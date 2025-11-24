Opinión

COP30 de Belém: América Latina y el Caribe en el centro del mapa geopolítico global de sostenibilidad

La cumbre climática consolidó a la región como líder en inversión verde, protección ambiental y alianzas estratégicas, con proyectos esenciales en la Amazonía y un enfoque clave en cerrar brechas sociales

Guardar
a Amazonía, cuyos bosques almacenan
a Amazonía, cuyos bosques almacenan más de 56 mil millones de toneladas de carbono, resulta esencial para mantener el ciclo hidrológico y la seguridad hídrica de Sudamérica - crédito Colprensa

Que América Latina y el Caribe es una región clave para la acción climática global no es una novedad. Una matriz eléctrica 60% renovable, bajísimos niveles de emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI), y el 70% de las especies de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y plantas del mundo hacen que nuestro territorio no sea solo un reservorio de biodiversidad, sino un actor estratégico para liderar la triple transición energética, verde y social.

De igual forma, la Amazonía es mucho más que un símbolo climático. Sus bosques almacenan más de 56 mil millones de toneladas de carbono y sostienen el ciclo hidrológico que alimenta la agricultura y la seguridad hídrica de todo Sudamérica.

Aunque enfrenta problemas vinculados a la deforestación, esa subregión sigue siendo un sumidero neto de carbono, por lo que su cuidado es vital para la estabilidad climática de todo el planeta.

La ciudad de Belém en
La ciudad de Belém en Brasil fue elegida como sede de la COP30, constituyéndose en un escenario clave para la implementación de los compromisos de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible REUTERS/Anderson Coelho

Allí, más específicamente en la ciudad de Belém, se celebró la COP30 de Brasil, que se consolidó como una nueva oportunidad para implementar los compromisos nacionales y globales necesarios para cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, una hoja de ruta adoptada por todos los Estados miembros de Naciones Unidas que busca erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar prosperidad para todos.

En ese escenario, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) jugó un rol importante. Tras el histórico anuncio de una inversión por 40 mil millones de dólares para financiar el crecimiento sostenible y la acción climática en la región, durante la cumbre climática lanzamos nuestro primer bono de resiliencia, junto a la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR), con el objetivo de financiar infraestructuras que reduzcan vulnerabilidades y ayuden a asegurar la continuidad de servicios esenciales en toda la región.

Presentamos además un porfolio de 118 proyectos para la protección de 15 ecosistemas estratégicos transnacionales. Y constituimos una alianza energética junto a la iniciativa Finance in Common, el BNDES y el Instituto Clima e Sociedade, para colaborar con la eficiencia en ese campo y la reducción de emisiones en sectores de difícil descarbonización. Además, en conjunto con BID y CDB, anunciamos la iniciativa caribeña de canje de deuda por resiliencia.

CAF presentó un portfolio
CAF presentó un portfolio con 118 proyectos enfocados en la protección de 15 ecosistemas estratégicos transnacionales de América Latina y el Caribe (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de nuestra Red de BiodiverCiudades, pusimos en marcha una nueva alianza con el Fondo de Adaptación para destinar 12 millones de dólares a proyectos locales de adaptación. Además, compartimos espacios de discusión e intercambio con ministros, representantes de gobiernos nacionales, autoridades religiosas, referentes sociales y expertos de organismos e instituciones académicas como OIJ, IICA y la Universidad de Oxford.

Una nueva Conferencia de las Partes ha terminado. Y desde CAF seguimos fortaleciéndonos como el banco verde de América Latina y el Caribe. Pero este impulso solo tendrá sentido si, todos juntos, aprovechamos para cuidar nuestro planeta, cerrar brechas sociales y económicas y cambiar nuestros patrones de consumo.

La triple transición verde, energética y social exige decisiones valientes: proteger la Amazonía, invertir en ciudades y territorios sostenibles y garantizar que la transformación llegue a todas las comunidades. La oportunidad está sobre la mesa, convertirla en resultados dependerá de nuestra capacidad colectiva para pasar del discurso a la acción.

*El autor es vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe.

Temas Relacionados

Acción climáticaAmérica LatinaCAFAmazoníaBelémCaribeTransición energéticaBiodiversidadNaciones UnidasBNDESCOP30Newsroom Bue

Últimas Noticias

¿Puede la Regulación incentivar la innovación?

El sandbox regulatorio: la apuesta para modernizar el mercado argentino

¿Puede la Regulación incentivar la

Un rato para que el mundo se detenga a pensar

El Día Mundial de la Filosofía, impulsado por la UNESCO, invita a reflexionar sobre el valor de pensar en la sociedad actual

Un rato para que el

Los crímenes nazis, la justicia y la Historia

A 80 años de los Procesos de Nuremberg, el legado reside en su impacto en la memoria histórica, la investigación sobre el nazismo y la relación entre derecho e historia

Los crímenes nazis, la justicia

Decadencias

Un país rico no tiene nada que ver con un país de ricos, sino con un destino colectivo de bienestar, que el liberalismo destruyó cada vez que gobernó. Volvamos a imaginar una sociedad con producción industrial

Decadencias

La guerra silenciosa que está definiendo el futuro de la Amazonía

Lo que destruye hoy la Amazonía con mayor velocidad son economías ilícitas que funcionan como sectores económicos organizados

La guerra silenciosa que está
DEPORTES
Racing y River Plate animarán

Racing y River Plate animarán un apasionante duelo por el pase a cuartos de final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

Una ucraniana rompió el récord mundial de apnea sin aletas: así fue su impresionante inmersión en un paraíso caribeño

El impactante nuevo récord de Lionel Messi: se convirtió en el máximo asistidor de la historia del fútbol

El entrenador de Los Pumas denunció que un jugador de Inglaterra lo agredió tras el partido: “Matón”

La historia de Jannik Sinner: cómo el equilibrio, la familia y la humildad forjaron a una nueva estrella del tenis

TELESHOW
Melody Luz le hizo frente

Melody Luz le hizo frente a las críticas sobre su hija Venezia: “Fracasada”

La China Suárez contó qué le enseña Mauro Icardi en una faceta íntima en Turquía

El viaje de aventuras de Wanda Nara a Salta: paseos en helicóptero, plantaciones de bananos y disfrute al máximo

El conmovedor discurso de Hernán Lirio con su perro Ramoncito en los Martín Fierro Latino: “Le daban 2 años de vida”

Los días de descanso de Nicolás Cabré, Rocío Pardo y Rufina en el mar: complicidad y juegos antes de la boda

INFOBAE AMÉRICA

El responsable de la lucha

El responsable de la lucha contra las drogas de Bolivia confirmó el retorno de la DEA al país

Fuegos artificiales y globos metálicos provocan cortes de energía y ponen en riesgo la seguridad durante celebraciones de fin de año

Por qué proponen usar otros indicadores de la obesidad en América Latina

Las aerolíneas chinas suspendieron vuelos en 12 rutas a Japón tras el aumento de la tensión diplomática

Una ucraniana rompió el récord mundial de apnea sin aletas: así fue su impresionante inmersión en un paraíso caribeño