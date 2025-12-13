Un año de reacomodamientos: entre la volatilidad, la nueva regulación y los primeros signos de recuperación

La industria de Fondos Comunes de Inversión atravesó uno de los períodos más volátiles y transformadores de su historia reciente (Foto: AP)

Transformaciones profundas, ajustes regulatorios y señales de mayor dinamismo marcaron una etapa clave para los fondos de inversión en plena reconversión.

A pocas semanas del cierre de un año profundamente dinámico, la industria de Fondos Comunes de Inversión atravesó uno de los períodos más volátiles y transformadores de su historia reciente.

Desde el inicio del invierno, el mercado enfrentó modificaciones relevantes en la política de encajes aplicados a los money markets, con el propósito de equipararlos al régimen vigente para el resto de los depósitos y extender la duration de los pasivos en el sistema financiero. Esta medida se combinó con el proceso de desarme de LEFI por parte de las entidades bancarias y la consecuente migración hacia instrumentos de mayor plazo, como las Lecap. El resultado fue un reacomodamiento abrupto en los flujos y en el comportamiento de los fondos que operan sobre la curva de renta fija.

En ese escenario, agosto se destacó por la fuerte tensión electoral, que impactó en forma directa en los movimientos del mercado. El deterioro de los flujos fue instantáneo: los Money Markets clásicos registraron un retroceso acumulado del 14% anual (bajaron en $4.189.593 millones), los fondos T+1 cayeron 42% ($2.080.397 millones) y las carteras centradas en Lecap retrocedieron 52% ($6.945.478 millones). El clima de incertidumbre acentuó la tendencia de resguardo y la cautela en la toma de decisiones.

Una vez superado el proceso electoral y estabilizada la situación política, los signos de recuperación comenzaron a materializarse. Al 28 de noviembre, la normalización del mercado quedó visible a través de una recomposición significativa en los principales vehículos de inversión.

Los Money Markets tradicionales lograron dejar atrás el balance negativo para llegar a un rendimiento anual neutro (0%), con un saldo neto de 66.474 millones. Este repunte se explicó principalmente por el fuerte reingreso de fondos en las últimas semanas, con más de $4 billones.

Además, se empezaron a identificar señales concretas de reactivación sobre la curva de renta fija, donde los fondos T+1 cosecharon flujos positivos de casi $1 billón en el mismo lapso. Aún así, los fondos de Lecap se mantienen en una posición expectante frente al ajuste de tasas y la paulatina normalización del mercado, con una captura más modesta de $94.968 millones durante el último mes.

Fondos comunes en dólares

Un fenómeno destacado de estos meses fue el protagonismo de los FCI denominados en dólares. En un contexto preelectoral signado por la búsqueda de cobertura, la preferencia de los inversores osciló hacia la sobre dolarización de sus carteras, con la intención de sacar el máximo rendimiento posible a cada dólar disponible.

Los Money Markets en dólares acumularon suscripciones netas que superan los 4.168 millones. A la vez, los fondos de renta fija global -incluyendo instrumentos argentinos- registraron un flujo neto superior a USD 595 millones, dejando en claro la relevancia de los instrumentos dolarizados para proteger el capital y buscar rentabilidad fuera de la plaza local en moneda doméstica.

Hacia el cierre de este ciclo, la industria muestra signos de mayor madurez, tanto desde el lado de los actores institucionales como en la gestión de portafolios.

A partir de la Resolución General 1093, se estableció un tope del 20% a la posición en cauciones dentro de los fondos Money Market

Actualmente, muchas tesorerías corporativas ya consideran consolidado su ejercicio anual y prefieren mantener posiciones estables, mientras el mercado tiende a desacelerar los movimientos en esta etapa. Este comportamiento coincide con la compresión observada en la curva CER posterior a las elecciones, que permitió alcanzar retornos directos cercanos al 19% en los fondos de Letras durante los últimos tres meses.

En medio de este proceso de ajuste constante, la regulación tuvo un papel central durante las últimas jornadas. A partir de la Resolución General 1093, se estableció un tope del 20% a la posición en cauciones dentro de los fondos Money Market. Hasta el inicio de la normativa, la industria mantenía en promedio una exposición del 26%, por lo que la reducción obligatoria del 6% implicó una rápida migración hacia cuentas remuneradas cuyo rendimiento se encuentra por debajo del producido por las cauciones.

El impacto se reflejó inmediatamente: la tasa de caución cayó 55 puntos básicos y el rendimiento promedio de los Money Markets cerró en una TNA del 22%, con una baja de 0,70% TNA frente a la última rueda previa al cambio normativo.

Esta etapa de readecuaciones, desafíos constantes y respuestas ágiles demostró la capacidad de adaptación de la industria frente a un contexto desafiante, marcado por la volatilidad local e internacional y la necesidad de articular nuevas estrategias frente a un tablero regulatorio en transformación. Si bien los cambios obligan a repensar continuamente el mapa de decisiones, también generan oportunidades para consolidar un mercado más eficiente, alineado y preparado para el futuro.

La industria de fondos comunes, lejos de ceder ante la inestabilidad, renovó su compromiso con la transparencia, la diversificación y la gestión dinámica. El cierre del año encuentra al sector en plena transición, motivado por el objetivo compartido de construir un mercado financieramente sólido y sostenible para todos sus participantes.

El autor es Encargado del Desarrollo Comercial de FCI de Grupo IEB