Javier Milei apuesta a la nueva composición del Congreso para que se aprueben sus reformas (Foto: Maximiliano Luna)

Los argentinos le otorgaron al presidente Javier Milei el pasado 26 de octubre un “nuevo tiempo de espera”, como define categóricamente el politólogo Hugo Quiroga. ¿Por qué y para qué?

Hace más de dos años un protagonista político del gobierno del presidente Macri le dijo a esta cronista: “Es necesario un Milei para hacer el trabajo que ningún político quiere hacer”. Definición que obliga a realizar la siguiente pregunta: ¿qué Argentina tenemos?

La primera respuesta es que tenemos un país destruido, pero, ¿por qué? Un sinfín de corrupciones lo hicieron. La corrupción amaña cualquier proyecto porque las realizaciones se ajustan al traje de la conveniencia de quien las realiza.

La legión de pobres es una triste muestra de esa realidad. Sus intermediarios, ricos. Empresarios ricos con empresas quebradas. Sindicalistas ricos con trabajadores pobres. Políticos ricos con población enriquecida. Y la lista se amplía. Debo aclarar una vez más que no todos son así, pero dado los resultados, la corrupción comprende a una amplia mayoría.

Podemos concluir que los lazos corporativos frenan el avance de una Argentina que tiene con qué, pero la corrupción estructural lo imposibilita.

La pregunta que se impone es: ¿cómo, qué y quién desmantela el capitalismo de amigos de una Argentina subsidiada, denunciado por el ex ministro Roberto Lavagna? A países que han logrado construir un capitalismo competitivo, con carácter social y rasgos progresistas, les va bien. ¿Por qué, la dirigencia política argentina se declara incompetente? ¿Será porque son parte del gran problema?

Hasta aquí, ni el kirchnerismo ni el macrismo lo resolvieron. Y a juzgar por sus primeros dos años, el presidente Milei no asoma como protagonista de este cambio. Sí de otros acordes a su pensamiento, y cuyas consecuencias hasta ahora son bajos salarios, bajas jubilaciones, despidos por doquier, cierre de gran parte de la industria nacional ante la apertura indiscriminada con mano de obra extranjera, desfinanciación educativa, reducción a su mínima expresión de la ciencia y tecnología argentina.

La política, cuyos dirigentes siguen negándose a protagonizarla, debiera construir una fuerza capaz de hacer los cambios necesarios, transformando una Argentina herida, no con más rotos, sí con la decisión de exterminar la corrupción. Hoy no existe, ¿por qué?

Volviendo a lo señalado por el Dr. Quiroga sobre el nuevo tiempo de espera social: con la invalorable ayuda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Milei pudo transformar ese agotamiento preelectoral y lograr un waiver social y más tiempo otorgado por una sociedad con espera agotada. ¿Cuánto tiempo es ese tiempo? Imposible saberlo. Tal vez irá de la mano de lo que esa sociedad –la del 41% del 60% de los votantes- sienta que le es devuelto en acciones por el presidente argentino.

La oposición debe ser mucho más que la que se aglutina en el Congreso nacional. Su desafío es juntar voces construyendo alternativa con respuestas concretas. Resulta increíble que el 26 de octubre la principal propuesta de la oposición mayoritaria haya sido “Cristina libre”.

En Extraordinarias, el Gobierno ingresó por el Senado el proyecto de ley de Modernización Laboral. Consultado el diputado Agustín Rossi sobre si el peronismo tendrá proyecto alternativo, manifestó: “El peronismo en Diputados, como en el Senado, tendrá despacho de minoría, dictamen propio y tratará de unificarlo en ambas Cámaras”.

Se supone que el proyecto será de ampliación de derechos.

Infobae consultó a dos ex ministros de Trabajo a propósito del proyecto de Ley. La Dra. Graciela Camaño, dijo: “Es una nueva oportunidad perdida de planificar las relaciones de trabajo con visión de futuro. Se trata de una nueva victoria pírrica del gobierno de turno que solo perjudica al trabajador. El peronismo otorga derechos en los papeles que en la realidad son impracticables. Luego, vienen los liberales, los recortan, siempre en desmedro de los trabajadores. En Argentina es fácil hacer una buena reforma laboral porque los sectores con privilegio están claramente identificados, como también aquellos que necesitan mayor flexibilidad. La tecnología es una realidad, hay legislación comparada para consultar”.

El ex ministro Jorge Triaca, por su parte, manifestó: “El Gobierno quiere dar certezas en las relaciones laborales entre empleadores y empleados y para ello corrigió muchas cuestiones que han sido motivo de litigios que han incrementado el costo y la incertidumbre laboral. Por eso, en los últimos 12/13 años no se ha generado empleo privado en Argentina y tampoco ha resuelto la situación de aquellos trabajadores que no tienen cobertura, que son aproximadamente el 40%. No es solo por esta ley que habrá más trabajo; habrá más trabajo porque hay condiciones de empleo que mejoran. Y en la medida que crezca la economía, hay más chances de que se genere empleo”

El Dr. Mario Ackerman, consultado por Infobae, expresó: “Este proyecto de reforma laboral merece dos reproches fundamentales, a los que resulta difícil jerarquizar en importancia. El primero y más evidente es el de su contenido: un ataque frontal y desembozado a las débiles posibilidades que tienen, hasta hoy, los trabajadores para defenderse del abuso de la posición jerárquica que sus empleadores tienen frente a ellos. No menor es el modo en que se ha diseñado este proyecto, no como producto de un acuerdo entre empleadores y trabajadores, sino un acto unilateral. En el mundo, en esta materia, las experiencias de reformas laborales exitosas son las que luego de concesiones recíprocas entre empleadores y trabajadores acuerdan y luego los gobiernos acompañan produciendo las modificaciones legislativas necesarias. A la inversa de lo sucedido aquí”.

El Dr. Eugenio Semino señala que “tanto la reforma laboral y fiscal debieran ser consideradas conjuntamente con la reforma previsional, dado que el financiamiento de la seguridad social en Argentina proviene de estos dos campos que están siendo reformados. Por un lado, aportes y contribuciones en lo laboral y la quita del aporte patronal (recordar los 8 puntos de Cavallo). Y del lado fiscal, todos los impuestos que se modifiquen tendrán un impacto en la seguridad social. Sigue siendo el fondo de la seguridad social el reservorio de garantía del superávit fiscal del gobierno”.

En cuanto al capítulo fiscal de la reforma laboral, el Dr. Cesar Litvin expuso: “Todo está apuntado a una baja de impuestos, desde reducción de alícuotas en ganancias, exención de alquileres y rentas financieras excepto en moneda digital, eliminación de impuestos internos, actualización de los quebrantos impositivos. Se crea el RIMI, orientado a la pequeña y mediana empresa, que contempla amortización acelerada, devolución anticipada del IVA y reemplazo de activos. Pero todo esto será en vano si las provincias y los municipios no actúan en concordancia”.