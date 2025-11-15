Opinión

La sociedad civil frente al desafío de volver a pensar el país

El nuevo contexto genera una oportunidad para que especialistas y colectivos impulsen propuestas de transformación

Guardar
Adrián Escandar
Adrián Escandar

Finalmente, el Gobierno transitó con éxito su examen de medio término. Se presentó a las elecciones habiendo ordenado la macroeconomía, bajado drásticamente la inflación, recuperado buena parte de la caída de los ingresos reales y bajado de 50% a 30% la tasa de pobreza. Asimismo instrumentó un programa de emergencia para defender en los mercados las consecuencias de un push destituyente que habiendo abroquelado a casi un 70% de los miembros del Parlamento presionó todo lo que pudo para mellar la gobernabilidad en los meses precedentes a las elecciones de octubre. Los resultados fueron concluyentes y el país está retomando una senda de normalización que estuvo “bajo fuego” durante los últimos 90 días antes de las elecciones.

En los próximos meses se irá normalizando el funcionamiento de la economía: se estabilizará el tipo de cambio, seguirá bajando la inflación, bajarán las tasas de interés y, cuanto más rápido baje el riesgo país, más rápido será el proceso de crecimiento de las inversiones que ya se viene registrando. El crecimiento de la economía será el mejor escenario posible para avanzar en las reformas estructurales que ya se presentaron en sociedad. En febrero el Gobierno apunta a avanzar en las reformas laboral, tributaria y penal y todo indica que si no lo consiguen en extraordinarias, será un logro del primer semestre.

Ahora bien, hay un conjunto de temas absolutamente estratégicos para nuestro país que exceden largamente la agenda del gobierno y que requieren del protagonismo de los diversos sectores de una sociedad civil que hoy parece ausente.

Hay por lo menos seis instituciones públicas que en los últimos 40 años han profundizado una crisis que limita y distorsiona las posibilidades de progreso de la Argentina. Se requieren cambios estructurales a implementar en el largo plazo, pero para llevarlos adelante necesita de un trabajo técnica y políticamente complejo. La Justicia, tanto en su nivel nacional como provincial, no funciona como debería. El sistema previsional requiere una profunda reforma por su sustentabilidad económica y por los cambios en la demografía social. La educación pública, en sus tres niveles, está en un proceso de regresión gravísimo. La salud pública nacional y provincial también ha empeorado sustantivamente sus prestaciones. La seguridad pública, tiene graves deficiencias y la amenaza narco, dificulta aún más la situación. La pobreza estructural de la Argentina, especialmente concentrada en los conurbanos de Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, para señalar solo los más importantes, requiere de políticas específicas.

Ninguno de estos problemas va a ser resuelto por la política. En nuestro país no existen estructuras partidarias con la envergadura técnica-profesional como para llevar a buen puerto estos desafíos y menos como para “sostener” los debates necesarios que luego redunden en propuestas legislativas sustentables en lo político. No es solo un problema de volcar recursos económicos, ya que en muchos de esos casos los financiamientos deberían ser suficientes y están lejos de serlo.

La sociedad civil, hace años que ha enmudecido, en buena medida porque los desequilibrios macroeconómicos eran de tal magnitud que obturaban la viabilidad de cualquier debate alternativo. Pero ahora la situación ha cambiado y existe un espacio social como para poder escuchar a aquellos especialistas que han trabajado y trabajan estos temas pero o no tienen la voluntad ó no encuentran como instalar dichos temas en el debate nacional. Paradojicamente la mayor parte de los mismos, trabajan en Instituciones públicas de nivel nacional y/o provincial.

Resulta indispensable, entonces, que los diversos colectivos, especializados y con experiencia en las temáticas de la Justicia, la comunidad científica y Universitaria y las diversas ONG que trabajan en nuestro país, asuman su responsabilidad en los debates pendientes que son muy complejos en sí mismo y mucho más cuando debemos articular instancias de los tres niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal. El carácter federal de nuestro país, además, representa una complejidad muy importante cuando se trata de generar cambios en procesos y estructuras muy rígidas y anquilosadas como las que planteamos más arriba.

La normalización de la macroeconomía argentina es lo suficientemente sólida como para que la sociedad civil comience a tomar un protagonismo que resulta necesario para ir enriqueciendo aquellos debates indispensables para la reconstrucción de nuestro país.

Temas Relacionados

Sociedad Civil

Últimas Noticias

¿Qué Dios?

La instrumentalización de Dios puede alimentar exclusiones, odios y justificaciones contrapuestas

¿Qué Dios?

Cuatro razones por las que ganaron los hermanos Milei

Los libertarios lograron recuperarse tras un escenario adverso, reafirmando liderazgo y capacidad de reordenamiento político

Cuatro razones por las que

El genocidio real que el mundo calla

ISIS reconoce públicamente su campaña de exterminio contra cristianos en África a través de boletines y videos propios. Pero la respuesta internacional pone en evidencia la selectividad moral

El genocidio real que el

La imprudencia para regular la IA puede hacernos perder una oportunidad

Cuando el Estado interviene sobre actividades disruptivas, debe hacerlo con especial prudencia y conforme a las buenas prácticas en materia regulatoria para no obstaculizar su desarrollo

La imprudencia para regular la

¿El espacio será el escenario de la Guerra Fría del siglo XXI?

El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre, vigente desde 1967, enfrenta desafíos por el avance científico y la puja de intereses entre potencias como Estados Unidos, China y Rusia

¿El espacio será el escenario
DEPORTES
Entrevista a Daniel Onega: su

Entrevista a Daniel Onega: su récord que nadie pudo superar, los recuerdos de River y qué le falta al equipo de Gallardo

Los recuerdos de la infancia de Dibu Martínez y su hermano Ale: “Como yo era el más grande, lo mandaba al arco”

Ilusión en marcha: la selección argentina de tenis viajó a Bolonia para jugar el Final 8 de la Copa Davis

Comenzó la última fecha del Torneo Clausura: así están las tablas de posiciones y los cruces de octavos de final

Lanús venció 3-1 a Atlético Tucumán por el Torneo Clausura y llega afilado a la final de la Copa Sudamericana

TELESHOW
Paz Martínez relató cómo vivió

Paz Martínez relató cómo vivió de cerca el incendio de la fábrica en Ezeiza: “Fue de terror”

Christian Sancho en Mis Virales: “A los siete años hacía abdominales para que no me digan Sancho Panza”

Oscar Gómez Castañón: el eco de la Patagonia, una radio en Buenos Aires y una obra que revela secretos del folclore

Gastón Pauls: “El único que confiaba en Nueve Reinas era su director, Fabián Bielinsky”

La referencia de la China Suárez a Wanda Nara al hablar del hate que recibe en redes: “Hay disfrute de enemistar a dos mujeres”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump habló sobre sus

Donald Trump habló sobre sus planes en Venezuela: “Ya me decidí pero no puedo decirles qué será”

Hallaron una bomba de casi media tonelada de la Segunda Guerra Mundial en Alemania: evacuaron a más de 20 mil personas

La Corte Suprema de Brasil dejó al borde de la prisión a Jair Bolsonaro tras un nuevo fallo en su contra

La guerra infinita en Venezuela: estrategias híbridas y el conflicto con el Cartel de los Soles

Casavalle, el barrio de Montevideo donde las escuelas cierran y los niños temen por las constantes balaceras