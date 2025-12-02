Opinión

Jóvenes, finanzas digitales y mora

Un cóctel que la industria no puede ignorar

Guardar
Imagen destacada
Imagen destacada

Según los últimos datos respecto al comportamiento de pago, el promedio general de mora del último mes en Argentina es 15%. Al analizar esa conducta por rango etario se observa que los jóvenes de menos de 25 son un 50% más morosos. Si bien estas cifras se enmarcan en un contexto general de aumento de la mora y coinciden con las tendencias habituales en esa edad, es importante evaluar cómo la industria puede atender las necesidades de las nuevas generaciones y acompañarlas en la construcción de perfiles crediticios saludables.

Los jóvenes, en general, se caracterizan por su dinamismo, adaptabilidad tecnológica y una mirada más abierta a nuevas formas de manejar las finanzas pero enfrentan desafíos significativos en materia de educación financiera. Una de las problemáticas más destacadas es la falta de historial crediticio, ya que muchos de ellos están ingresando al mundo laboral sin haber accedido con anterioridad a productos financieros tradicionales como préstamos o tarjetas de crédito. Esto genera barreras en el acceso al financiamiento, ya que las instituciones que lo otorgan dependen en gran medida de datos históricos para evaluar el riesgo.

Sin embargo, con el auge de las billeteras virtuales, es posible construir los primeros pasos de un historial crediticio a través de transacciones cotidianas como pagos digitales, recargas y transferencias e incluso mediante el acceso a microcréditos. Con estas fuentes de información sumadas a datos demográficos, la tecnología de evaluación crediticia permite generar scorings precisos y predictivos para jóvenes sin historial tradicional, con información de calidad sobre la probabilidad de cumplimiento de pago.

La digitalización sin duda facilita el acceso al crédito, pero también expone a los jóvenes a otros riesgos, como el ingreso a apuestas online. Al estar todo a un clic de distancia, sin efectivo de por medio y con el anonimato que ofrecen algunas plataformas, muchas veces se terminan normalizando prácticas de compras desmedidas o juego compulsivo, sin dimensionar las consecuencias.

La tecnología tiene un enorme potencial para el acceso al crédito, pero necesita ir de la mano de la educación y la regulación. Es fundamental que en la industria se promueva la formación financiera desde edades tempranas.

Temas Relacionados

Educación financiera Industria Billeteras virtuales Jóvenes Crédito Regulación Tecnología financiera

Últimas Noticias

Tensiones en torno al proyecto de Ley de libertad educativa

El proyecto de Ley de Libertad Educativa propone un cambio radical en el rol del Estado en la educación argentina

Tensiones en torno al proyecto

El proceso climático y el agotamiento del sistema de las COPs

El Acuerdo de París estableció un marco inicial, pero los compromisos estatales carecen de claridad y mecanismos efectivos de rendición de cuentas

Infobae

Por qué es indispensable la reforma laboral

Flexibilizar la legislación del trabajo en relación de dependencia puede impulsar la creación de empleo y adaptarse a los cambios tecnológicos que demanda el siglo XXI

Por qué es indispensable la

Las finanzas del futuro

Argentina juega un papel crucial en la innovación y la consolidación de los servicios financieros en la región

Las finanzas del futuro

Entre domicilios y cárceles: la reforma legal que Argentina necesita

La prisión domiciliaria y el desafío global de gestionar a los internos de alto riesgo

Entre domicilios y cárceles: la
DEPORTES
El tragicómico sorteo del Mundial

El tragicómico sorteo del Mundial 94: la estrella de Hollywood que ridiculizó a Blatter y una estruendosa ausencia

Mano a mano con Roberto Trotta: “el malo” que dejó atrás en Estados Unidos, sus charlas con Chilavert y el equipo al que sueña dirigir

Entrevista a Valentín Perrone, el “europibe” que brilló en la antesala del Moto GP: “Mi sueño es llevar a la Argentina a lo más alto”

Un gol anulado, penales no sancionados y la patada que mereció la roja: las polémicas de Racing y Tigre

Argentina aplastó 105-49 a Cuba y dio otro paso para llegar al Mundial de básquet 2027

TELESHOW
Wanda Nara reconoció que tuvo

Wanda Nara reconoció que tuvo un acercamiento con Sebastián Yatra: “Me mandó un collar”

Yanina Latorre anunció su pase a la pantalla de Telefe: “Tengo pánico”

La divertida anécdota de Guillermo Francella sobre su encuentro con Woody Allen en Nueva York: “No me llega el agua al tanque”

La ovación a Nelson Castro tras dirigir a la Orquesta Sinfónica Juvenil en Chascomús: “Hay un trabajo de inclusión y de calidad”

Maxi López contra Mauro Icardi: “Se merece un golpe; con Wanda metieron a los chicos para hacerme daño”

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras 2025 EN

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: tras un día, el CNE sigue sin definir un ganador y solo procesó el 57% de los votos

El papa León XIV cierra su visita a Líbano con una misa y una oración en silencio en el lugar de la explosión del puerto de 2020

El enviado de EEUU se reúne con Putin en Moscú para evaluar la propuesta de Trump destinada a poner fin a la guerra en Ucrania

Dar las gracias: Delphine de Vigan, un compendio de sabiduría y lo que pasa cuando partimos

El arte argentino desembarca a lo grande en la Semana del Arte de Miami