, una caída del apoyo a Bolsonaro y un aumento en los índices de aprobación de Lula. De la misma manera, la promesa de Trump de “recuperar” el Canal de Panamá para Estados Unidos dañó la popularidad del presidente panameño, José Raúl Mulino, uno de los políticos más pro-estadounidenses en América Latina.

El auge del cristianismo evangélico y los temas de guerra cultural transforman el debate político en Brasil y otros países latinoamericanos. REUTERS/Jorge Silva

Pero el papel de Washington en el hemisferio es otro ámbito en el que el panorama político parece estar cambiando de forma impredecible. El rescate financiero de Argentina por parte de Trump fue ampliamente considerado como decisivo para asegurar la victoria, mucho más amplia de lo esperado, del partido de Milei en las elecciones de mitad de mandato. Muchos se sorprendieron cuando las encuestas mostraron un apoyo considerable en toda Latinoamérica a los ataques militares de Trump contra presuntos barcos de narcotráfico y otros objetivos en Venezuela. El mensaje aparente fue que, una vez más, la indignación generalizada contra los cárteles de la droga en la región y el rechazo público generalizado a Maduro superaron otras preocupaciones públicas.

Si se materializa un giro hacia la derecha, como sugieren las tendencias actuales, las consecuencias podrían ser devastadoras. La última vez que la política latinoamericana se movió al unísono, durante la ola izquierdista de la primera década del siglo XXI, sirve como guía de lo que podría ser posible. En aquel entonces, un grupo de líderes con amplios alineamientos, entre ellos Chávez, el presidente argentino Néstor Kirchner y Lula, logró hundir un acuerdo comercial hemisférico promovido por los presidentes estadounidenses Bill Clinton y George W. Bush, lo que alteró fundamentalmente la trayectoria económica de la región durante los años posteriores. Los presidentes latinoamericanos de izquierda implementaron políticas sociales más sólidas para garantizar que los frutos del auge de las materias primas de esa década se distribuyeran equitativamente, ayudando a decenas de millones de latinoamericanos a salir de la pobreza y asegurando mayores recursos para la educación y la salud. El relativo consenso ideológico también dio lugar a renovados esfuerzos de colaboración regional, con la creación, en 2008, de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), un grupo que buscaba promover el comercio intrarregional y la cooperación social, y proporcionar un foro para la toma de decisiones regional que excluyera a Estados Unidos. Fue desmantelado efectivamente a fines de la década de 2010 cuando los gobiernos de izquierda perdieron el poder y sus sucesores consideraron que el bloque era demasiado ideológico.

Hoy en día, muchos observadores apuestan a que un cambio similarmente transformador, pero esta vez hacia la derecha, resultaría en una ola de políticas más favorables a las empresas en toda América Latina. Tras la llamada década perdida, en la que las economías de la región crecieron solo alrededor de un uno por ciento anual en promedio entre 2014 y 2023, el ritmo más lento entre los principales bloques de mercados emergentes, muchos políticos prometen seguir el ejemplo de Milei reduciendo las regulaciones y el tamaño del gobierno. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y uno de los principales candidatos en las elecciones peruanas, ha calificado a Milei de “salvador”. En Colombia, la periodista de derecha Vicky Dávila, quien se presenta a las elecciones presidenciales de 2026, ha contratado a Axel Kaiser, exasesor de Milei, para que colabore en su campaña. (El hermano de Kaiser, Johannes, fue candidato de derecha en las elecciones chilenas de 2025). José Antonio Kast, el candidato conservador en la segunda vuelta de las elecciones chilenas de diciembre, prometió recortar los gastos del gobierno en 21.000 millones de dólares y al mismo tiempo reducir la burocracia, un plan que, según él, ayudaría a Chile a lograr un crecimiento económico anual del cuatro por ciento, el doble del ritmo de los últimos años.

La historia moderna de Latinoamérica está plagada de medidas de austeridad y planes proinversión que fracasaron debido al malestar social o la falta de apoyo político. Los inversores también corren el riesgo de sobreestimar la capacidad de cualquier político para superar los desafíos estructurales de larga data de la región, como los bajos niveles educativos y de productividad. Sin embargo, los mercados financieros han reaccionado con considerable entusiasmo al potencial de cambio, y un índice muy seguido que sigue los precios de las acciones en Latinoamérica registró un aumento de más del 30 % en 2025, lo que indica altas expectativas de un crecimiento económico más rápido y mejores ganancias corporativas bajo el liderazgo de la derecha. Muchos creen que, con más líderes promercado al mando, la región puede alcanzar mejor su potencial como proveedora de minerales críticos, como el litio y las tierras raras, así como de petróleo y gas. En octubre, Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, anunció planes para invertir en centros de datos relacionados con la inteligencia artificial y otros proyectos en Argentina que podrían alcanzar un valor de hasta 25 000 millones de dólares, lo que refleja el amplio entusiasmo en Silicon Valley por Milei y su estilo de política económica en general.

Una América Latina más derechista también podría adoptar una postura más escéptica respecto a China y acercarse más a Estados Unidos. Una generación anterior de líderes conservadores se mostró reticente a elegir entre las dos superpotencias. China es el principal socio comercial de varios países latinoamericanos, como Brasil, Chile, Perú y Uruguay, mientras que Estados Unidos sigue siendo, con diferencia, el mayor inversor en la región. Sin embargo, la administración Trump ha intensificado la presión sobre sus aliados para que se alejen de Pekín, especialmente en lo que respecta a la inversión china en áreas potencialmente sensibles como las telecomunicaciones y la infraestructura portuaria. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, describió el reciente paquete de rescate para Argentina como un intento explícito de contrarrestar la creciente influencia de Pekín, calificándolo de parte de una nueva “Doctrina Monroe económica”, en referencia a la idea del siglo XIX de que las potencias extranjeras no son bienvenidas en el hemisferio occidental. Algunos observadores han especulado que Washington podría haber impuesto condiciones a la ayuda, como exigir a Buenos Aires que posiblemente reduzca o rescinda el contrato de arrendamiento de Pekín sobre una estación espacial en el sur de Argentina que, según Estados Unidos, podría eventualmente tener usos militares. En términos más generales, Trump parece decidido a enviar el mensaje de que recompensará a sus aliados en América Latina con ayuda y otros beneficios, mientras castiga a los gobiernos antagonistas con aranceles y sanciones. Queda por ver si una nueva ola de líderes responderá a estos incentivos o mantendrá una postura de no alineamiento.

A principios de la década de 1990, una generación de líderes de izquierda se conoció personalmente en eventos como el Foro de São Paulo, una conferencia de grupos de izquierda fundada por el Partido de los Trabajadores de Brasil, lo que contribuyó a su coordinación regional en años posteriores. Hoy en día, muchos miembros de la nueva derecha latinoamericana también están forjando vínculos estrechos, incluso en eventos como la Conferencia de Acción Política Conservadora, que comenzó en Estados Unidos en la década de 1970 y se ha extendido a la región en los últimos años. Entre los invitados se encuentran Milei, Bukele, miembros de la familia Bolsonaro y el presidente chileno Kast. Algunos en la región se muestran optimistas respecto a que estos vínculos sociales conducirán a una mayor coordinación en temas como el comercio, la infraestructura y la lucha contra el crimen organizado.

Finalmente, el cambio también podría resultar en cambios radicales en una variedad de otros temas. Una América Latina más conservadora probablemente se preocupará menos por el cambio climático o la deforestación en la Amazonía, especialmente si la derecha regresa al poder en Brasil. Algunos líderes de derecha también podrían intentar cerrar las fronteras de sus países a una mayor inmigración; Kast propuso construir una barrera fronteriza al estilo estadounidense y deportar a migrantes no autorizados de Haití, Venezuela y otros lugares. Temas sociales como el aborto también podrían cobrar importancia en la política nacional, dado el creciente porcentaje de votantes cristianos evangélicos en Brasil y varios otros países de la región. En una posible señal de lo que vendrá, en julio, Milei ayudó a inaugurar la iglesia evangélica más grande de Argentina, con capacidad para 10,000 personas. En su discurso a los fieles, citó la Biblia, a Max Weber y al economista conservador Thomas Sowell para explicar cómo los “valores judeocristianos” han inspirado las políticas de su gobierno.

De hecho, la América Latina actual es una región donde el tono y la esencia de algunos acontecimientos políticos no desentonarían en Texas o Nebraska; donde los líderes políticos tradicionales hablan con entusiasmo de disciplina fiscal y represión policial; y donde las demandas de justicia social parecen haber sido sustituidas, al menos por ahora, por invectivas contra narcoterroristas y dictadores socialistas. Si la generación actual de líderes de derecha logra alcanzar y mantener el poder, creen que pueden crear una América Latina que se deshaga de su reputación mundial de criminalidad y estancamiento económico, colabore más estrechamente con gobiernos afines en Estados Unidos y Europa, y, en última instancia, sea segura y próspera, de modo que sus ciudadanos deseen quedarse en lugar de buscar una vida mejor en otro lugar. Eso no sería una revolución en el sentido en que Castro la definió. Pero, aun así, sería un cambio drástico.